Партия Пашиняна набирает на выборах в Армении 53,92% голосов, блок Кочаряна – 21,04%

Партия исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» победила на досрочных выборах в парламент после обработки голосов со всех 2008 избирательных участков.

По данным ЦИК Армении, после подсчета 1 281 911 бюллетеней партия Пашиняна набрала 53,92% (687 251 голос), а блок экс-президента Армении Роберта Кочаряна «Айастан» («Армения») набрал 21,04% (268 165 голосов).

Как пишет «Радио Азатутюн», блок «Честь имею» (Артур Ванецян) набрал 5,23% (66 633 голоса), а партия «Процветающая Армения» Гагика Царукяна набрала 3,96% (50 416 голосов).

Отметим, что для того, чтобы быть представленным в парламенте, блоку нужно набрать как минимум 7% голосов, а партии как минимум 5%. Согласно избирательному законодательству, однако, в парламенте должны быть представлены как минимум три политические силы, что дает возможность набравшей наибольшее количество голосов, но не прошедшей в парламент силе также быть представленной в Национальном собрании. Этой силой является блок «Честь имею».

А возглавляемая одним из крупнейших армянских предпринимателей Гагиком Царукяном партия «Процветающая Армения» в парламенте представлена не будет.

В выборах участвовали в общей сложности 25 политических сил. Явка на выборах составила 49,4%.