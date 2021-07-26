Грузия в 10-й раз демонстрирует «Проворный дух»

Совместные многонациональные военные учения Agile Spirit 2021 официально начались сегодня на военной базе в Сенаки. В маневрах участвуют более 2500 военнослужащих из стран-членов НАТО и государств-партнеров, в том числе из Грузии, Азербайджана, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, США, Турции, Украины и Эстонии. Учения продлятся до 6 августа.

1600 грузин, 700 американцев и 250 военных из 13 других стран – ежегодные многонациональные военные учения Agile Spirit 2021 стартовали сегодня в Западной Грузии. Всего для проведения маневров предусмотрено пять локаций: на территории дислокации 2-й пехотной бригады в Сенаки; тренировочный лагерь Сорта/Эки; полигон Орфоло; полигон и военный аэродром базы Вазиани, расположенной близ Тбилиси.

По словам министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе, в этом году Agile Spirit предусматривают командно-штабные и полевые учения с боевой подготовкой и воздушно-десантными операциями, а также взаимодействие элементов маневрирования и боевого обеспечения в совместных операциях:

«Я хочу поприветствовать всех участников – грузинских военнослужащих, военнослужащих стран НАТО и стран-партнеров. Эти учения еще сильнее углубят наше сотрудничество и боевые возможности».

Это уже десятые, юбилейные учения Agile Spirit, которые проводятся в Грузии. Маневры стартовали в 2011 году и впервые проводились в формате двусторонних учений США и Грузии. С 2015 года к отработке боевых маневров присоединился целый ряд стран. Главной целью учений является укрепление безопасности региона и обороноспособности стран-союзников и стран-партнеров НАТО.

В отличие от предыдущих лет, в этом году Agile Spirit не носит массового характера по части задействованной бронетехники, но нынешние маневры для Грузии особенно важны тем, что впервые в них будет задействована грузинская бронетехника производства центра «Дельта». Речь, в частности, идет о многофункциональных модульных бронемашинах «Дидгори Меомари» (Дидгори Воин) и медицинского эвакуационного автомобиля «Дидгори Медэвак». Эти две машины в этом году впервые поступили на вооружение грузинских Сил обороны. О качестве местного ВПК не преминул напомнить министр обороны Джуаншер Бурчуладзе:

«В этом году мы задействуем произведенную в Грузии бронетехнику. Она собрана по современным, самым высоким стандартам. Медико-эвакуационный бронетранспортер «Дидгори Медэвак» предназначен для медицинских целей, для непосредственной эвакуации раненых из зоны боевых действий в безопасную зону и для оказания первой медицинской помощи при транспортировке. «Дидгори Меомари» – это многофункциональная бронированная военная машина, предназначенная для перевозки личного состава и проведения разведывательных операций на поле боя».

Все это, по мнению Джуаншера Бурчуладзе, позволит повысить не только боевой потенциал Грузии, но и всего Североатлантического альянса.

К слову, буквально накануне учений министр отчитался перед парламентом Грузии о планах его ведомства по закупкам вооружений. В частности, в текущем году Тбилиси закупит дополнительную партию американских противотанковых комплексов «Джавелин». По словам Бурчуладзе, закупка будет осуществлена в сотрудничестве с главным стратегическим партнером страны – США.

Министр также презентовал основные направления развития Сил обороны страны до 2030 года. Речь в ней в основном идет об усилении бронетанковых, воздушных, артиллерийских, разведывательных и инженерных возможностей армии. Что касается «Джавелинов», то впервые о решении продать Грузии вооружение, предназначенное для уничтожения бронетехники, было объявлено руководством США в ноябре 2017 года. Тогда речь шла о передаче Тбилиси ракетных комплексов на сумму 75 миллионов долларов. Согласно решению, Грузия должна была приобрести 410 самонаводящихся ракет и 72 командно-пусковые установки, а также элементы материально-технического и программного обеспечения. Первый этап закупок завершился в январе 2018 года. В прошлом году стало известно, что Грузия, наряду с другими странами-партнерами Соединенных Штатов, получит очередную партию ракетных систем «Джавелин».

Но эксперты указывают на слабые места в оборонительных планах страны. Сегодня, отмечает специалист в области кибербезопасности, основатель исследовательского центра CYSEC Андро Гоциридзе, одна из основных угроз безопасности исходит из виртуального пространства. Россия, по словам эксперта, использует постсоветское пространство в качестве испытательного полигона в противостоянии с Западом. И на этом направлении дела Грузии обстоят не слишком хорошо:

«Россия всегда использует постсоветский регион в качестве полигона для наращивания своих кибер- или каких-либо других возможностей. Потому что в этом пространстве Россия с помощью гибридной войны и конфликтов тестирует эти возможности. И здесь Москва может действовать практически безнаказанно. С помощью наших западных друзей мы сформировали структуру сетевой безопасности. В этом плане Грузия имеет кое-какие успехи. Но в том, что касается достаточного количества специалистов, то их нет даже у Соединенных Штатов. Потому что утечка мозгов на Запад и переход специалистов в бизнес-сектор – это большая проблема. Тем не менее у нас есть некоторые программы, в рамках которых ведется переквалификация кадров, в том числе в западных институтах. Так что в этом плане еще много работы».

При этом специалист отмечает: справиться самостоятельно с киберугрозами не сможет ни одно государство. И в этом плане важно сотрудничество в сфере информационного обмена или выявления вредоносных программных устройств. Грузия с 2014 года участвует в совместных учениях с государствами-членами НАТО, отмечает Гоциридзе:

«В теории гибридных войн, которые Россия использует в этой сфере, в арсенале имеются кибероперации, а также весь спектр активных мер, соответствующих кремлевским замыслам, их стратегии ведения борьбы против западного мышления и Запада в целом. Это могут быть дипломатические рычаги, экономические, культурные… Все эти рычаги настроены на то, чтобы иметь влияние на местное правительство, аннексируя и оккупируя часть территории независимого государства. В Украине это был Крым, когда без вмешательства конвенционных регулярных войск они сумели оккупировать и аннексировать полуостров. Для Грузии это Абхазия и Южная Осетия».

Так или иначе, специалисты уверены: несмотря на некоторые успехи и поддержку партнеров, Грузии нельзя расслабляться. А Минобороны стоит всерьез озаботиться защитой не только реальных, но и виртуальных границ страны.