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В Сухуми и Цхинвали комментируют грузинские политические процессы
«Грузии сейчас не до Абхазии, там свои внутренние проблемы, но трудно прогнозировать, во что это выльется». Об этом секретарь Совета безопасности самопровозглашенной республики Абхазия Сергей Шамба заявил ТАСС, комментируя происходящие в Тбилиси события.
«Нестабильность в соседнем государстве всегда должна вызывать обеспокоенность, тем более что мы слышим тревожащие нас всякие призывы [в отношении Абхазии и Южной Осетии]. Это не может нас оставлять равнодушными. Мы, в принципе, всегда в ожидании непредсказуемых действий со стороны соседнего государства, так как у нас не подписано мирное соглашение и наши взаимоотношения не вселяют оптимизма. Поэтому мы в любом случае всегда готовы к любым поворотам событий», – сказал Шамба.
Он добавил, что за все постсоветское время в Грузии «происходят постоянные потрясения», а периоды стабильности очень кратковременные.
В Комитете госбезопасности самопровозглашенной республики Южная Осетия между тем заявили, что в непрерывном режиме отслеживают ситуацию в Грузии, и отмечают, что обстановка на де-факто границе остается стабильной.
«Тенденций к ее эскалации не фиксируется», – сказано в заявлении ведомства.
В югоосетинском МИДе заявили, что «последние события в Грузии и попытки спровоцировать кризис в Нагорном Карабахе, Приднестровье, Беларуси являются звеньями одной цепи».
Накануне ситуацию в Грузии по телефону обсудили главы абхазского и югоосетинского МИДов Инал Ардзинба и Ахсар Джиоев.
Они «выразили обеспокоенность нагнетанием напряженности и возможной дестабилизацией обстановки, чреватыми нежелательными последствиями в регионе Южного Кавказа».
«Была подчеркнута роль Российской Федерации как гаранта мира и безопасности в регионе», – заявили в пресс-службе югоосетинского МИДа
- На проспекте Руставели в Тбилиси во время выступления одного из участников митинга начали скандировать «Сухуми! Сухуми!», «Цхинвали! Цхинвали!». Опубликованное видео широко обсуждается в абхазском и югоосетинском сегментах соцсетей. Его прокомментировала и главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.
Другие новости дня
Вольский: революционный сценарий подогревают бойцы, вернувшиеся из Украины
Сторонники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, которые воевали в Украине, прибыли в Грузию для того, чтобы подталкивать молодежь к революционному сценарию, заявил журналистам один из лидеров правящей партии «Грузинская мечта», вице-спикер парламента Гия Вольский.
«Можно сказать наверняка, что из Украины приехала определенная группа сторонников Саакашвили, сторонников «Нацдвижения», это бойцы, которые постараются, использовав эту молодежную энергию, не снимать с повестки дня этот революционный процесс», – сказал Вольский.
Он добавил, что «определенная группа молодежи» пытается помешать «развитию политических процессов», указав в том числе на лидера «Единого национального движения» Левана Хабеишвили.
Ранее «Эхо Кавказа» писало о задержании вернувшегося из Украины бойца Надима Хмаладзе. Его задержали на площади Свободы в Тбилиси 8 марта по обвинению в неповиновении полиции и хулиганстве.
Хмаладзе говорит, что не совершал никакого правонарушения. Его отпустили из СИЗО, после чего Хмаладзе выступил на акции у парламента.
Он призвал участников митинга не останавливаться, добавив, что за отзывом законопроекта об «иноагентах» должен последовать «отзыв» действующих властей.
Военный призыв в Грузии не затронет студентов
В Министерстве обороны Грузии заявили, что военный призыв не станет обязательным для студентов. Об этом пишет грузинская служба Радио Свобода.
Как сообщалось ранее, в парламенте проходят слушания по новому «Кодексу обороны» Грузии. Предполагалось, что с 2025 года военный призыв мог стать обязательным для студентов.
Сейчас же в оборонном ведомстве заявили, что призыв коснется студентов лишь на добровольной основе. Они смогут выбрать приемлемые для себя условия.
Согласно действующему законодательству, учащиеся могут отсрочить военную службу до завершения обучения в вузах.
В Грузию в 2022 году инвестировали $2 млрд – статистика
Служба статистики Грузии (Грузстат) опубликовала отчет о прямых иностранных инвестициях за 2022 год. Согласно документу, объем инвестиций в прошлом году достиг двух миллиардов долларов, что на 61% больше, чем годом ранее. Такой объем инвестиций является максимальным с 2017 года.
По информации Грузстата, реинвестиции действующих предприятий составили 1,28 млрд долларов, а объем прямых инвестиций – 686 млн долларов.
Наибольшие инвестиции поступили из Великобритании – 428 миллионов долларов.
