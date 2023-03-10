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Симоньян: если повторится 2008 год, «просто шарахнут сразу по Тбилиси»
На проспекте Руставели в Тбилиси во время выступления одного из участников митинга начали скандировать «Сухуми! Сухуми!»
Опубликованное видео широко обсуждается в абхазском сегменте соцсетей. Его прокомментировала и главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.
Она уверена, что «весь этот шухер» (акции против законопроекта об «иноагентах» — ред.) нужен «исключительно для открытия второго фронта» против России.
«Поскольку после смерти моего друга Стивена Коэна, незабвенного, (который, кстати, еще лет 15 назад сказал мне, что он-то вряд ли доживет, а вот я точно застану, как Украина распадется на две части) не осталось у них кремленологов, и некому им подсказать, что, в случае повторения августа 2008-го, с Грузией никто цацкаться не будет и войска туда посылать не будет, а просто шарахнут сразу по Тбилиси, особо не разбирая, - хотя бы потому, что
А) не до сантиментов сейчас
Б) в Тбилиси нет Киево-Печерской лавры *
В) никто у нас никогда не считал и не считает себя одним народом с грузинами, и Российская Федерация никогда не была «Тбилисской Русью».
Так что зря вот это все затеяли. Пожалели бы красивый город и темпераментных его жителей. Раз уж они сами себя не жалеют», — написала Симоньян в телеграм-канале.
Ранее глава МИД самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба говорил, что «вероятность войны с Грузией достаточно высокая». Абхазский лидер Аслан Бжания при этом отметил, что «действующее руководство Грузии держит ситуацию под контролем». По словам секретаря абхазского Совбеза Сергея Шамба, «грузинское руководство держит нейтралитет по отношению к России».
«Однако, кто сказал, что в результате нынешнего давления грузинское руководство не будет заменено на антироссийских радикалов или само будет вынуждено открыть второй фронт?» – задался вопросом Шамба.
Некоторые украинские политики призывали Грузию воспользоваться ситуацией в Украине и решить свои территориальные проблемы. Грузинские власти же заявляют, что планируют урегулировать территориальные конфликты лишь мирным путем. Ряд грузинских политиков также утверждает, что к войне Грузию призывает и Запад. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, западные политики и дипломаты это категорически опровергают.
* Маргарита Симоньян говорила: «Никакой Киев мы не будем бомбить никогда. Там наши святыни, в том числе Киева-Печерская Лавра».
Другие новости дня
В Гамбурге в результате стрельбы есть жертвы в центре Свидетелей Иеговы
В Гамбурге вечером в четверг не менее шести человек были убиты в результате вооруженного нападения в центре Свидетейлей Иеговы. Представители правоохранительных органов Гамбурга заявили, что подозреваемый в нападении найден мертвым. Об этом сообщило издание 24hamburg.de и репортер издания Bild со ссылкой на пресс-службу полиции Гамбурга.
В твиттере полиция Гамбурга сообщила, что у нее "нет достоверной информации о мотивах преступления".
По информации "Немецкой волны", не менее семи человек погибли и еще восемь были ранены в результате стрельбы в одной из церквей религиозной организации Свидетели Иеговы.
Полиция подтвердила нападение с огнестрельным оружием в церкви в гамбургском районе Гросс Борстель, но не назвала число жертв. Подтверждено, что у всех погибших на теле обнаружены пулевые ранения. Нападение произошло около 21 часа по местному времени. Данных о возможных мотивах преступления пока нет.
Фридман и Авен продадут акции Альфа-банка, чтобы с них сняли санкции
Основной акционер Альфа-банка Андрей Косогов, владеющий 40,1% акций, рассказал Financial Times о том, что договорился выкупить доли в банке у Михаила Фридмана и Петра Авена.
Это подтвердили ещё несколько источников британского издания, знакомых с ходом сделки. Один из них пояснил, что Фридман и Авен "хотят избавиться от всех своих российских активов, чтобы с них сняли международные санкции". В материале Financial Times называется и цена сделки – 178 миллиардов рублей (примерно 2,3 миллиарда долларов США).
