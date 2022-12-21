В активную фазу переходит проект Черноморского подводного электрического кабеля, который соединит энергетические системы Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии. Идея, появившаяся много лет назад и считавшаяся отдаленной перспективой, вновь на повестке дня.

Впервые идея и обсуждение проекта состоялись в 2020 году, однако пандемия отодвинула обсуждение на более поздний срок. Теперь на фоне поиска альтернативных источников энергии в Евросоюзе проект снова стал актуальным. 12 декабря стало известно, что проект подводного кабеля, соединяющего Евросоюз с Грузией, обсуждался на заседании Совета ЕС Global Gateway. По словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, он станет «новой линией электропередачи и новым окном возможностей».

Как отметил во время недавнего визита в Грузию еврокомиссар Оливер Вархей, на данном этапе возможное инвестирование в проект оценивается в 2,3 млрд евро. Грузия, как непосредственный участник, намерена профинансировать геологические исследования в Черном море. Сегодня министр финансов Лаша Хуцишвили написал в соцсетях:

«Грузия является первой страной, которая инвестирует в проект. Технико-экономическое исследование, которое будет завершено в следующем году, полностью финансируется Грузией, на это выделено 20 миллионов долларов. Последние 18 месяцев продолжались переговоры о финансировании проекта со всеми партнерскими международными финансовыми организациями, и можно смело сказать, что их заинтересованность остается очень высокой. Проект Черноморского электрического кабеля стал одним из флагманских проектов будущего сотрудничества между Грузией и Европейским союзом. Безусловно, роль ЕС и его финансовых институтов в этом процессе является ведущей».

Пока в Минэкономики ничего не говорят о конкретных сроках реализации проекта, однако известно, что поначалу планируется строительство новой ЛЭП мощностью 500 кВ от поселка Джвари до местечка Анаклия, где будет построена новая подстанция постоянного тока мощностью 500 МВт. На следующем этапе будет проложен двужильный подводный кабель постоянного тока из Анаклии в румынскую Констанцу по дну Черного моря. Всего будет проложено 1200 км кабеля, из них по суше – 100 км.

Нужно ли помимо этой инфраструктуры строить дополнительные линии электропередачи, в том числе в Азербайджан, и о какой мощности может идти речь – конкретного ответа на этот вопрос у правительства тоже пока нет.

Председатель правления «Ассоциации развития возобновляемых источников энергии Грузии» Георгий Абрамишвили говорит, что особую заинтересованность в проекте проявляет Азербайджан. Поэтому, естественно, наверняка встанет вопрос о пропускной способности линий электропередач, соединяющих Грузию с Азербайджаном:

«Это очень сложный, с множеством вызовов проект, однако Евросоюз обладает немалым опытом по строительству подводной инфраструктуры. В мае нынешнего года был успешно введен в эксплуатацию самый длинный в мире кабель высокого напряжения между Нидерландами и Норвегией протяженностью 580 км. Насколько мне известно, запуск проекта планируется к 2030 году, отсюда пять лет уйдет на проведение технико-экономических исследований, а также на плановые экологическую и социальную оценки воздействия и детальные исследования дна Черного моря».

В целом, как отметил Абрамишвили, для Грузии важно выступить в роли экспортера электроэнергии, а не только транзитера. Для этого в первую очередь должно быть ускорено строительство объектов генерации в стране.

«Это, пожалуй, главный вызов – стать полноправным участником проекта. Как известно, на сегодня Азербайджан активно пытается задействовать свой потенциал ТЭЦ, а в будущем – и построенных ветряных и солнечных электростанций. Отсюда и активизация правительства Грузии, которое вслед за анонсом нового проекта Ненскра ГЭС вчера заявило о реанимации проекта Худони ГЭС, права на который оно уже выкупило у инвестора. В целом, в этом году наша энергетика была самодостаточна, часть генерации пошла на экспорт в Турцию, однако с ростом потребления внутри страны необходимо строительство новых станций».

В случае реализации проекта Анаклия – Констанца маршрут станет самым протяженным в мире. По сообщению немецких СМИ, каждые 600 км кабеля весят примерно 35 000 тонн. Поскольку ни одно кабелепрокладочное судно не способно справиться с таким весом, кабель прокладывают секциями, которые соединяют на месте. Далее кабель укладывается на морском дне и углубляется там с целью его защиты. Возле побережья кабель углубляется на три метра, на остальной трассе – на один метр. На самых глубоких участках трассы кабель будет защищен насыпным грунтом.

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