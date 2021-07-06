Российскую туристку вместе с детьми унесло в море в Абхазии

МЧС самопровозглашенной республики Абхазия сообщает об очередной трагедии в акватории Гагрского района.

По информации ведомства, в 10 часов 55 минут в МЧС поступило сообщение, что российскую туристку Тамару Молчанову из Санкт-Петербурга,1985 года рождения, и троих её детей, 2013, 2016 и 2018 годов рождения, унесло в море.

«Женщина с детьми отдыхала в одном из домов отдыха Гагрского района. Персонал гостиницы категорически запретил ей купаться в штормящем море с высотой волн в 2 метра. Однако Молчанова направилась с детьми купаться на реку Бзыбь. Сильное течение реки стало уносить их всех в море. Очевидцы трагедии позвонили в МЧС. К месту происшествия были в экстренном порядке направлены спасатели и водолазы ГИМС МЧС РА. До приезда спасателей местные жители и очевидцы совместными усилиями смогла выловить из течения реки одного из детей. А мать и двоих детей унесло в море. Двух остальных детей удалось спасти уже из моря. Для этого гагрскими спасателями был экстренно мобилизован один из прогулочных катеров, на борт которого и были подняты из воды дети. Однако один них, 2018 года рождения, уже был мертв», – говорится в сообщении.

По информации МЧС, девочку семи лет спасатели готовят к транспортировке в детскую больницу N9 города Сочи. Поиски матери, Тамары Молчановой, продолжаются.