Топ-10 стран-инвесторов за 2022 год:
- Великобритания – 428 млн долларов;
- Испания – 367 млн долларов;
- США – 164 млн долларов;
- Нидерланды – 146 млн долларов;
- Ирландия – 121 млн долларов;
- Китай – 109 млн долларов;
- Турция – 106 млн долларов;
- Чехия – 86 млн долларов;
- Россия – 71 млн долларов;
- Япония – 68 млн долларов.
Отметим, что экономический рост Грузии в минувшем году составил 10.1%. Внешнеэкономический оборот вырос на 32.8%.
Лавров: события в Грузии очень напоминают киевский «Майдан»
События в Грузии очень напоминают киевский «Майдан», ситуация вокруг законопроекта об «иноагентах» была лишь поводом для начала попытки силовой смены власти, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью передаче «Большая игра» на Первом канале.
«Очень похоже на киевский «Майдан». Никаких сомнений нет, что закон о регистрации тех неправительственных организаций, которые получают зарубежное финансирование в размере 20% всего-навсего от своего бюджета, был лишь поводом, для того чтобы начать, в общем-то, попытку силовой смены власти», – сказал он.
Глава МИД РФ назвал лицемерными высказывания главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля по ситуации в Грузии. Ранее с критикой Борреля уже выступили представитель МИД Мария Захарова и российский сенатор Григорий Карасин.
«Несмотря на то, что в целом ряде европейских стран такие же нормы, гораздо более жестокие нормы на ту же тему существуют, господин Боррель, не моргнув глазом, заявлял, что закон, который грузины продвигают в правящей партии «Грузинская мечта», противоречит европейским ценностям, ставит блок на пути присоединения Грузии к Европейскому союзу. В общем, лицемерие, конечно, очевидное», – сказал Лавров.
Как пишет ТАСС, Лавров указал на разное отношение Запада к протестам оппозиции в Грузии и Молдове.
«В Грузии оппозиция не то, что ей можно, она обязана делать то, что она хочет, а в Молдове протесты против действующей власти осуждаются, потому что оппозиция в Грузии отражает западные интересы, а оппозиция в Молдове отражает иные интересы, а западные интересы отражает правительство и президент», – сказал он.
По словам Лаврова, события в Грузии «оркестрируются» извне, их подталкивает желание создать раздражитель у границ России.
Песков увидел в событиях в Грузии «видимую руку» США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вновь прокомментировал события в Грузии. Он, в частности, заявил о риске провокаций в отношении самопровозглашенных республик – Абхазии и Южной Осетии.
«Риски провокаций, безусловно, есть», – сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.
Песков говорит, что «чья-то видимая рука» пытается добавить к ситуации в Грузии антироссийские элементы.
«Ситуация, которая послужила триггером для этих народных волнений, не имеет никакого отношения к РФ. Одновременно мы видим, что чья-то рука, нельзя сказать «невидимая», она вполне видимая. Мы видим, откуда президент Грузии обращается к своему народу, она же не из Грузии обращается к грузинам и грузинкам, она обращается из Америки. И чья-то видимая рука старательно пытается добавить сюда антироссийские элементы», – сказал он.
Песков подчеркнул, что Россия не вмешивается во внутренние дела Грузии, и отметил, что в Кремле видят решение законотворцев снять вызвавший протесты законопроект с обсуждения.
- Отметим, что президент Грузии Саломе Зурабишвили отправилась с визитом в Нью-Йорк для участия в 67-й сессии Комиссии ООН по положению женщин. После того, как парламент утвердил в первом чтении законопроект об «иноагентах», она отменила запланированные встречи и обратилась к населению. Президент поддержала участников акции, выступивших против инициативы движения «Сила народа» и правящей партии «Грузинская мечта».
Макрон: приверженность грузин демократическим ценностям услышана
Президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал протесты в Тбилиси и решение властей Грузии отозвать законопроект об «иноагентах», заявив, что приверженность грузин демократии не прошла незамеченной.
Накануне пост в соцсетях Макрона был опубликован на французском языке, сегодня – на грузинском.
«Приверженность грузин демократическим ценностям, свободе слова и свободе объединений услышана. Грузия, обращенная к Европе, знает, что может рассчитывать на дружбу Франции», – написал Макрон.
Ранее в ЕС заявляли, что принятие законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» несовместимо с выполнением рекомендаций для получения Грузией статуса кандидата в Евросоюз. В Брюсселе похвалили правящую партию «Грузинская мечта» за решение отозвать законопроект.
FT: США призвали трейдеров не опасаться сделок с российской нефтью
США призвали несколько крупнейших сырьевых трейдеров не опасаться сделок с российской нефтью, если они проходят в пределах установленного потолка цен. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
По данным источников издания, представители Минфина США встретились, в частности, с руководством компаний Trafigura и Gunvor, чтобы обсудить сделки с российской нефтью.