Михаил Фридман владеет 32,86% акций Альфа-банка, у Петра Авена – 12,4%. Оба бизнесмена попали под санкции Евросоюза и Великобритании после начала полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины как лица из ближайшего окружения Владимира Путина, которые "участвовали в попытках Кремля по снятию западных санкций с России". В мае прошлого года Фридман и Авен пытались оспорить наложенные на них ограничительные меры в европейском суде.
Месяц назад Евросоюз в рамках десятого пакета санкций против России заморозил активы Альфа-банка, отключил его от системы SWIFT и запретил совершать с ним сделки.
- Накануне бывший главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов опубликовал письма, адресованные руководству Евросоюза, с призывами отменить санкции в отношении руководства "Альфа-групп", включая Михаила Фридмана и Петра Авена. Первое письмо было написано в октябре прошлого года ближайшим соратником Алексея Навального Леонидом Волковым, второе - в феврале года текущего, и под ним, среди прочих, стоят подписи руководителей телеканала "Дождь" Натальи Синдеевой и Веры Кричевской, бизнесменов Евгения Чичваркина и Альфреда Коха, журналистов Леонида Парфёнова и Сергея Пархоменко. Леонид Волков, сначала отрицавший своё участие в попытке снять санкции с руководства "Альфа-групп", в итоге назвал это "большой политической ошибкой" и объявил о приостановке общественно-политической деятельности.
Турция начала блокировать поставки санкционных грузов в Россию
Власти Турции заблокировали транзит грузов из Евросоюза в Россию, в том числе всех грузов, попавших под международные санкции. Об этом представители нескольких логистических компаний сообщили радиостанции "Коммерсантъ-ФМ" и изданию "Агентство". Ограничения введены вскоре после визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Анкару.
По состоянию на 9 марта запрет транзита касается порядка 10 тысяч наименований товаров, в том числе электроники, запчастей, химии, промышленного оборудования. Под угрозой могут оказаться грузы на сумму до трёх миллиардов долларов в годовом выражении, оценил один из участников рынка.
К декабрю Россия стала третьим по размеру направлением турецкого экспорта, поставки в Россию оценивались в 1,3 миллиарда долларов, – свидетельствует сайт государственной статистики. В турецких поставках попавшей под санкции электроники, используемой в оборонной промышленности, оказались задействованы родственники бывшего начальника разведки турецкого Главного управления безопасности, указывало одно из журналистских расследований.
В феврале Турцию с официальным визитом посетил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен. Перед визитом эксперты отмечали, что Вашингтон обеспокоен тесными отношениями Турции с Москвой, – отмечал "Голос Америки".
Организаторы акции на проспекте Руставели призвали граждан собраться у парламента завтра в 11:00
10 марта перед зданием парламента Грузии пройдет акция. Организаторы текущей акции на проспекте Руставели призвали граждан вновь собраться завтра в 11:00, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
Соответствующее заявление сделал один из ведущих акции Нодар Чачанидзе после того, как стало известно, что 10 марта в парламенте назначено заседание бюро, после которого состоится пленарное заседание. Как известно, на повестке дня будет только один вопрос - в частности, второе чтение проекта о т.н. агентах иностранного влияния, который, как заявили сегодня в «Грузинской мечте», будет провален на голосовании.
По информации аппарата парламента Грузии, 10 марта будет действовать ограниченный режим доступа в здание парламента. Как поясняется в заявлении, целью этой меры является защита безопасности членов парламента Грузии, сотрудников аппарата и визитеров парламента, а также обеспечение условий труда.
«В соответствии с регуляциями, установленными распоряжением председателя парламента Грузии «О режиме охраны дворца парламента Грузии и на прилегающей территории» от 30 декабря 2016 года N259/3, будет действовать ограниченный режим доступа в здание парламента.
Во дворец будут допущены аккредитованные представители СМИ, которые будут заранее согласованы с департаментом парламента по связям с общественностью и информации», - говорится в сообщении.
