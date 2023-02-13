Гарибашвили рассказал о двузначном росте ВВП Грузии на саммите в Дубае

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили находится с визитом в Объединенных Арабских Эмиратах. В Дубае он принял участие во Всемирном саммите правительств (World Government summit) и провел ряд встреч, пишет издание Civil.ge.

Выступая на саммите, Гарибашвили заявил, что правительство Грузии привержено идее свободной рыночной экономики и демократических институтов. На фоне «тяжелой геополитической ситуации в регионе и сокращения глобальных экономических возможностей» Ираклий Гарибашвили акцентировал внимание на двузначном экономическом росте Грузии в прошлом году и заявил, что, по данным Международного валютного фонда, в 2023–2027 гг. у Грузии будет самый высокий рост среди стран региона и Европы.

Он указал на 100-процентный рост прямых иностранных инвестиций за тот же период и подчеркнул, что цель правительства Грузии – превратить страну в «настоящий региональный хаб со многими измерениями», над чем оно активно работает с ведущими мировыми компаниями и самыми «светлыми умами». Премьер-министр также сказал, что за последнее десятилетие правительство сделало страну одним из лучших мест для ведения бизнеса в мире и что Грузия предлагает международным фирмам конкурентную среду для расширения бизнеса в более обширном регионе, что сократит их операционные расходы.

По словам премьер-министра, чтобы поддержать позицию Грузии как регионального центра торговли и логистики, правительство вкладывает значительные средства в развитие инфраструктуры. В этом контексте он назвал следующие проекты: развитие Черноморского подводного электрокабеля, нефтетранспортный коридор Европа-Азия, Черноморский проект сжиженного газа, модернизация железной дороги, строительство автомагистрали Восток-Запад, и развитие глубоководного порта Анаклия.

Кроме того, по словам премьер-министра, правительство Грузии поддерживает прозрачность и открытость своей работы, устанавливает высокие стандарты в сферах управления, борьбы с коррупцией и безопасности.

«Учитывая весь достигнутый нами прогресс, Грузия сегодня больше, чем когда-либо, стремится стать членом ЕС и НАТО. Как вы знаете, Грузия подала заявку на вступление в ЕС, как конкретный ответ на многолетний выбор грузинского народа», — сказал премьер-министр, добавив, что «мы полны решимости добиться быстрого прогресса на пути к присоединению ЕС, и статус кандидата — наш следующий ближайший шаг».

По сообщению администрации правительства Грузии, в рамках визита в Дубай Ираклий Гарибашвили встретился с вице-президентом, премьер-министром ОАЭ и правителем Эмирата Дубай шейхом Мухаммедом бин Рашидом Аль Мактумом, с главой Регионального правительства Иракского Курдистана, премьер-министром Масруром Барзани и с исполнительным председателем Всемирного экономического форума в Давосе Клаусом Швабом.