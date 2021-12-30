Саакашвили вернули в тюрьму города Рустави из Горийского военного госпиталя

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили переведен в тюрьму города Рустави из Горийского военного госпиталя, где он проходил реабилитацию после голодовки. Об этом сообщили грузинские СМИ.

После полуночи машины пенитенциарной службы Минюста Грузии были замечены у медицинского учреждения в Гори. Примерно к трем часам ночи они появились на территории руставской тюрьмы.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», официального подтверждения информации не поступало. Адвокаты Саакашвили не были уведомлены о переводе их подзащитного. Они назвали события сегодняшней ночи «похищением».

«Они пробрались ночью и попросту выкрали больного человека из госпиталя. Наш источник информации был тем же, что и у вас – это местное население», – сказал в эфире телеканала «Формула» адвокат Шота Тутберидзе.

У Руставской тюрьмы ночью собрались сторонники третьего президента, лидеры крупнейшей оппозиционной партии страны «Единое национальное движение». Как передает телеканал «Мтавари», на месте были усилены меры безопасности, мобилизована спецтехника.

Первая попытка перевода Саакашвили в руставскую тюрьму была предпринята в понедельник, 27 декабря. Тогда пенитенциарной службе пришлось отказаться от этапирования заключенного из-за ухудшения его самочувствия. Саакашвили оказал сопротивление сотрудникам тюрьмы, после чего у него поднялось давление.

Глава Минюста Грузии Рати Брегадзе не уточнил, на какое время отсрочен перевод, подчеркнув, что окончательное решение будет принято после консультаций с врачами.