Лукашенко подписал закон о смертной казни за госизмену для чиновников и военных
Авторитарный лидер Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, вводящий смертную казнь как максимальное наказание за госизмену для должностных лиц или военнослужащих. Об этом 9 марта его пресс-служба сообщила Белорусскому телеграфному агентству.
Согласно подписанному документу, срок максимального задержания лиц, которые подозреваются в измене государству, в заговоре или иных действиях с целью захвата государственной власти, шпионаже и агентурной деятельности, увеличивается с трех до десяти суток. До 20 суток увеличен, в течение которого подозреваемым по этим статьям должно быть предъявлено обвинение.
Закон также вводит уголовную ответственность за пропаганду терроризма и дискредитацию белорусской армии. Введены штрафы до 732 тысяч долларов США за неназванный ряд преступлений «антигосударственной направленности».
Беларусь - единственная страна в Европе, где не отменена смертная казнь. С 1990-х годов в стране были приведены в исполнение больше 400 смертных приговоров.
Пленарное заседание парламента Грузии назначено на 10 марта
На завтра, 10 марта, в 12:00 запланировано пленарное заседание парламента Грузии, говорится на сайте высшего законодательного органа страны.
Как сообщили грузинской службе Радио Свобода в пресс-службе парламента, в повестке дня будет только один вопрос - законопроект об «агентах иностранного влияния» вынесут на второе чтение, чтобы провалить голосование.
Незадолго до этого депутаты от оппозиции обратились к президенту с просьбой созвать внеочередное заседание парламента.
Требование участников акции, проходящей сейчас на проспекте Руставели, состоит в том, чтобы «Грузинская мечта» официально оформила политическое решение отказаться от законопроекта об «агентах иностранного влияния».
9 марта аппарат парламента Грузии распространил заявление о том, что во избежание возможных рисков для здоровья людей, находящихся в здании, из-за повреждения инфраструктуры во время беспорядков на акциях протеста, пленарные заседания на этой неделе проводиться не будут.
Принятие аналога российского закона об иноагентах в первом чтении вызвало стихийные акции протеста в Тбилиси. В результате утром 9 марта правящая партия «Грузинская мечта» заявила о решении отозвать документ. При этом, согласно регламенту парламента, это не может произойти лишь на уровне заявления. Теперь законопроект должен быть вынесен на голосование во втором чтении и провален. Т.е. большинство депутатов, в том числе авторы документа, должны проголосовать против него.
Зурабишвили: Протесты в Тбилиси повысили шансы Грузии на получение статуса кандидата в ЕС
После попытки властей Грузии принять аналог российского закона об иноагентах и массовых протестов в Тбилиси шансы страны на получение статуса кандидата на вступление в ЕС выросли. Такое мнение в интервью агентству Bloomberg выразила президент Саломе Зурабишвили.
Она напомнила, что большинство в парламенте Грузии принадлежит «Грузинской мечте», поэтому правящая партия может принять любой закон. Фактически против этого никто не может возразить, даже посредством президентского вето. Но протест против закона об иноагентах показал, что когда общество едино, оно может победить даже парламентское большинство.
«Соответственно, я думаю, что это повысило наши шансы [на получение статуса кандидата в ЕС], поскольку очень эффектно показало, на каком уровне находится грузинское общество, которое неоднократно проявляло себя как проевропейское. Все опросы общественного мнения показывают, что 80% хотят в ЕС», - заявила Зурабишвили.
Американская киноакадемия отказалась показывать обращение Зеленского на вручении «Оскара»
Американская киноакадемия отказалась показывать обращение президента Украины Владимира Зеленского на вручении премии «Оскар». Об этом со ссылкой на источники сообщает журнал Variety. Издание отмечает, что это второй раз, когда организаторы премии отказывают Киеву.
Администрация Зеленского официально не сообщала о желании президента выступить на церемонии. Обращение украинского президента показывали Каннский, Венецианский и Берлинский кинофестивали и на вручении премии «Золотой глобус». Киноакадемия не стала комментировать тему для Variety.
