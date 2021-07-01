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«Я не против, но пока надо подумать»

В Южной Осетии растет число инфицированных. За два дня в республике выявили 32 новых случая заражения коронавирусом. Главный санитарный врач Марина Кочиева обратилась к жителям с рекомендацией пройти вакцинацию. «Эхо Кавказа» спросило у цхинвальцев, готовы ли они последовать этому совету.

Ирина: Нет, у нас еще есть антитела. Мы переболели только в феврале. Пока рано, а потом обязательно будем прививаться, обязательно будем делать вакцину. В феврале мы делали тест на коронавирус, тест уже был отрицательный, а антитела были.

Виолетта: Я еще подумаю. Я, в принципе, не против, но пока надо подумать. Нужно время, нужно посмотреть, как все будет дальше, как люди будут себя чувствовать после этого. Если мне надо будет срочно ехать в Россию, то придется сделать. В сентябре я собираюсь поехать на море, Черноморское побережье, и если будет условие, что надо обязательно привиться, то, наверное, сделаю прививку.

«Я не против, но пока надо подумать»
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«Я не против, но пока надо подумать»
by Эхо Кавказа

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Алина: Я все еще не сделала прививку, так как у меня пока проходит лечение, нужно уточнить, когда я смогу сделать. Не знаю, можно ли сочетать мое лечение с прививкой. К тому же я аллергик, мне надо пропить витамины, проконсультироваться с врачом. Пока нет, но я хочу сделать, наверное, к осени. Пока динамика среди привитых людей у нас положительная, не было осложнений. Пока что у меня вызывает доверие наша отечественная прививка.

Инна: Я ее не делала и не собираюсь. Я не доверяю, из чего она сделана, компоненты, состав. Я ее не буду делать. Разве что меня туда насильно в бессознательном состоянии занесут. А так, я ее не буду делать. Лучше я никуда не выеду, буду сидеть здесь, но прививку не сделаю. Каждый решает за себя, детям я тоже не разрешу делать, а взрослые все за себя в ответе. Я отвечаю за себя. Я не против прививок, я и детям сделала все прививки, но на счет этой вакцинации - я не буду ее делать.

София: Я не буду делать прививку. Я переболела, переболела непросто, со всеми последствиями, перенесла небезболезненно, как тяжелый грипп. Я не собираюсь делать прививку, потому что могу перенести снова коронавирус, мой организм с этим справился. Тот, кто делает, это тоже их выбор. Двое из моих знакомых сделали, я ни слова не сказала им, хоть и не понимаю их. Я очень не хочу этого делать, потому что не вижу в этом необходимости, мне кажется, что я могу с этим справиться, я уже справилась. Кстати, без помощи врачей.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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