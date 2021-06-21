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«Я доверяю ему» – победа Пашиняна на выборах в Армении

«Я доверяю ему» – победа Пашиняна на выборах в Армении
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«Я доверяю ему» – победа Пашиняна на выборах в Армении

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Никол Пашинян назвал свою победу на парламентских выборах «стальной революцией», которая позволит ему прибегнуть к более жестким методам управления и установить в Армении «диктатуру закона». Довольны ли жители Еревана результатом выборов?

Никол Пашинян назвал свою победу на парламентских выборах «стальной революцией», которая позволит ему прибегнуть к более жестким методам управления и установить в Армении «диктатуру закона». Довольны ли жители Еревана результатом выборов?

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