В прошлом году, пишет журнал, против выступления Зеленского выступил продюсер церемонии вручения премии Уилл Пакер. Он, как рассказали источники издания, выразил опасения, что Голливуд уделяет внимание войне в Украине потому, что она касается белых, но игнорирует остальные конфликты по всему миру.
Вручение «Оскара» в 2023 году запланировано на 13 марта. Это будет 95-я церемония, награда будет вручаться в 23 номинациях.
Оппозиция попросит президента Грузии созвать внеочередную сессию парламента
Грузинская оппозиция попросит президента Саломе Зурабишвили созвать внеочередную сессию парламента, чтобы правящая партия «Грузинская мечта» смогла бы в короткие сроки провалить голосование по законопроекту об «иноагентах». Об этом на акции у парламента объявила депутат от партии «Лело» Анна Нацвлишвили.
Сегодня правящая партия «Грузинская мечта» и движение «Сила народа» объявили о решении отозвать из парламента страны законопроект «О прозрачности иностранного влияния», принятый в первом чтении и спровоцировавший протесты и беспорядки в Тбилиси.
При этом, выяснилось, что по регламенту необходим не отзыв, а процедура с новым голосованием. Во втором чтении правящая партия должна провалить голосование, тем самым законопроект будет заблокирован.
Учитывая, что на текущей неделе заседания парламента отменены, а следующая неделя не является сессионной, вопрос должен быть вынесен на заседание лишь после 20 марта. Именно поэтому оппозиция предлагает провести внеочередную сессию.
Минэкономразвития РФ советует россиянам воздержаться от поездок в Грузию
Минэкономразвития РФ рекомендовало российским гражданам воздержаться от поездок в Грузию.
«Минэкономразвития России рекомендует российским гражданам воздерживаться от поездок в Грузию. Если вы уже находитесь в стране, рекомендуем избегать посещения людных мест, в частности исторических центров городов Батуми и Тбилиси», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Как заявили в министерстве, в случае необходимости оказания помощи, для организованных туристов работает телефон Ассоциации «Турпомощь». Туристы, путешествующие индивидуально, могут обращаться в секцию интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии.
- У здания парламента в Тбилиси 7-8 марта проходили многотысячные митинги и шествия против законопроекта об «иноагентах», которые сопровождались стычками демонстрантов с полицией. Сотрудники МВД применяли против участников слезоточивый газ и водомёты. Демонстранты бросали камни, поджигали мусорные баки, строили баррикады.
МВД Грузии сообщило об освобождении всех задержанных на протестах 7-8 марта
МВД Грузии сообщило об освобождении всех задержанных в административном порядке в ходе акций последних дней в Тбилиси. Часть освобождены в связи с истечением срока пребывания в следственном изоляторе. Других уже суд оштрафовал.
На митингах было арестовано более 130 человек, большинство из них в административном порядке, то есть за сопротивление милиции и мелкое хулиганство. МВД называет даты задержания - 7 и 8 марта.
После первого заявления сразу пошло уточнение: из 133 задержанных на акциях 7-8 марта, освобождены 132 человека. Один человек остается под стражей - в отношении него ведется дело по статье УК. Речь идет об обвинении в нападении на полицейских. Статья 353, грозит лишением свободы на срок от 4 до семи лет.
МВД сообщает инициалы: Т.А., 2001 года рождения, задержан 7 марта.
Сообщение МВД в настоящее время проверяют правозащитные организации - дела большей части задержанных вели их адвокаты, пишет агентство «Новости-Грузия». Также есть сообщения о том, что с частью людей, которые ходили на акции, до сих пор не могут связаться их родственники - эта информация также проверяется.
«Это гражданская смерть»: 82 российских иноагента обратились к парламенту Грузии
82 российских иностранных агента обратились в парламент Грузии с просьбой не принимать закон об иноагентах. Об этом в своем Telegram-канале пишет Павел Чиков – российский юрист и правозащитник. Он напоминает, что, несмотря на заявление правящей партии «Грузинская мечта» об отзыве законопроекта, он все еще остается на рассмотрении.