Несмотря на то, что Вашингтон никогда не выступал против торговли российской нефтью в рамках установленного потолка цен, крупнейшие трейдеры с осторожностью относились к таким сделкам.
«Решения должны принимать сами компании. Наша цель – сообщить, что разрешено в рамках архитектуры ограничения цен», – рассказал один из представителей администрации президента США.
Как отмечает Financial Times, потолок цен был введен, чтобы сократить доходы России, при этом администрация Байдена стремится удержать российскую нефть на международных рынках, опасаясь последствий сокращения поставок со стороны одного из крупнейших мировых экспортеров энергоресурсов.
Как подчеркнул источник в одной из компаний, трейдеры и так знают, что могут торговать российской нефтью при определенных условиях, вопрос в том, действительно ли она привлекательна с учетом всех потенциальных рисков.
- В декабре 2022 года начал действовать потолок цен на российскую нефть, экспортируемую по морю, в 60 долларов за баррель. В ответ на это президент России Владимир Путин запретил продажу российской нефти и нефтепродуктов странам, которые согласились с потолком цен.
Си Цзиньпин избран председателем КНР на третий срок
Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) переизбрали Си Цзиньпина председателем КНР на третий срок, сообщает агентство «Синьхуа». Это первый случай, когда глава страны сохраняет этот пост в третий раз.
Кроме того, Си Цзиньпин также сохранил за собой пост главы Центрального военного совета КНР, отмечает «Коммерсант» обративший внимание на публикацию. Решение 2952 участника голосования приняли единогласно. Также первый вице-премьер Госсовета Хань Чжэн избран заместителем председателя КНР. Член постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии Китая Чжао Лэцзи назначен председателем постоянного комитета ВСНП.
Голосование состоялось на третьем пленарном заседании первой сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва. Незадолго до этого депутаты также одобрили план реформы аппарата Госсовета КНР.
Госсовет является высшим исполнительным органом Китая. Окончательный план реформы до сих пор не опубликован. Известно, что он усилит «централизированное руководство» Компартии Китая и должен повысить эффективность госаппарата.
- Си Цзиньпину 69 лет. Он стал генеральным секретарем ЦК Компартии Китая в 2012 году, был избран председателем КНР в 2013 и 2018 годах. В 2017 и 2022 годах переизбирался генсеком ЦК Компартии.
- В феврале стало известно, что председатель КНР Си Цзиньпин планирует приехать в Москву. Это первый визит китайского лидера после начавшегося год назад российского полномасштабного вторжения в Украину. Пекин, как сообщается, намерен убедить Кремль не применять в Украине ядерное оружие.
- Китай рассматривает возможность поставок в Россию беспилотников, артиллерии и боеприпасов, сообщили 25 февраля CNN и The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с данными американской разведки. Пекин ранее опровергал наличие планов по поставкам оружия Москве.
В Украине арестовали бывших руководителей «Антонова»
Служба безопасности Украины предъявила подозрения в препятствовании деятельности ВСУ бывшему гендиректору авиакомпании «Антонов», его бывшему заместителю и бывшему начальнику по авиабезопасности. Речь идёт о Сергее Бычкове, Михаиле Харченко и Александре Нетёсове соответственно, сообщают украинские СМИ.
В их квартирах и на рабочих местах провели обыски. Бычкова и Нетёсова арестовали на два месяца, Харченко объявили в розыск.
По данным украинского следствия, накануне российского вторжения подозреваемые не допустили ВСУ на территорию Гостомельского аэропорта для подготовки к его защите. Установлено, что в начале 2022 года чиновники прямо запретили возводить в аэропорту оборонительные сооружения и распорядились заблокировать военным доступ на территорию аэропорта.
По сообщению Офиса Генерального прокурора Украины, действия подозреваемых привели к тому, что на территории аэропорта погиб один человек, ещё двое пострадали. Также был уничтожен самолёт «Мрия», повреждены другие самолёты и автотранспортные средства. Кроме того, над аэропортом был утрачен контроль, а близлежащие населённые пункты были временно оккупированы.
Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.
- Бычкова уволили в марте 2022 года. Уже тогда руководителей «Антонова» обвиняли в том, что они могли спасти «Мрию», если бы перегнали её в другое место. «Антонов» обвинения отвергал.
Парламент Грузии во втором чтении отклонил законопроект об «иноагентах»
Законопроект «О прозрачности иностранного влияния» был отклонен законодательным органом Грузии во втором чтении.
Регистрацию прошли 112 депутатов. Законопроект во втором чтении не поддержали 35 депутатов, «за» высказался только один член парламента.
Как пишет грузинская служба Радио Свобода, единственным депутатом, поддержавший законопроект во втором чтении, был Дмитрий Самхарадзе, один из лидеров «Грузинской мечты». Позже он заявил, что не голосовал в поддержку законопроекта. По его словам, произошла ошибка системы.
Против проголосовали представители оппозиции. Основная часть депутатов «Грузинской мечты» в голосовании участия не принимала.
Оппозиционеры развернули у трибуны парламента флаги Грузии и ЕС. Решение парламента отпраздновали и на акции, проходящей у здания законодательного органа.
Накануне парламентское большинство приняло решение отозвать законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Согласно законодательству Грузии, для официального отзыва законопроекта было необходимо было представить проект, принятый в первом чтении, на пленарном заседании и отклонить его путем голосования во втором чтении.
Второй законопроект - «О регистрации иностранных агентов», который также был предложен «Силой народа» и не был вынесен на голосование в первом чтении, как заявил на заседании бюро Шалва Папуашвили, был отозван инициаторами.
- Члены движения «Сила народа», формально объявившие о выходе из правящей партии «Грузинская мечта», внесли в парламент два законопроекта – «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов». Первый законопроект члены «Силы народа» называют «грузинским», второй – «американским».
- Утверждается, что второй документ – перевод американского закона о регистрации иностранных агентов (FARA), который внесли в парламент, чтобы показать, насколько он репрессивен по сравнению с «грузинской» инициативой «Силы народа». Документ, в частности, предусматривает для нарушителей не только административную, но и уголовную ответственность.
- Представители грузинской оппозиции, НПО и журналисты, страны ЕС и США считают, что власти Грузии хотят перенять российский опыт борьбы с «иноагентами» и создать в стране репрессивный механизм. В Брюсселе заявили, что принятие подобных законов несовместимо с выполнением рекомендаций для получения Грузией статуса кандидата в Евросоюз, с нормами и ценностями ЕС.
- «Сила народа» и правящая партия «Грузинская мечта» планировали утвердить в первом чтении оба законопроекта, затем отправить их в Венецианскую комиссию. В «Мечте» говорили, что если Венецианская комиссия выступит с неаргументированными замечаниями, они все равно утвердят документ.
- Законопроект «О прозрачности иностранного влияния» депутаты утвердили в первом чтении в ускоренном режиме, 7 марта – несмотря на то, что планировали обсудить инициативу 9 марта. За документ проголосовали 76 депутатов «Мечты» и «Силы народа».
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала, что использует свое право и наложит вето на закон об «иноагентах». При этом правящая партия могла преодолеть вето.
Спикер Госдумы РФ: «Вашингтон не разрешил Грузии стать суверенной»
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, комментируя события в Тбилиси и отзыв законопроекта об «иноагентах», заявил, что «Вашингтон не разрешил Грузии стать суверенной».
«У многих, кто слышал о событиях в Грузии, возникает вопрос: что же происходит, если какой-то законопроект об иностранных агентах смог привести к такому противостоянию? Тем более если такой же закон был принят в самих США 85 лет назад и работает до сих пор», — написал Володин в телеграм-канале.
Отметим, что на закон США о регистрации иностранных агентов (FARA) указывали официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, члены движения «Сила народа», инициировавшие законопроект в Грузии, а также члены правящей партии «Грузинская мечта», поддержавшие инициативу.
Вячеслав Володин утверждает, что «в случае принятия закона об иноагентах Грузия получала право контроля за средствами, перечисляемыми в страну из-за рубежа», на финансирование оппозиции, СМИ, общественных организаций, «формирующих антигрузинскую повестку».
«А это значит, что именно граждане Грузии стали бы влиять на принимаемые в разных сферах решения: от выборов в органы власти до реализации проектов развития страны. Но закончилось это всё тем, что через использование рычага мягкой силы Вашингтон вывел людей на улицу. Власти Грузии вынуждены были подчиниться, но не воле народа, а Соединённым Штатам», — отметил он.
Володин уверен, что со снятием законопроекта с рассмотрения в парламенте «Грузия лишилась шанса на суверенитет».
Он добавил, что Россия выступает за невмешательство во внутренние дела других государств.
«С Грузией у нас сложные отношения. На межпарламентском уровне их нет. Но, несмотря на это, хочется пожелать Грузии состояться как суверенное государство. Они наши соседи», — заявил Володин.
- Члены движения «Сила народа», формально объявившие о выходе из правящей партии «Грузинская мечта», внесли в парламент два законопроекта – «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов». Первый законопроект члены «Силы народа» называют «грузинским», второй – «американским».
- Утверждается, что второй документ – перевод американского закона о регистрации иностранных агентов (FARA), который внесли в парламент, чтобы показать, насколько он репрессивен по сравнению с «грузинской» инициативой «Силы народа». Документ, в частности, предусматривает для нарушителей не только административную, но и уголовную ответственность.
