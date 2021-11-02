Лимонад в тюрьме, или Что думает «Мечта» о голодовке Саакашвили?

«Свободу и солидарность Мише!» – под таким слоганом «Нацдвижение» и сторонники третьего президента Михаила Саакашвили дали старт перманентным акциям протеста. Начала оппозиция с протестной акции у руставской тюрьмы, где уже 33-й день голодает Михаил Саакашвили. Все больше правозащитников и оппонентов критикуют власти за их сомнения в истинности голодовки Саакашвили и отказ его госпитализировать.

Выждав паузу, чтобы стихли возгласы «Миша, Миша!» нескольких десятков участников протеста у руставской тюрьмы, Ника Мелия, председатель «Нацдвижения», стал отвечать на те вопросы, которые сегодня все задают оппозиции. После обнародования итогов муниципальных выборов в партии решили, что начнут перманентные акции протеста во всех крупных городах.

«К нам есть вопросы. Что собираетесь делать? Собираетесь ли снова повести страну по пути акций протеста? У меня встречный вопрос: «А что, мы должны это государство превратить в Беларусь?»

«Нет! Нет!» – хором ответили оппозиционному лидеру участники митинга. И тогда Ника Мелия задал вопрос, который волнует его сторонников не меньше:

«Возникает к нам и второй вопрос: «Что вы собираетесь делать в связи с Михаилом Саакашвили. Скажу прямо: «Собираемся до конца бороться за его освобождение!»

«Миша, Миша!» – еще громче стали скандировать пришедшие на митинг люди.

Все тезисы, оглашенные Никой Мелия с импровизированной трибуны у руставской тюрьмы, повторяли мнения Михаила Саакашвили, высказанные в его письмах. Он не перестает их писать, вот уже 33-й день находясь в заключении и отказываясь от пищи. Адвокат третьего президента Дито Садзаглишвили рассказал, что третий президент держится стойко, но теряет силы. Затем он зачитал письмо Саакашвили. Михаил Саакашвили считает, что голоса избирателей были однозначно украдены, но останавливаться нельзя, тем более нельзя считать, что уличная борьба не имеет смысла:

«При условии моего освобождения из тюрьмы, я даю вам слово, что мы добьемся назначения досрочных (парламентских) выборов и уложим Иванишвили на лопатки максимум за десять дней».

Но для этого, говорит в своем письме Саакашвили, необходимы «единство, многочисленность и неустанность». Многие обратили внимание на то, что третий президент больше не настаивает на отказе от депутатских мандатов, хотя накануне он призывал оппозицию именно к этому. Сегодня Саакашвили считает, что она должна поддержать в парламенте конституционные поправки к избирательной системе. К тому же, напомнил он, мандат нужен представителям ЕНД, чтобы их допускали к нему в тюрьму.

Разумеется, эту непоследовательность в письмах третьего президента не упустили из виду в правящей партии, тотчас принявшись по этому поводу иронизировать. Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе опять выразил сомнения в подлинности голодовки Саакашвили:

«Вся тюрьма смеется над тем, как этот человек, оказывается, очень любит лимонад».

Не отстал от соратника и исполнительный секретарь «Грузинской мечты», вице-спикер парламента Мамука Мдинарадзе. Накануне он пошутил, что будет дожидаться 41-го дня голодания Саакашвили, и в этом многие услышали подтекст, ведь 41-й – это избирательный номер правящей партии. Сегодня Мдинарадзе уточнил:

«На 41-й день, по моему мнению, он (Саакашвили) окажется в очень смешной ситуации. Мы ведь все с детства знаем, что человек может продержаться без пищи 40 дней. Он, как козырем, пользуется тем, что тюремная администрация без его согласия не вправе оглашать детали его голодовки. Потому я и считаю, что он и на 41-й, и на 57-й день голодовки окажется в очень смешном положении».

Ранее также сообщалось, что Михаил Саакашвили принимает мед, соки и «по три литра лимонада в день».

Такая риторика привела в ярость оппозиционных депутатов, которые сегодня на пленарной сессии обрушились с критикой на представителей «Грузинской мечты». А фракция «Лело – партнерство для Грузии» объявила парламентский бойкот до тех пор, пока власти не откажутся от своего решения оказывать Михаилу Саакашвили медицинскую помощь только в тюремной больнице и не госпитализируют его в гражданскую клинику, на чем настаивают независимые врачи и Народный защитник. Депутат «Лело» Анна Нацвлишвили не сомневается, что, если бы Саакашвили не голодал, «Грузинская мечта», не дожидаясь его согласия, уже давно бы «слила» видеокадры того, как он принимает пищу:

«Это месть политического оппонента. Это подтверждается не только правовыми деталями, но и позорными, выходящими за грань человечности политическими заявлениями со стороны представителей «Грузинской мечты».

Правозащитница, юрист Лия Мухашаврия, выигравшая в Страсбургском суде не одно дело своих подзащитных, пострадавших в годы президентства Михаила Саакашвили, хорошо знает, что испытывает голодающий заключенный, а переживания родственников приравнивает к пыткам.

«Саакашвили практически политзаключенный», – отмечает она. Учитывая то, что вступившие в силу приговоры были вынесены против него заочно, он имеет право предстать перед судом, в том числе и по текущим уголовным делам, говорит Мухашаврия. Саакашвили требует этого с 1 октября, со дня его задержания, но до сих пор неизвестно, когда он сможет предстать перед судом:

«Мы видим, что ни одна сторона не хочет найти выход, тем более правовой и моральный. И это проблема. На месте властей я бы уже давно назначила судебный процесс, обеспечила бы максимальную прозрачность, даже прямую трансляцию, чтобы общество убедилось, что он не невиновен, а осужден справедливо. В таком случае, думаю, и Саакашвили прекратил бы голодовку, потому что ему понадобится умственная и интеллектуальная концентрация, чтобы защитить свои интересы в ходе судебных процессов».

Сложившаяся вокруг третьего президента ситуация, продолжает Лия Мухашаврия, наносит вред всем, а цинизм представителей власти по отношению к нему, как и игнорирование процессуальных норм, снижает в обществе моральные, правовые и демократические стандарты.