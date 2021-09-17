Нона Гаприндашвили подала иск против Netflix на $5 млн

Легендарная грузинская шахматистка Нона Гаприндашвили подала в суд на Netlix, – об этом сообщает The New York Times.

Дело касается мини-сериала Netflix «Ферзевый гамбит». Согласно иску, в одном из эпизодов телесериала была озвучена неверная информация о карьерных достижениях Ноны Гаприндашвили. В частности, в сериале говорится, что Гаприндашвили никогда не играла против мужчин, что является ложью.

В иске утверждается, что в эпизоде «Королевского гамбита» описаны события 1968 года. К тому времени Гаприндашвили провела матчи как минимум с 59 шахматистами-мужчинами, в том числе с 10 гроссмейстерами.

«Netflix нагло и сознательно лгал о достижениях Гаприндашвили с целью создать впечатление, будто его вымышленный герой сумел сделать то, что не сделала ни одна другая женщина, включая Гаприндашвили», – говорится в судебных документах.

В иске также утверждается, что Netflix еще больше оскорбил Нону Гаприндашвили, когда представил её его как российскую шахматистку, несмотря на то, что Грузия все еще борется с российской агрессией.

Адвокаты Ноны Гаприндашвили требуют от Netflix не менее пяти миллионов долларов для компенсации ущерба.

Нону Гаприндашвили в иске против Netflix представляет группа американских и грузинских юристов, пишет Общественный вещатель.