- Представители грузинской оппозиции, НПО и журналисты, страны ЕС и США считают, что власти Грузии хотят перенять российский опыт борьбы с «иноагентами» и создать в стране репрессивный механизм. В Брюсселе заявили, что принятие подобных законов несовместимо с выполнением рекомендаций для получения Грузией статуса кандидата в Евросоюз, с нормами и ценностями ЕС.
- «Сила народа» и правящая партия «Грузинская мечта» планировали утвердить в первом чтении оба законопроекта, затем отправить их в Венецианскую комиссию. В «Мечте» говорили, что если Венецианская комиссия выступит с неаргументированными замечаниями, они все равно утвердят документ.
- Законопроект «О прозрачности иностранного влияния» депутаты утвердили в первом чтении в ускоренном режиме, 7 марта – несмотря на то, что планировали сделать это 9 марта. За документ проголосовали 76 депутатов «Мечты» и «Силы народа».
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала, что использует свое право и наложит вето на закон об «иноагентах». При этом правящая партия могла преодолеть вето.
Симоньян: если повторится 2008 год, «просто шарахнут сразу по Тбилиси»
На проспекте Руставели в Тбилиси во время выступления одного из участников митинга начали скандировать «Сухуми! Сухуми!», «Цхинвали! Цхинвали!». Опубликованное видео широко обсуждается в абхазском и югоосетинском сегментах соцсетей. Его прокомментировала и главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.
Она уверена, что «весь этот шухер» (акции против законопроекта об «иноагентах» — ред.) нужен «исключительно для открытия второго фронта» против России.
«Поскольку после смерти моего друга Стивена Коэна, незабвенного, (который, кстати, еще лет 15 назад сказал мне, что он-то вряд ли доживет, а вот я точно застану, как Украина распадется на две части) не осталось у них кремленологов, и некому им подсказать, что, в случае повторения августа 2008-го, с Грузией никто цацкаться не будет и войска туда посылать не будет, а просто шарахнут сразу по Тбилиси, особо не разбирая, - хотя бы потому, что
А) не до сантиментов сейчас
Б) в Тбилиси нет Киево-Печерской лавры *
В) никто у нас никогда не считал и не считает себя одним народом с грузинами, и Российская Федерация никогда не была «Тбилисской Русью».
Так что зря вот это все затеяли. Пожалели бы красивый город и темпераментных его жителей. Раз уж они сами себя не жалеют», — написала Симоньян в телеграм-канале.
Ранее глава МИД самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба говорил, что «вероятность войны с Грузией достаточно высокая». Абхазский лидер Аслан Бжания при этом отметил, что «действующее руководство Грузии держит ситуацию под контролем». По словам секретаря абхазского Совбеза Сергея Шамба, «грузинское руководство держит нейтралитет по отношению к России».
«Однако, кто сказал, что в результате нынешнего давления грузинское руководство не будет заменено на антироссийских радикалов или само будет вынуждено открыть второй фронт?» – задался вопросом Шамба.
Некоторые украинские политики призывали Грузию воспользоваться ситуацией в Украине и решить свои территориальные проблемы. Грузинские власти же заявляют, что планируют урегулировать территориальные конфликты лишь мирным путем. Ряд грузинских политиков также утверждает, что к войне Грузию призывает и Запад. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, западные политики и дипломаты это категорически опровергают.
* Маргарита Симоньян говорила: «Никакой Киев мы не будем бомбить никогда. Там наши святыни, в том числе Киева-Печерская Лавра».
В Гамбурге в результате стрельбы есть жертвы в центре Свидетелей Иеговы
В Гамбурге вечером в четверг не менее шести человек были убиты в результате вооруженного нападения в центре Свидетейлей Иеговы. Представители правоохранительных органов Гамбурга заявили, что подозреваемый в нападении найден мертвым. Об этом сообщило издание 24hamburg.de и репортер издания Bild со ссылкой на пресс-службу полиции Гамбурга.
В твиттере полиция Гамбурга сообщила, что у нее "нет достоверной информации о мотивах преступления".
По информации "Немецкой волны", не менее семи человек погибли и еще восемь были ранены в результате стрельбы в одной из церквей религиозной организации Свидетели Иеговы.
Полиция подтвердила нападение с огнестрельным оружием в церкви в гамбургском районе Гросс Борстель, но не назвала число жертв. Подтверждено, что у всех погибших на теле обнаружены пулевые ранения. Нападение произошло около 21 часа по местному времени. Данных о возможных мотивах преступления пока нет.
Фридман и Авен продадут акции Альфа-банка, чтобы с них сняли санкции
Основной акционер Альфа-банка Андрей Косогов, владеющий 40,1% акций, рассказал Financial Times о том, что договорился выкупить доли в банке у Михаила Фридмана и Петра Авена.
Это подтвердили ещё несколько источников британского издания, знакомых с ходом сделки. Один из них пояснил, что Фридман и Авен "хотят избавиться от всех своих российских активов, чтобы с них сняли международные санкции". В материале Financial Times называется и цена сделки – 178 миллиардов рублей (примерно 2,3 миллиарда долларов США).
