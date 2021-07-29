Песков об учениях в Грузии: РФ обязана принимать меры по обеспечению безопасности

Активность Североатлантического альянса у границ России обязывает предпринимать меры по обеспечению безопасности. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя стартовавшие в Грузии учения Agile Spirit 2021 («Проворный дух 2021»).

«Это лишнее подтверждение того, что НАТО со своей военной инфраструктурой (находится) вокруг наших границ, не просто вокруг – а соприкасается с нашими границами. Это, конечно, предмет для очень внимательного отслеживания с нашей стороны. Главное – это обязывает нас принимать меры для обеспечения нашей безопасности. Это то, о чем неоднократно говорил и президент, и министр обороны, и на самых различных уровнях наши представители», – сказал Песков.

НАТО не скрывает, кто является главным противником альянса, и важно, чтобы сценарий Agile Spirit 2021 не подразумевал завуалированных действий в отношении России, отметил пресс-секретарь. Как пишет ТАСС, таким образом он прокомментировал участие в этих учениях Азербайджана.

«Конечно, для нас важно, чтобы сценарии подобных учений не подразумевали какие-то завуалированные действия в отношении нашей страны. А все-таки сценарии учений верстаются в НАТО, а альянс не скрывает, кто является главным противником для них», – сказал он.

Песков добавил, что Азербайджан является суверенной страной, и Россия дорожит партнерскими отношениями с ним.

«Азербайджан – это суверенное государство. Мы дорожим нашими отношениями с Азербайджаном, это партнерские отношения, имеется общая политическая воля к дальнейшему развитию этих отношений», – сказал он.