«Десятки журналистов, гражданских и политических активистов, музыкантов и общественных деятелей подписали обращение к парламенту Грузии. Они описывают, с каким давлением и преследованием столкнулись после включения в перечень иностранных агентов», - сообщает Чиков.
Среди подписантов Андрей Макаревич, Виктор Шендерович, Любовь Соболь, Екатерина Шульман, Сергей Смирнов, Михаил Шац, Татьяна Лазарева, Артемий Троицкий, Борис Зимин, Евгения Альбац, Надежда Толоконникова, Петр Верзилов, Роман Доброхотов, Карен Шаинян, Антон Долин, Марат Гельман, Александр Роднянский, пишет SOVA.
«Включение в список иностранных агентов в России означает гражданскую смерть. Кампании по дискредитации, риски штрафов и уголовного преследования делают практически невозможным продолжение значимой общественной деятельности сегодня в России. Мы приветствуем решение большинства в парламенте Грузии не продолжать принятие законопроекта об иностранных агентах, который схож с российским аналогом. Мы обращаемся, чтобы разъяснить действие этого закона в России от внезапных проверок некоммерческих организаций в 2012 году до почти полного уничтожения гражданского общества к 2023 году. Мы делаем это для того, чтобы подобные законы не принимались ни в Грузии, ни вообще где бы то ни было», - говорится в тексте.
Павел Чиков подчеркивает, что распространившаяся информация об отзыве законопроекта об иноагентах правящей партией Грузии не соответствует действительности. Регламент парламента предполагает, что принятый в первом чтении законопроект отозван быть не может. Он может не быть вынесен во второе чтение либо, будучи вынесенным, может быть отклонен большинством голосов.
«Наибольшие опасения вызывает риск того, что его инициаторы выдержат паузу, пока общественное возмущение спадет, а затем все же протащат его через парламент», - отмечает российский юрист и правозащитник.
- Правящая партия «Грузинская мечта» и движение «Сила народа» сегодня объявили, что решили отозвать из парламента страны законопроект об «иноагентах», принятый в первом чтении.
- Власти удовлетворили требование демонстрантов, которые 7-8 марта проводили многотысячные митинги у здания парламента. Полиция применяла против участников акции слезоточивый газ и водометы, демонстранты бросали камни, поджигали мусорные баки, строили баррикады.
На проспекте Руставели в Тбилиси перекрыто автомобильное движение
На проспекте Руставели в Тбилиси перекрыто автомобильное движение. Акция протеста на проспекте Руставели началась с гимнов Грузии, Украины и Евросоюза.
На акции находятся оппозиционные политики, гражданские активисты, представители неправительственных организаций, также шествием присоединились студенты различных вузов.
На прилегающей к парламенту территории мобилизована полиция.
Участники акции требуют освобождения граждан, задержанных 7-8 марта, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
Перед зданием парламента установлена сцена.
По информации МВД Грузии, в ходе акций протеста, прошедших на проспекте Руставели 7-8 марта, полиция задержала в общей сложности 133 человека.
«ЕНД» заявило, что не является организатором акции протеста в Тбилиси
Крупнейшая оппозиционная партия Грузии «Единое национальное движение» заявляет, что не является организатором акции протеста в Тбилиси, назначенной на вечер 9 марта. В партии также подчеркивают, что не поддерживают идею «концерта» в рамках акции, к чему ранее призвала член ЕНД Софо Джапаридзе.
В заявлении политического движения говорится, что эта идея является инициативой конкретных лиц и не имеет ничего общего с партийным решением, пишет SOVA.
«Любое выступление любого артиста будет личным выражением этого конкретного человека и не будет иметь ничего общего с волей нашей партии. «Национальное движение» присоединяется к сегодняшнему протестному движению и требует: немедленного подписания отзыва/упразднения российского закона, как юридически, так и политически; освобождения всех задержанных лиц, борющихся за европейскую интеграцию. Требуем Грузию в Европу! Сила в людях! Власть протестует! Сила в нас! Мы обязательно победим!» - говорится в заявлении.
В Чехии вступил в должность новый президент Пётр Павел
Новый президент Чехии Пётр Павел принял присягу и вступил в должность, сменив на посту Милоша Земана. Павел стал четвёртым президентом Чехии.