Михаил Фридман владеет 32,86% акций Альфа-банка, у Петра Авена – 12,4%. Оба бизнесмена попали под санкции Евросоюза и Великобритании после начала полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины как лица из ближайшего окружения Владимира Путина, которые "участвовали в попытках Кремля по снятию западных санкций с России". В мае прошлого года Фридман и Авен пытались оспорить наложенные на них ограничительные меры в европейском суде.
Месяц назад Евросоюз в рамках десятого пакета санкций против России заморозил активы Альфа-банка, отключил его от системы SWIFT и запретил совершать с ним сделки.
- Накануне бывший главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов опубликовал письма, адресованные руководству Евросоюза, с призывами отменить санкции в отношении руководства "Альфа-групп", включая Михаила Фридмана и Петра Авена. Первое письмо было написано в октябре прошлого года ближайшим соратником Алексея Навального Леонидом Волковым, второе - в феврале года текущего, и под ним, среди прочих, стоят подписи руководителей телеканала "Дождь" Натальи Синдеевой и Веры Кричевской, бизнесменов Евгения Чичваркина и Альфреда Коха, журналистов Леонида Парфёнова и Сергея Пархоменко. Леонид Волков, сначала отрицавший своё участие в попытке снять санкции с руководства "Альфа-групп", в итоге назвал это "большой политической ошибкой" и объявил о приостановке общественно-политической деятельности.
Турция начала блокировать поставки санкционных грузов в Россию
Власти Турции заблокировали транзит грузов из Евросоюза в Россию, в том числе всех грузов, попавших под международные санкции. Об этом представители нескольких логистических компаний сообщили радиостанции "Коммерсантъ-ФМ" и изданию "Агентство". Ограничения введены вскоре после визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Анкару.
По состоянию на 9 марта запрет транзита касается порядка 10 тысяч наименований товаров, в том числе электроники, запчастей, химии, промышленного оборудования. Под угрозой могут оказаться грузы на сумму до трёх миллиардов долларов в годовом выражении, оценил один из участников рынка.
К декабрю Россия стала третьим по размеру направлением турецкого экспорта, поставки в Россию оценивались в 1,3 миллиарда долларов, – свидетельствует сайт государственной статистики. В турецких поставках попавшей под санкции электроники, используемой в оборонной промышленности, оказались задействованы родственники бывшего начальника разведки турецкого Главного управления безопасности, указывало одно из журналистских расследований.
В феврале Турцию с официальным визитом посетил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен. Перед визитом эксперты отмечали, что Вашингтон обеспокоен тесными отношениями Турции с Москвой, – отмечал "Голос Америки".
Организаторы акции на проспекте Руставели призвали граждан собраться у парламента завтра в 11:00
10 марта перед зданием парламента Грузии пройдет акция. Организаторы текущей акции на проспекте Руставели призвали граждан вновь собраться завтра в 11:00, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
Соответствующее заявление сделал один из ведущих акции Нодар Чачанидзе после того, как стало известно, что 10 марта в парламенте назначено заседание бюро, после которого состоится пленарное заседание. Как известно, на повестке дня будет только один вопрос - в частности, второе чтение проекта о т.н. агентах иностранного влияния, который, как заявили сегодня в «Грузинской мечте», будет провален на голосовании.
По информации аппарата парламента Грузии, 10 марта будет действовать ограниченный режим доступа в здание парламента. Как поясняется в заявлении, целью этой меры является защита безопасности членов парламента Грузии, сотрудников аппарата и визитеров парламента, а также обеспечение условий труда.
«В соответствии с регуляциями, установленными распоряжением председателя парламента Грузии «О режиме охраны дворца парламента Грузии и на прилегающей территории» от 30 декабря 2016 года N259/3, будет действовать ограниченный режим доступа в здание парламента.
Во дворец будут допущены аккредитованные представители СМИ, которые будут заранее согласованы с департаментом парламента по связям с общественностью и информации», - говорится в сообщении.
Лукашенко подписал закон о смертной казни за госизмену для чиновников и военных
Авторитарный лидер Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, вводящий смертную казнь как максимальное наказание за госизмену для должностных лиц или военнослужащих. Об этом 9 марта его пресс-служба сообщила Белорусскому телеграфному агентству.
Согласно подписанному документу, срок максимального задержания лиц, которые подозреваются в измене государству, в заговоре или иных действиях с целью захвата государственной власти, шпионаже и агентурной деятельности, увеличивается с трех до десяти суток. До 20 суток увеличен, в течение которого подозреваемым по этим статьям должно быть предъявлено обвинение.
Закон также вводит уголовную ответственность за пропаганду терроризма и дискредитацию белорусской армии. Введены штрафы до 732 тысяч долларов США за неназванный ряд преступлений «антигосударственной направленности».
