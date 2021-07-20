Премьер-министр Грузии призвал граждан вакцинироваться активно

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили призвал граждан Грузии активно вакцинироваться, чтобы не пришлось вновь объявлять локдаун.

«Вакцинация – это единственная практическая защита граждан, здоровья, жизни, поэтому я прошу наших граждан активно участвовать в вакцинации», – заявил премьер на заседании правительства

Как пишет «Новости-Грузия», премьер подчеркнул, что экономика Грузии не выдержит очередных жестких ограничений, тысячи людей потеряют рабочие места и государству придется брать новые долги.

«Наша страна больше не выдержит закрытия. Придется закрыться, люди потеряют работу и будет создана невыносимая ситуация. Поэтому я хочу сделать превентивные заявления. Я не хочу, чтобы это произошло. К этому прибавится и то, что стране нужно будет снова брать в долг. Это станет обузой для наших граждан, нашей страны, и ситуация будет очень сложной», – сказал премьер.

Накануне в Грузии вакцинировались 11 тысяч человек. По оценке премьера, это немного, так как по плану в день должны прививаться от 20 до 30 тысяч граждан.

«Вакцины были проблемой, но теперь мы привезли больше, чем надо. Две недели назад прибыл миллион доз вакцины (Sinopharm и Sinovac – ред.). Начался ввоз миллиона доз Pfizer – вакцину будут ввозить каждые выходные. Также планируется доставить подарок от правительства США. Еще полмиллиона китайской вакцины Sinovac привезли вчера, у нас полтора миллиона вакцин на месте. Самое главное, что вероятность заражения среди вакцинированных очень низкая, а смертность практически равна нулю», – сказал премьер.

По словам Гарибашвили, у Грузии есть все ресурсы для того, чтобы вакцинировать за два-три месяца до 1,5 миллиона человек.

По данным на 20 июля, полный курс вакцинации прошли 113 895 человек. За минувшие сутки в Грузии было зафиксировано 2616 новых случаев инфицирования.