Торжественная церемония инаугурации состоялась во Владиславском зале Пражского Града на заседании обеих палат парламента – Сената и палаты депутатов.
Церемонию посетили бывшие президенты Вацлав Клаус и Милош Земан, который возглавлял страну на протяжении последних десяти лет. Они и другие высокопоставленные лица Чехии вошли в зал первыми. Следом за ними под звук фанфар вошли Павел и его супруга.
Павел, положив руку на Конституцию Чешской Республики, принял присягу.
«Я обещаю хранить верность Чехии. Я обещаю соблюдать её Конституцию и законы. Я клянусь своей честью, что буду занимать свой пост в интересах всего народа», — сказал он.
В своей инаугурационной речи Павел отметил, что работа его предвыборного штаба закончилась и началась более сложная и продолжительная работа для новой команды.
«Команда сегодня — это все мы — и те, кто голосовал за меня, и те, кто не голосовал. Мы вместе решаем проблемы и только вместе можем их решить», — подчеркнул президент.
После церемонии во Владиславском зале Пётр Павел вышел на балкон замка в Пражском Граде для выступления перед собравшимися.
Всего в мероприятии участвуют около 800 человек, большинство из которых — депутаты, сенаторы, судьи, ректоры, послы и другие высокопоставленные гости.
Территория Пражского Града с утра была доступна и для обычных граждан. Они могли смотреть инаугурацию на больших экранах. За безопасностью следят сотни полицейских.
Торжества завершатся вечером церемонией в соборе Святого Вита. При участии президента чешский и моравский епископы встретятся с архиепископом Яном Граубнером для совместной молитвы в часовне Святого Вацлава, покровителя чешских земель. Ожидается, что мероприятие посетят представители Чешской евангелической церкви и раввината.
В конце официальных мероприятий выступят музыканты чешской филармонии и Пражский филармонический хор.
- Выборы президента Чехии состоялись в январе. Они прошли в два тура. Во втором Павел набрал 58% голосов, опередив своего соперника, бывшего премьер-министра Андрея Бабиша.
- Павел – кадровый военный, первый в истории Чехии и стран бывшего советского блока глава Военного комитета НАТО (в 2015–2018 годах). До этого он пять лет был начальником генерального штаба чешской армии. Павел занимает жёсткую позицию по отношению к российскому нападению на Украину, выступает за чёткую прозападную ориентацию Чехии, при этом апеллирует и к патриотическим чувствам. Его поддерживают главным образом приверженцы правых, консервативных и либеральных взглядов.
- Пётр Павел родился 1 ноября 1981 года в Чехии. В 1979 году окончил военную гимназию, поступил в Военный институт сухопутных войск. В 1988—1991 годах получил послевузовское образование в Военной академии в Брно. В последующие Павел неоднократно повышал военную квалификацию в Великобритании.
- Новый президент Чехии владеет английским, французским и русским языками и имеет учёную степень инженера.
- Чехия – парламентская республика, где полномочия главы государства не слишком велики, но фигура президента в стране традиционно пользуется уважением и большим влиянием.
- Предшественниками Павела были бывший диссидент и драматург Вацлав Гавел (1993–2003), профессор-экономист и бывший премьер Вацлав Клаус (2003-2013) и другой экс-премьер Милош Земан (2013–2023).
- До 2013 года президента Чехии избирал парламент, потом были введены прямые выборы главы государства.
Ильхам Алиев пообещал карабахцам хорошую жизнь
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая сегодня на открытии Глобального Бакинского форума, пообещал карабахцам хорошую жизнь.
Он сказал, что Азербайджан является толерантной, многоконфессиональной и многоэтнической страной, представители различных религий и этнических групп живут в ней мирно и достойно. Права меньшинств защищены Конституцией.
«Поэтому я уверен, что жизнь армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, будет намного лучше, чем во время оккупации. Каждый конфликт имеет свою историю, свою динамику и свой конец. Но важно, чтобы споры между странами решались на основе международного права, территориальная целостность и суверенитет не могут быть изменены силой», – сказал Алиев, заверив, что для достижения мира с Арменией нет никаких препятствий.
