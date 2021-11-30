«Россия 24»: Грузии придется заплатить «Интер РАО» более 80 миллионов долларов

По информации российского телеканала «Россия 24», поставлена точка в многолетнем энергетическом споре между российской госкомпанией «Интер РАО» и правительством Грузии.

«Стокгольмский арбитраж встал на сторону российской компании. Три авторитетных международных арбитра из Канады, США и Великобритании согласились с доводами истца и подтвердили право на получение компенсации – более 80 миллионов долларов», – отмечает телеканал.

Сообщается, что до марта 2022 года сумма компенсации будет пересмотрена и, вероятно, превысит 100 миллионов долларов.

«Если Грузия не заплатит по требованию российской стороны, может быть наложен арест на её счета или имущество за рубежом», – говорится в обзоре телеканала «Россия 24».

В грузинских официальных ведомствах об итогах арбитражного спора пока не сообщают.

В 2017 году «Эхо Кавказа» сообщало, что иск против Грузии был подан зарегистрированными в Нидерландах дочерними компаниями Интер РАО Gardabani Holdings, владеющей двумя грузинскими ГЭС, «Храми-1» и «Храми-2», и Silk Road Holdings, которой принадлежит 75 процентов электросетевой компании ТЕЛАСИ, обслуживающей Тбилиси. Истцы требовали от властей Грузии компенсации ущерба, вызванного девальвацией лари.

В российской компании отмечали, что ряд мер, принятых Грузией, начиная с 2014 года, оказывали неблагоприятное влияние на их инвестиции. В частности, речь шла о том, что Национальная регулирующая комиссия по энергетике в 2014 году приняла решение о создании методологии расчета тарифов на электроэнергию, в которую не вошли гарантии компенсации потерь из-за обесценения местной валюты за счет повышения тарифа на электроэнергию, отраженные в договорах купли-продажи грузинских активов и меморандуме о сотрудничестве, подписанном в 2013 году. Компания в 2016 году обращалась к властям Грузии с заявлением об изменении тарифов, но получила отказ.