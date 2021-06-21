Пашинян: «Уверен, что с Грузией и Ираном наши отношения будут улучшены»

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян поблагодарил президентов России, США и Франции за оказанное Армении содействие.

«Я благодарю наших международных партнеров за оказанное содействие Армении. Не стану сейчас указывать, о каком содействии идет речь, но благодарю президента России, премьер-министра России за содействие, оказанное Армении и армянскому народу за этот период», – сказал Пашинян на встрече с членами своей партии в офисе «Гражданского договора».

Как пишет «Интерфакс», он поблагодарил также президентов США и Франции, Евросоюз, президента Ирана и премьер-министра Грузии.

«Уверен, что с Грузией и Ираном наши отношения будут улучшены и развиты. Хочу пожелать мира нашему региону. Стабильность, мир в регионе, мирное развитие для нашего народа – это наш приоритет», – сказал Пашинян.

Он поблагодарил также страны ОДКБ и ЕАЭС. «Мы настроены развивать и углублять отношения с этими странами и будем двигаться в этом направлении», – отметил Пашинян.