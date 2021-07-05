Прирост случаев COVID-19 в Южной Осетии стал максимальным с начала года

В Южной Осетии выявлено 43 новых случая заражения коронавирусом – это наибольшее число заболевших, зарегистрированных с начала года. Об этом сообщает Юго-Осетпотребнадзор самопровозглашенной республики.

Как сообщила агентству «Рес» глава ведомства Марина Кочиева, было проведено 152 исследования.

«Эпидемиологическая ситуация ухудшилась, естественно необходимо соблюдать меры безопасности – масочный режим, социальную дистанцию, избегать посещения массовых мероприятий. Все это очень важно», – сказала главный санитарный врач.

По её словам, под наблюдением врачей на 5 июля находится 158 человек, один человек снят с учета медиков.

«Каждый должен понимать свою ответственность, наша ситуация зависит от всех нас. Больные должны сидеть дома, не заниматься самолечением, обращаться к врачам...», – сказала Кочиева.

Число подтвержденных случаев коронавируса с начала пандемии достигло 3563 человек, 3405 выздоровели. Югоосетинские власти не публикуют точную информацию относительно граждан, погибших за время пандемии от COVID-19.