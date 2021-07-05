Радикалы напали на журналистов грузинской службы Радио Свобода

«Призываем участников «Тбилиси Прайд» воздержаться от проведения марша на открытом, публичном пространстве из-за запланированных акций противников «Прайда» на проспекте Руставели», – говорится в заявлении МВД Грузии.

Как пишет Первый канал, МВД призывает всех собравшихся на проспекте Руставели соблюдать порядок, подчиняться законным требованиям полиции и выражать протест по любой теме в рамках закона.

«Со стороны собравшихся на акции на проспекте Руставели лиц были осуществлены насильственные действия в отношении представителей СМИ и факты воспрепятствования их профессиональной деятельности. В результате реагирования сотрудников полиции на проспекте Руставели, представители медиа на данном этапе находятся в безопасном месте.

Министерство внутренних дел начало расследование по статье 154 УК Грузии (незаконное вмешательство в профессиональную деятельность журналиста) и статье 126 УК Грузии (насилие)», – говорится в информации МВД.

По заявлению МВД, проведение заключительного мероприятия «Тбилиси Прайд» несет в себе риски для безопасности лиц, причастных к мероприятию.

«Мы еще раз публично призываем участников «Тбилиси Прайд» отказаться от проведения марша на открытом, публичном пространстве из-за запланированных акций противников «Прайда» на проспекте Руставели», – говорится в заявлении МВД.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что проведение Марша достоинства сегодня нецелесообразно.