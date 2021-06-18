Российской вакциной в Южной Осетии привились 249 человек

Российским препаратом «Спутник V» в Южной Осетии вакцинировались 249 человек, – сообщили агентству «Рес» в пресс-службе Минздравсоцразвития самопровозглашенной республики.

«По состоянию на 17 июня кровь на антитела сдали 990 человек, из них по результатам клинических исследований вакцинировано 249 человек. Второй компонент вакцины «Спутник V» уже получили 121 человек», – отмечает пресс-служба.

Ранее «Эхо Кавказа» уже писало, что антитела выявили у большинства жителей Южной Осетии, пожелавших пройти вакцинацию.

Сегодня же стало известно, что за сутки в Южной Осетии выявили восемь новых случаев заболевания коронавирусом (днём ранее – 10). Под наблюдением врачей на сегодня находятся 45 человек, из них 24 проходят лечение в инфекционном отделении РММЦ.

Официально в Южной Осетии выявлено 3393 случая коронавируса, выздоровели 3348. В статистике местные власти не указывают число граждан, погибших от коронавируса.