«То, что было достигнуто между Азербайджаном и Арменией в октябре прошлого года, в частности, относительно уважения суверенитета и территориальной целостности друг друга, на практике показывает, что для достижения мира нет никаких препятствий», – добавил президент Азербайджана.
Ранее между правительством Азербайджана и представителями непризнанной Нагорно-Карабахской республики прошли переговоры. В Баку заявили о начале «предварительных обсуждений о реинтеграции армянскиx жителей Карабахского региона в Азербайджан». Это сообщение опровергли в Степанакерте (Ханкенди).
МВД Грузии подтвердило задержание бойца, вернувшегося из Украины
Министерство внутренних дел Грузии подтвердило задержание Надима Хмаладзе, который воевал в Украине на стороне ВСУ. Об этом сообщила грузинская служба Радио Свобода.
По информации адвоката, Хмаладзе прибыл в Тбилиси 6 марта. На въезде в Грузию его долго держали на паспортном контроле без объяснений. Уже в городе Хмаладзе заметил за собой слежку.
«Он думает, что это были сотрудники криминальной полиции, которые позже задержали его», – отметил адвокат Торнике Бакрадзе.
Хмаладзе был задержан на площади Свободы в Тбилиси 8 марта, около 16.00, по обвинению в неповиновении полиции и хулиганстве.
«Ни он, ни я не видели протокола задержания. Ему в устной форме сказали, что речь идет о словесных оскорблениях, что будет трудно доказать – на момент задержания он не мог совершить преступление, он давал интервью журналисту», – рассказал адвокат.
Надим Хмаладзе одним из первых грузинских добровольцев отправился в Украину и принимал активное участие в военных действиях против России.
Леонид Волков объявил о приостановке публичной деятельности
Оппозиционер и председатель правления международного фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонид Волков сообщил, что приостанавливает публичную общественно-политическую деятельность.
Перед этим Волков признал, что в октябре прошлого года подписал от имени ФБК письмо на имя главы европейского внешнеполитического ведомства Жозепа Борреля с призывом отменить санкции в отношении руководства «Альфа-групп» – Михаила Фридмана, Петра Авена, Германа Хана и Алексея Кузьмичева.
Текст письма опубликовал бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. В документе, в частности, говорится, что акционеры и менеджеры «Альфа-групп» всегда подчёркивали свою политическую беспристрастность, а сама корпорация построена без участия государства.
Фридмана Волков называет человеком, который известен своей либеральным позицией и другом убитого оппозиционного политика Бориса Немцова. Кроме того упоминается, что Фридман и его партнёры отправили десять миллионов долларов на поддержку помощи украинским беженцам. Часть средств, по словам Волкова, пошла на оказание гуманитарной помощи в Буче, Гостомеле и других районах Украины, пострадавших от вторжения российской армии.
В том же письме при этом содержится просьба к ЕС ввести санкции против 6 тысяч человек, включённых ФБК в так называемый список разжигателей войны и коррупционеров. Этот список вызвал споры относительно критериев включения в него тех или иных лиц.
«Это письмо было большой политической ошибкой. Хуже того, сделав это, я превысил свои полномочия — подписал его не в личном качестве, а от имени организации. Коллег я в известность не поставил, и, следовательно, тем самым их подставил», — написал Волков в телеграме.
«У меня было ощущение, что ситуация на тот момент (на фоне поражений путинской армии и разброда в российских элитах) сложилась критическая, и что можно, создав прецедент, запустить цепную реакцию публичных осуждений войны и раскола в российских элитах. Я ошибся», — уточнил оппозиционер.
Волков принёс извинения коллегам по ФБК и отметил, что в ближайшее время он обсудит с ними дальнейшее сотрудничество.
