В СГБ Грузии заявили, что попытки свержения власти в стране будут сорваны

В Службе государственной безопасности (СГБ) Грузии заявляют, что любые призывы к свержению власти являются преступлением и правоохранительные органы страны будут на них реагировать соответствующим образом.

«В последнее время в социальных сетях и средствах массовой информации различными лицами распространяются публичные заявления, содержащие признаки преступления. Граждане, сознательно или неосознанно, прямо призывают своих единомышленников к революции и свержению власти, в том числе насильственным путем», – сказано в заявлении СГБ.

Ведомство указывает на статью 317 Уголовного кодекса Грузии, согласно которой «публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти Грузии либо распространение материалов, содержащих такие призывы, а равно призывы к вооружению в тех же целях» наказываются лишением свободы на срок до трех лет.

«Мы еще раз призываем деструктивные силы воздерживаться от совершения преступных действий и оставаться в рамках закона», – сказано в заявлении.

В СГБ также напоминают, что расследуют дело по первой части статьи 315 Уголовного кодекса – «Заговор в целях насильственного изменения конституционного строя, свержения или захвата государственной власти Грузии».

Накануне второго тура муниципальных выборов в СГБ объявили, что сторонники Саакашвили планируют помешать переводу экс-президента в другую тюрьму или клинику, чтобы таким образом создать хаос и беспорядки в стране.