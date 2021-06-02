Как проходит первый месяц вакцинации?

5 мая в Южной Осетии стартовала вакцинация от коронавируса. Незадолго до этого в республику поступила первая партия препарата «Спутник V» – тысяча из двух тысяч доз, приобретенных Минздравом в России. «Эхо Кавказа» вместе с югоосетинскими медиками подводит итоги первого месяца вакцинации.

По информации руководителя амбулаторно-поликлинического центра, главного терапевта Министерства здравоохранения и социального развития Тамары Санакоевой, 587 человек сдали анализы на антитела к иммуноглобулину G и M.

«Исходя из результатов клинических исследований, из 587 подлежало вакцинации 153 человека, из них вакцинацию прошли уже 129 человек. Остальные вакцинации пока не подлежат, так как у них были выявлены антитела», – цитирует Тамару Санакоеву информагентство «Рес».

О чем, собственно, речь. По данным Югосетпотребнадзора, количество инфицированных с начала пандемии в республике составило 3343 человека, из них 3330 – выздоровели, 13 – все еще лечатся.

По оценкам местных наблюдателей, из 54 тысяч списочного населения Южной Осетии постоянно проживает в республике около 33 тысяч человек – остальные работают или учатся в России и бывают дома наездами. Получается, что коронавирусом переболело около 10% постоянного населения.

Понятно, что статистика неполная, многие заболевшие лечились своими силами, не обращаясь в медучреждения. Сюжет приблизительно такой: на фоне ОРВ пропало обоняние или заболел вслед за домочадцем, у которого подтверждена коронавирусная инфекция, значит, у тебя COVID-19. А дальше, как рассказывают переболевшие, многие, кому позволяло самочувствие, предпочитали лечиться по схемам, которые передавали от семьи к семье, как гастрономические рецепты.

В начале мая вице-спикер парламента, председатель комиссии по здравоохранению и социальной политике Александр Плиев в интервью «Эху Кавказа» заявил, что таких самоизлечившихся – примерно половина населения республики. Тогда это заявление у многих вызвало скепсис. Теперь такое впечатление, что доктор Плиев даже поскромничал.

Судите сами: 587 человек, которые пришли на вакцинацию, скорее всего, были уверены, что не болели ковидом. В противном случае не пришли бы (Минздрав предупредил, что переболевшим прививки пока не требуется). Так вот, по результатам тестов из этих уверенных в себе товарищей не болели только 26%, а остальные 74% – уже являлись носителями антител. А если к ним прибавить еще тех, кто переболел официально, и тех, кто знает, что вылечился сам, то что получится? Статистика, конечно, неполная, вакцинация только началась, но некоторые итоги, по мнению Александра Плиева, подвести уже можно:

«Я предлагал Минздраву организовать информационную кампанию, но министерство не прислушалось. До сих пор никакой информационной поддержки в СМИ эта акция не имеет. В результате люди до конца не знают, что такое вакцинация, зачем она нужна, поэтому и желающих привиться немного. Если так пойдет дальше, то, как я и предполагал, из двух тысяч закупленных доз израсходуем процентов десять.

– Из тех, кто пришел на вакцинацию, какие слои населения преобладают?

– В основном интеллигенция – те, кто читал публикации на эту тему в солидных изданиях. Много у нас и COVID-диссидентов – тех, кто напитался конспирологией в социальных сетях.

– Депутаты парламента прививаются?

– Я не знаю ни одного, кто вакцинировался. Но в то же время из тех коллег, кого я знаю близко, все уже переболели».

Тем не менее Южная Осетия выглядит более активной, чем республики Северного Кавказа. Все-таки за неполный месяц почти 2% населения явились в пункт вакцинации.

Для сравнения, по данным сайта GOGOV.ru, на котором аккумулируется официальная информация по наиболее актуальным темам, в том числе статистика вакцинации от COVID-19, в Северной Осетии с начала года по 2 июня хотя бы одним препаратом привилось 6,6% населения, а в Кабардино-Балкарии и того меньше – 4,2%.

Александр Плиев такой статисткой недоволен. Медицинские спикеры в России примерно с начала мая отмечают рост заболеваемости COVID -19 и предполагают начало третьей волны пандемии. К этому, считает доктор Плиев, нужно быть готовым.

«В республике новой волны пока не видно, но она будет. Конечно, не такая ужасная, как первая, но она придет ближе к сентябрю. Со временем у переболевших антитела исчезают, и они будут снова подвержены заболеванию», – говорит Плиев.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия