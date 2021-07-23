Югоосетинский политик Борис Чочиев скончался от коронавируса

На 64-м году жизни скончался югоосетинский политик Борис Чочиев.

По информации СМИ, у Чочиева диагностировали коронавирус. После ухудшения состояния здоровья, его перевезли во Владикавказ, однако североосетинские врачи не смогли его спасти.

Ранее сообщалось, что из Южной Осетии в Северную перевезли троих пациентов с коронавирусом.

Борис Чочиев был одним из самых известных политиков в самопровозглашенной республике Южная Осетия. В 2001-2008 годах он был сопредседателем Смешанной контрольной комиссии по урегулированию грузино-осетинского конфликта (СКК). Занимал должности министра по особым поручениям, первого заместителя председателя правительства (2005-2008), исполняющего обязанности председателя правительства (с 18 августа по октябрь 2008 года), полномочного представителя президента по вопросам постконфликтного урегулирования (2008-2012).

С 2012 года Чочиев руководил администрацией президента Леонида Тибилова. В 2015-м году стал государственным советником президента. В 2017 году был освобожден от занимаемой должности Анатолием Бибиловым.