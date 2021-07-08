«Самое важное – иметь доверие народа» – переговоры Путина и Пашиняна в Москве

В Москве накануне состоялась встреча президента России Владимира Путина с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном.

Как сообщает армянская сторона, поздравив Пашиняна с результатами внеочередных парламентских выборов, Владимир Путин отметил:

«Я думаю, что это важно для всех, прежде всего, конечно, для Армении, для армянского народа, имея в виду, что такие сложные, очень острые и чувствительные вопросы, которые нужно решать, решать можно только при обеспечении возможности эффективно работать. А для этого самое важное – иметь доверие народа. Оно у вас есть, это показали результаты выборов. Это очень важно на самом деле, это самое главное. В такие сложные моменты для жизни страны это, наверное, важнейшее условие для дальнейшего развития».

Никол Пашинян в свою очередь, поблагодарил Владимира Путина за роль в вопросе возвращения армянских пленных.

«До сих пор должен констатировать, что, к сожалению, не решен ещё полностью вопрос военнопленных, хотя, к счастью, здесь и не без хороших новостей: несколько дней тому назад 15 военнопленных были возвращены на родину, и я хочу подчеркнуть Вашу личную роль в этом и поблагодарить. Мы в нашем телефонном разговоре 24 июня эту тему обсудили, и через неделю 15 наших соотечественников вернулись на родину», – подчеркнул Пашинян.

И. о. премьер-министра отметил, что ситуация в регионе нестабильна. Он добавил, что нестабильна ситуация на границе Армении и Азербайджана.

«По этому поводу мы неоднократно разговаривали. Хочу сказать, тут тоже мы, к сожалению, имеем очаг постоянного беспокойства в течение последних двух месяцев. Я надеюсь, что по этому вопросу сегодня нам удастся сверить часы», – сказал он.

«К сожалению, в последнее время мы очень часто и много обсуждаем вопросы, связанные с безопасностью, потому что у нас в регионе не очень стабильная ситуация. Конечно, все знают Ваши личные усилия и усилия Российской Федерации в достижении прекращения огня в 44-дневной войне. Должен сказать, что после размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе ситуация стабильная, но время от времени возникают какие-то очаги беспокойства, нестабильности. И я сегодня хочу поделиться с Вами оценками и мнениями, почему и как это происходит», – добавил Никол Пашинян.

Он отметил, что есть хорошие новости в сфере экономики.

«Я надеюсь, Вы помните, что в 2019 году мы в Ереване обсуждали вопросы, связанные с деятельностью ЮКЖД, и должен сказать, что сегодня полным ходом идет обновление железнодорожных составов в Армении. Это действительно очень хорошая новость, потому что реализуется большая инвестиционная программа. В текущем году еще растет и экспорт из Армении в Россию после ковидного года.

Хочу еще поблагодарить Вас за поддержку в доставках вакцины «Спутник-V» в Армению. Сегодня мы уже получили более 100 тысяч доз. Слава богу, ситуация с коронавирусом в Армении довольно-таки хорошая, и на этом фоне уже появляется поток российских туристов в Армению, это тоже очень хорошая новость», – заявил и. о. премьер-министра Армении.