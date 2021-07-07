Общественники обратились к Аслану Бжания из-за возможной передачи ФСО РФ госдачи «Пицунда»

Общественные деятели Абхазии обратились к президенту самопровозглашенной республики в связи с возможной передачей госдачи «Пицунда» Федеральной службе охраны (ФСО) России. Текст письма публикует «Чегемская правда».

В документе говорится о необходимости проведения экологической, экономической и юридической экспертиз, а также выбора наиболее целесообразной формы собственности для передачи объекта.

«27 апреля 2021 г. в Народное Собрание РА было направлено Постановление Кабинета министров Республики Абхазия о подписании Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Абхазия о передаче госдачи «Пицунда», расположенной по адресу: г. Пицунда, Лидзавское шоссе, д. 43/а, в собственность ФСО РФ. Учитывая большую территорию дачи (184 га), особую климатическую и экологическую ценность данной земли, особые гидрологические характеристики акватории, прилегающей к данному объекту, близость расположения национальной святыни Лдзаа-ныха, считаем необходимым до начала переговоров и подписания Соглашения провести несколько экспертиз этого документа – относительно выбора наиболее целесообразной формы собственности для передачи объекта, экологическую, экономическую и юридическую экспертизы.

Вопрос об отчуждении объектов, расположенных на особо ценных землях Абхазии, всегда вызывает острую реакцию общественности. Если Соглашение будет подписано без предварительного всестороннего анализа и обоснования предлагаемого решения, это может привести к нежелательным последствиям, вплоть до дестабилизации внутриполитической ситуации.

В связи с вышеизложенным, понимая всю чувствительность данного вопроса, обращаемся к Вам с убедительной просьбой распорядиться о проведении соответствующих экспертиз до начала переговоров и подписания сторонами данного документа. У общественности Абхазии не должно быть никаких сомнений в реализации ответственного подхода, основанного на глубоком понимании интересов нашего народа и государства. Только таким образом мы сможем уберечь и наши добрые взаимоотношения со стратегическим партнером, поскольку обоснованность принимаемых решений увеличивает их поддержку в обществе и препятствует возможности опасных политических спекуляций», – сказано в обращении на имя Аслана Бжания.

Письмо подписали 29 общественных деятелей, среди них – Циза Гумба, Нодар Цвижба, Надежда Венедиктова, Инал Хашиг, Руслан Габлия, Адгур Дзидзария, Алхас Тхагушев и Дмитрий Габелия.