Pfizer прилетел, сайт регистрации прилег

В Грузию прибыла партия вакцин Pfizer. Регистрация должна была открыться в три часа дня, однако к этому времени соответствующий сайт (Booking.moh.gov.ge) перестал работать. В Минздраве заявили, что помехи возникли из-за большой активности граждан.

Еще утром, узнав, что в страну доставили Pfizer, Георгий решил зарегистрироваться на вакцинацию. Оформить заявку планировал и для своих бабушки с дедушкой. Впрочем, в районе трех часов дня сайт Booking.moh.gov.ge лег.

«Я не смог зарегистрироваться. Помню, какое-то время назад произошло нечто подобное. Тогда я тоже не смог зарегистрироваться, а когда попробовал позже, мест не оказалось. (В Минздраве) говорят, что это вызвано тем, что очень много людей одновременно пытаются зайти на сайт, но мы вроде не такая уж большая страна, можно было бы создать систему, которая способна выдержать несколько тысяч или десятков тысяч посетителей».

Через пару часов веб-страница «реанимировалась». Правда, продолжила работать с помехами. Многие в социальных сетях жаловались, что, попав, наконец, на сайт, в списке препаратов Pfizer уже не нашли.

Глава Минздрава Екатерина Тикарадзе принесла извинения в эфире телекомпании «Рустави 2». Ей уже не впервые пришлось извиняться за то, что портал работает с перебоями:

«Помехи в системе во время регистрации снова есть. Я должна это подтвердить и снова искренне извиниться за эти неполадки. Ранее, как нам стало известно от различных служб, причиной этого были кибератаки. На этот раз зафиксированные помехи связаны с большой обращаемостью и с большим интересом наших граждан к вакцинации. Конечно, очень плохо, что такой факт был в очередной раз зафиксирован и его не удалось вовремя исправить», – сказала Екатерина Тикарадзе.

Партия Pfizer, поступившая в страну этой ночью, составляет 28 тысяч доз, т.е. полный курс вакцинации смогут пройти 14 тысяч человек. В Центре по контролю заболеваний говорят, что контракт с компанией-производителем предусматривает поэтапные поставки препарата.

«Каждую неделю мы должны получать определенное количество доз. На второй неделе должна поступить (партия) примерно такого же объема, как эта. В конце июля должна быть уже серьезная поставка, и к августу у нас будет больше полумиллиона – 600 тысяч доз Pfizer. Поставки продолжатся и в октябре, в стране будет больше миллиона доз Pfizer», – заявил Амиран Гамкрелидзе.

Вакцинация этим препаратом должна начаться в пятницу, 16 июля, в семи клиниках трех городов – Тбилиси, Батуми и Кутаиси.

«Это те клиники, у которых уже есть опыт (администрирования этой вакцины) (…) На следующем этапе перечень клиник будет расширен, и до конца июля по всей Грузии их количество возрастет до 95, а количество (прививочных) бригад до 160, а уже в августе – до 250. Решено, что на этом этапе прививать препаратом Pfizer будут в госпитальном секторе».

Пока записаться на вакцинацию могут все граждане старше 18 лет. Впрочем, к поступлению следующей партии препарата Pfizer возрастную планку, по словам Амирана Гамкрелидзе, опустят до 16 лет.

На фоне ухудшающейся эпидемиологической ситуации Центр по контролю заболеваний выступил с инициативой ввести определенные правила для проведения тех или иных мероприятий.

«На любом собрании, будь это семинар, конференция, встреча или что-то другое (когда инициатива вступит в силу), будут допускать только тех, кто прошел полный курс вакцинации, и людей, которые протестировались в течение последних 72 часов и получили негативный результат. Мы предлагаем придать этому форму регуляции, чтобы у каждого человека была мотивация привиться, с одной стороны, и с другой – все собрания были бы безопасными. Еще одна инициатива, которую необходимо осуществить, – к осени привить всех студентов, школьников, лекторов и учителей, чтобы у нас были безопасные школы и университеты».

За сутки в стране было проведено более 35 тысяч тестов и выявлено1663 новых случая инфицирования коронавирусом.