Беларусь - единственная страна в Европе, где не отменена смертная казнь. С 1990-х годов в стране были приведены в исполнение больше 400 смертных приговоров.
Пленарное заседание парламента Грузии назначено на 10 марта
На завтра, 10 марта, в 12:00 запланировано пленарное заседание парламента Грузии, говорится на сайте высшего законодательного органа страны.
Как сообщили грузинской службе Радио Свобода в пресс-службе парламента, в повестке дня будет только один вопрос - законопроект об «агентах иностранного влияния» вынесут на второе чтение, чтобы провалить голосование.
Незадолго до этого депутаты от оппозиции обратились к президенту с просьбой созвать внеочередное заседание парламента.
Требование участников акции, проходящей сейчас на проспекте Руставели, состоит в том, чтобы «Грузинская мечта» официально оформила политическое решение отказаться от законопроекта об «агентах иностранного влияния».
9 марта аппарат парламента Грузии распространил заявление о том, что во избежание возможных рисков для здоровья людей, находящихся в здании, из-за повреждения инфраструктуры во время беспорядков на акциях протеста, пленарные заседания на этой неделе проводиться не будут.
Принятие аналога российского закона об иноагентах в первом чтении вызвало стихийные акции протеста в Тбилиси. В результате утром 9 марта правящая партия «Грузинская мечта» заявила о решении отозвать документ. При этом, согласно регламенту парламента, это не может произойти лишь на уровне заявления. Теперь законопроект должен быть вынесен на голосование во втором чтении и провален. Т.е. большинство депутатов, в том числе авторы документа, должны проголосовать против него.
Зурабишвили: Протесты в Тбилиси повысили шансы Грузии на получение статуса кандидата в ЕС
После попытки властей Грузии принять аналог российского закона об иноагентах и массовых протестов в Тбилиси шансы страны на получение статуса кандидата на вступление в ЕС выросли. Такое мнение в интервью агентству Bloomberg выразила президент Саломе Зурабишвили.
Она напомнила, что большинство в парламенте Грузии принадлежит «Грузинской мечте», поэтому правящая партия может принять любой закон. Фактически против этого никто не может возразить, даже посредством президентского вето. Но протест против закона об иноагентах показал, что когда общество едино, оно может победить даже парламентское большинство.
«Соответственно, я думаю, что это повысило наши шансы [на получение статуса кандидата в ЕС], поскольку очень эффектно показало, на каком уровне находится грузинское общество, которое неоднократно проявляло себя как проевропейское. Все опросы общественного мнения показывают, что 80% хотят в ЕС», - заявила Зурабишвили.
Американская киноакадемия отказалась показывать обращение Зеленского на вручении «Оскара»
Американская киноакадемия отказалась показывать обращение президента Украины Владимира Зеленского на вручении премии «Оскар». Об этом со ссылкой на источники сообщает журнал Variety. Издание отмечает, что это второй раз, когда организаторы премии отказывают Киеву.
Администрация Зеленского официально не сообщала о желании президента выступить на церемонии. Обращение украинского президента показывали Каннский, Венецианский и Берлинский кинофестивали и на вручении премии «Золотой глобус». Киноакадемия не стала комментировать тему для Variety.
В прошлом году, пишет журнал, против выступления Зеленского выступил продюсер церемонии вручения премии Уилл Пакер. Он, как рассказали источники издания, выразил опасения, что Голливуд уделяет внимание войне в Украине потому, что она касается белых, но игнорирует остальные конфликты по всему миру.
Вручение «Оскара» в 2023 году запланировано на 13 марта. Это будет 95-я церемония, награда будет вручаться в 23 номинациях.
Оппозиция попросит президента Грузии созвать внеочередную сессию парламента
Грузинская оппозиция попросит президента Саломе Зурабишвили созвать внеочередную сессию парламента, чтобы правящая партия «Грузинская мечта» смогла бы в короткие сроки провалить голосование по законопроекту об «иноагентах». Об этом на акции у парламента объявила депутат от партии «Лело» Анна Нацвлишвили.
Сегодня правящая партия «Грузинская мечта» и движение «Сила народа» объявили о решении отозвать из парламента страны законопроект «О прозрачности иностранного влияния», принятый в первом чтении и спровоцировавший протесты и беспорядки в Тбилиси.
При этом, выяснилось, что по регламенту необходим не отзыв, а процедура с новым голосованием. Во втором чтении правящая партия должна провалить голосование, тем самым законопроект будет заблокирован.
Учитывая, что на текущей неделе заседания парламента отменены, а следующая неделя не является сессионной, вопрос должен быть вынесен на заседание лишь после 20 марта. Именно поэтому оппозиция предлагает провести внеочередную сессию.