Накануне Венедиктов обнародовал текст другого письма в адрес Еврокомиссии с просьбой снять санкции против топ-менеджеров «Альфа-групп». Оно датировано февралём 2023 года. Под письмом среди прочих стоят подписи Волкова, а также руководителей телеканала «Дождь» Натальи Синдеевой и Веры Кричевской, оппозиционеров Альфреда Коха и Леонида Гозмана, журналистов Сергея Пархоменко и Леонида Парфёнова, бизнесмена Евгения Чичваркина, экономиста Владислава Иноземцева.
Волков написал в твиттере, что его подпись «прифотошоплена». Венедиктов утверждает, что оппозиционер всё-таки подписал февральское письмо, но сделал это дистанционно.
За несколько дней до обнародования Венедиктовым писем с просьбой снять ограничения с российских бизнесменов соратники Алексея Навального выпустили расследование, в котором рассказали о хищении из бюджета московской программы «Мой район». В расследовании среди прокремлёвских активистов и блогеров упоминался Алексей Венедиктов.
Расследователи указали на хвалебные посты Венедиктова про мэра Москвы Сергея Собянина, похожие на тексты пропагандистов, а также его отзыв об электронном голосовании на выборах мэра осенью 2021 года. Главред «Эха» тогда руководил общественным штабом по наблюдению за выборами. Он признал результаты электронного голосования, хотя независимые наблюдатели сообщали о многочисленных нарушениях.
По данным соратников Навального, Венедиктов через личную фирму получил не менее 680,5 млн рублей за издание приложения к журналу «Дилетант» – «Мой район». Эти деньги, направленные якобы на создание журнала, в итоге обналичивались в банкоматах, говорится в расследовании.
Венедиктов признал, что его компания «Образование — XXI век», действительно получила от мэрии деньги, но лично для него проект оказался убыточным. Кроме того, контракт был остановлен после того как Минюст России объявил журналиста «иностранным агентом».
Экс-министр обороны Казахстана Бектанов получил 12 лет колонии
В Казахстане бывший министр обороны Мурат Бектанов приговорён к 12 годам лишения свободы по делу о январских беспорядках 2022 года.
Бектанова признали виновным в превышении власти в боевой обстановке. О приговоре стало известно в четверг, но решение Специализированный межрайонный военный суд по уголовным делам в Астане вынес ещё 24 февраля. Подробную информацию суд не предоставил, сославшись на гриф секретности в деле, отмечает Радио Азаттык.
Информация о том, что дело бывшего главы оборонного ведомства передали в военный суд, появилась в октябре прошлого года.
Мурат Бектанов был освобождён от должности 19 января прошлого года, спустя примерно неделю после того, как другим указом президента сохранил пост после начала антиправительственных протестов в начале 2022 года.
В подавлении выступлений участвовали силы полиции и армейские подразделения. В ряде городов в ходе беспорядков погибли более 200 человек.
По версии следствия, в период объявленного властями чрезвычайного положения Бектанов отдавал незаконные приказы и оставил без защиты военные стратегические объекты. Об этом заявлял в начале нынешнего года генпрокурор Казахстана Берик Асылов, выступая с докладом о расследовании январских событий. Адвокаты Бектанова выступление генпрокурора публично не комментировали.
- Протесты в январе 2022-го начались на западе Казахстана после скачка цен на топливо. Позднее акции недовольства распространились на другие регионы страны и в некоторых городах переросли в мародёрство и погромы. В Алматы вооружённые люди захватили и подожгли акимат и резиденцию президента. Власти заявили о нападении террористов, обвинив в организации беспорядков некие внешние силы. Президент Касым-Жомарт Токаев объявил в стране чрезвычайное положение и обратился за военной помощью к Организации Договора о коллективной безопасности, в которой лидирующую роль играет Россия.
- По обвинению в причастности к беспорядкам были арестованы несколько высокопоставленных лиц, в том числе входивший в окружение экс-президента Нурсултана Назарбаева бывший председатель КНБ Карим Масимов, которого сместили с должности в разгар протестов.
- Международная правозащитная организация Human Rights Watch в декабре заявила, что расследование январских событий власти проводили односторонне, а семьи убитых и сотни людей, которые были ранены или подверглись пыткам, так и не дождались правосудия. