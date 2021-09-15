Москва и Сухуми обсуждают делимитацию и демаркацию де-факто границы

Самый высокопоставленный американский военный председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли опасался, что в последние дни президентства Дональд Трамп может прибегнуть к военной акции, включая использование ядерного оружия и принял меры, чтобы предотвратить такой поворот событий. Это утверждают авторы новой книги "Опасность" журналисты Боб Вудворд и Роберт Коста.

Согласно американским СМИ, опубликовавшим во вторник выдержки из книги, 8 января Милли созвал на секретное совещание высших руководителей Пентагона, на котором он потребовал от них не выполнять приказов о начале боевых действий без согласования с ним, то есть действовать строго согласно протоколу. Милли якобы был обеспокоен тем, что Трамп "соорудил свою альтернативную реальность с бесконечными заговорами, связанными с выборами". Он начал действовать после звонка спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, которая спросила его что можно ли что-то сделать, чтобы не позволить "нестабильному президенту" начать военный конфликт или нанести ядерный удар.

Если верить авторам книги, генерал Милли также позвонил главе Объединенного штаба Центрального военного совета Китая генералу Ли Цзочэну, который был обеспокоен ситуацией в Вашингтоне после атаки на Капитолий 6 января и заверил его, что ситуация находится под контролем. Это был второй разговор американского и китайского военных лидеров. Первый телефонный разговор состоялся 30 октября прошлого года. Тогда генерал Милли получил разведданые о том, что китайские военные считают, что США могут использовать учения в Южно-китайском море как предлог для нанесения удара по Китаю и он объяснил китайскому визави, что США не намерены бить по Китаю. Мало того, он пообещал предупредить китайского генерала заранее, если США решат нанести удар.

В ответ на публикации бывший президент США Дональд Трамп заявил о том, что если данные, приведенные в книге соответствуют истине, то генерал Милли заслуживает предания суду за измену, поскольку он вступил в контакт с китайской стороной за спиной президента и пообещал предупредить о возможной атаке.

Вудворд и Коста говорят, что они взяли более двухсот интервью во время работы над книгой о последних дня пребывания Дональда Трампа в Белом дом. Имена этих людей впрочем не приводятся. В книге приводятся выдержки из секретных документов. Боб Вудворд - автор нескольких книг о разных президентах. Он известен своими обширными связями в американском политическом истэблишменте.