Минэкономразвития РФ советует россиянам воздержаться от поездок в Грузию
Минэкономразвития РФ рекомендовало российским гражданам воздержаться от поездок в Грузию.
«Минэкономразвития России рекомендует российским гражданам воздерживаться от поездок в Грузию. Если вы уже находитесь в стране, рекомендуем избегать посещения людных мест, в частности исторических центров городов Батуми и Тбилиси», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Как заявили в министерстве, в случае необходимости оказания помощи, для организованных туристов работает телефон Ассоциации «Турпомощь». Туристы, путешествующие индивидуально, могут обращаться в секцию интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии.
- У здания парламента в Тбилиси 7-8 марта проходили многотысячные митинги и шествия против законопроекта об «иноагентах», которые сопровождались стычками демонстрантов с полицией. Сотрудники МВД применяли против участников слезоточивый газ и водомёты. Демонстранты бросали камни, поджигали мусорные баки, строили баррикады.
МВД Грузии сообщило об освобождении всех задержанных на протестах 7-8 марта
МВД Грузии сообщило об освобождении всех задержанных в административном порядке в ходе акций последних дней в Тбилиси. Часть освобождены в связи с истечением срока пребывания в следственном изоляторе. Других уже суд оштрафовал.
На митингах было арестовано более 130 человек, большинство из них в административном порядке, то есть за сопротивление милиции и мелкое хулиганство. МВД называет даты задержания - 7 и 8 марта.
После первого заявления сразу пошло уточнение: из 133 задержанных на акциях 7-8 марта, освобождены 132 человека. Один человек остается под стражей - в отношении него ведется дело по статье УК. Речь идет об обвинении в нападении на полицейских. Статья 353, грозит лишением свободы на срок от 4 до семи лет.
МВД сообщает инициалы: Т.А., 2001 года рождения, задержан 7 марта.
Сообщение МВД в настоящее время проверяют правозащитные организации - дела большей части задержанных вели их адвокаты, пишет агентство «Новости-Грузия». Также есть сообщения о том, что с частью людей, которые ходили на акции, до сих пор не могут связаться их родственники - эта информация также проверяется.
«Это гражданская смерть»: 82 российских иноагента обратились к парламенту Грузии
82 российских иностранных агента обратились в парламент Грузии с просьбой не принимать закон об иноагентах. Об этом в своем Telegram-канале пишет Павел Чиков – российский юрист и правозащитник. Он напоминает, что, несмотря на заявление правящей партии «Грузинская мечта» об отзыве законопроекта, он все еще остается на рассмотрении.
«Десятки журналистов, гражданских и политических активистов, музыкантов и общественных деятелей подписали обращение к парламенту Грузии. Они описывают, с каким давлением и преследованием столкнулись после включения в перечень иностранных агентов», - сообщает Чиков.
Среди подписантов Андрей Макаревич, Виктор Шендерович, Любовь Соболь, Екатерина Шульман, Сергей Смирнов, Михаил Шац, Татьяна Лазарева, Артемий Троицкий, Борис Зимин, Евгения Альбац, Надежда Толоконникова, Петр Верзилов, Роман Доброхотов, Карен Шаинян, Антон Долин, Марат Гельман, Александр Роднянский, пишет SOVA.
«Включение в список иностранных агентов в России означает гражданскую смерть. Кампании по дискредитации, риски штрафов и уголовного преследования делают практически невозможным продолжение значимой общественной деятельности сегодня в России. Мы приветствуем решение большинства в парламенте Грузии не продолжать принятие законопроекта об иностранных агентах, который схож с российским аналогом. Мы обращаемся, чтобы разъяснить действие этого закона в России от внезапных проверок некоммерческих организаций в 2012 году до почти полного уничтожения гражданского общества к 2023 году. Мы делаем это для того, чтобы подобные законы не принимались ни в Грузии, ни вообще где бы то ни было», - говорится в тексте.
Павел Чиков подчеркивает, что распространившаяся информация об отзыве законопроекта об иноагентах правящей партией Грузии не соответствует действительности. Регламент парламента предполагает, что принятый в первом чтении законопроект отозван быть не может. Он может не быть вынесен во второе чтение либо, будучи вынесенным, может быть отклонен большинством голосов.
«Наибольшие опасения вызывает риск того, что его инициаторы выдержат паузу, пока общественное возмущение спадет, а затем все же протащат его через парламент», - отмечает российский юрист и правозащитник.
- Правящая партия «Грузинская мечта» и движение «Сила народа» сегодня объявили, что решили отозвать из парламента страны законопроект об «иноагентах», принятый в первом чтении.
- Власти удовлетворили требование демонстрантов, которые 7-8 марта проводили многотысячные митинги у здания парламента. Полиция применяла против участников акции слезоточивый газ и водометы, демонстранты бросали камни, поджигали мусорные баки, строили баррикады.
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