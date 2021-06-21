Пашинян зовет сторонников на церемонию вручения ему «стального мандата»

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, который, по данным ЦИК, с большим отрывом выиграл парламентские выборы вместе с партией «Гражданский договор», призвал своих сторонников собраться на центральной площади Ереване вечером в понедельник.

«Как мы и договаривались, 21 июня в 20:00 мы встречаемся на площади Республики, чтобы провести торжественную церемонию-митинг по вручению Стального мандата новоизбранному премьер-министру», – написал он в Facebook.

В Twitter Пашинян пишет, что партия «Гражданский договор» будет иметь конституционное большинство в новоизбранном парламенте (не менее 71 депутата из 105) и сформирует правительство под его руководством.

Ранее Пашинян назвал свою победу «стальной революцией», которая позволит ему прибегнуть к более жестким методам управления и установить в стране «диктатуру закона».

Пашинян говорит, что в ближайшие дни начнет консультации со всеми здоровыми политическими силами, чтобы понять их представления относительно консолидации политической жизни и общественного потенциала.

«Мы привлечем здоровые силы для решения стоящих перед страной проблем. Народ дал мне мандат для управления, но мы сделаем максимум, чтобы обсудить и сплотить вокруг мандата все здоровые общественные ресурсы», – отметил и.о. премьер-министра, добавив, что конечной целью является формирование национального единства и согласия.

Блок экс-президента Роберта Кочаряна назвал первые итоги выборов спорными и не внушающими доверия, а также заявил, что не примет результаты выборов, пока «все проблемные вопросы не будут прояснены».

«Многолюдные митинги оппозиционных сил в ходе агитации и малочисленные мероприятия власти, кризис доверия указывали на наличие совершенно иных общественных настроений. Самая серьезная причина недоверия – это сотни сигналов, поступающих с разных избирательных участков, что свидетельствует о систематической, заранее спланированной фальсификации результатов выборов», – говорится в заявлении.