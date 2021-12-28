Саакашвили и врачи под давлением

Очередной пыткой, продиктованной политической местью, назвали сторонники Михаила Саакашвили решение Минюста вернуть третьего президента из горийского госпиталя в руставскую тюрьму. Однако этапирование временно отложено из-за ухудшения состояния здоровья заключенного, сообщили позднее в том же ведомстве. Тем не менее тревогу правозащитников вызывает тот факт, что с сегодняшнего дня строго ограничено время и количество посещений Саакашвили, в том числе и адвокатами.

Свидетелями необычной пресс-конференции стали сегодня грузинские журналисты, дежурившие у ворот горийского военного госпиталя. Лечащий врач Михаила Саакашвили – Нино Гогоришвили вышла к ним в сопровождении директора госпиталя Малхаза Уртмелидзе, который сказал:

«Рядом со мной стоит, вы видите, калбатони Нино, чье психологическое состояние на данный момент неудовлетворительное, поэтому я зачитаю написанное ею заявление».

В нем говорилось о том, как лечащего врача Нино Гогоришвили с утра ввел в заблуждение посетивший Саакашвили его адвокат Ника Гварамия. Он заставил ее подписаться под ответами на поставленные им вопросы, которые потом неверно интерпретировал.

Ника Гварамия в режиме «вопрос-ответ» зачитал их в полдень. Из зачитанного следовало, что врач Гогоришвили, хоть и подписала разрешение об этапировании Михаила Саакашвили в руставскую тюрьму, на самом деле не рекомендовала это, что сотрудники пенитенциарной службы пытались вчера вечером этапировать третьего президента насильно и что Саакашвили, наконец, нуждается в психореабилитации за рубежом.

Под натиском журналистов Нино Гогоришвили все-таки решила ответить на вопрос, подписывалась ли она под этими ответами, о которых заявил Ника Гварамия:

«Часть информации – правда, часть – интерпретация фактов. Я не говорила, что Михаил Саакашвили должен быть отправлен из Грузии для лечения за рубеж. Я сказала, что психотерапевтическая реабилитация возможна лишь в том случае, если человек свободен. Но это уже нас, и тем более госпиталя, не касается».

Договорить врачу Нино Гогоришвили не дал директор госпиталя Малхаз Уртмелидзе. Он сообщил, что с сегодняшнего дня часы посещения Саакашвили ограничены до двух часов – с 16:00 до 18:00, и это касается и его адвокатов.

Ника Гварамия в ответ заявил, что общество само убедилось, под каким давлением находятся лечащие врачи Михаила Саакашвили. Он же задался вопросом, как можно медиков, имеющих «неудовлетворительное психологическое состояние», допускать к пациенту, у которого, как утверждают эксперты из Центра психореабилитации жертв пыток, посттравматическое стрессовое расстройство, и он нуждается в неотложной реабилитации.

Возмутительным адвокаты третьего президента сочли и тот факт, что ограничение на посещение распространится на них и на личного врача. Последний, Николоз Кипшидзе, сокрушался по поводу того, что сегодня его не пустили к Саакашвили и что у третьего президента не остается ничего иного, как вновь объявить голодовку:

«Но, как врач, я вам говорю: он вторую голодовку просто не переживет, он погибнет, если объявит голодовку во второй раз».

Сторонники Михаила Саакашвили не сомневаются, что власть продолжает мстить Саакашвили. В этом убеждена и депутат «Нацдвижения» Хатия Деканоидзе, которой, несмотря на пропуск, тоже не дали встретиться с третьим президентом:

«Это наказание на фоне развивающихся событий. Вчера четвертый президент Георгий Маргвелашвили после встречи с ним заявил, что Саакашвили – узник Путина. И с учетом других процессов, проходящих в стране, это личная месть Саакашвили со стороны «Грузинской мечты» и Бидзины Иванишвили».

Хатия Деканоидзе, как и другие соратники третьего президента, опасается за его жизнь и убеждена, что Саакашвили подвергается бесчеловечному обращению и пыткам со стороны сотрудников пенитенциарной службы.

Осудила решение Минюста этапировать Михаила Саакашвили в руставскую тюрьму и Народный защитник Украины Людмила Денисова.

Но министр юстиции Рати Брегадзе непреклонен в своем решении: Саакашвили не может долго находиться в госпитале.

«Лечение завершено, он выписан из госпиталя. Сотрудники специальной пенитенциарной службы ознакомили его вчера с этим решением, но он с ним не согласился. Подчеркиваю, он не подчинился законным требованиям сотрудников. А далее, как вам известно, в том числе из заявления пенитенциарной службы, у него была скачки давления, и было принято решение о временной отсрочке этого мероприятия», – сказал министр.

Министр юстиции, как и все в «Грузинской мечте», демонстрирует непоколебимую стойкость перед критикой со стороны правозащитников. Сегодня состоялось первое судебное заседание по иску Минюста к службе госинспектора – последний предложил применить штрафные санкции к министерству из-за распространения видеокадров насильственного водворения Михаила Саакашвили из руставской тюрьмы в глданскую тюремную больницу. Процесс продолжится 11 января, но уже сегодня парламентским большинством было решено упразднить всю службу госинспектора

Теперь единственным независимым институтом для сторонников Саакашвили остается аппарат Народного защитника, которым руководит Нино Ломджария. Врачи созданного ею консилиума сегодня поздно вечером намереваются проведать Михаила Саакашвили. Сам третий президент на своей странице Facebook еще накануне написал, что после того, как к нему вечером пришли «люди в черном» и сообщили, что его переводят, но не сказали куда, у него случился гипертонический криз.

После случившегося в «Нацдвижении» еще больше убедились в правильности решения продолжать массовую голодовку до освобождения Саакашвили. Но «Грузинская мечта» по-прежнему не воспринимает все это всерьез.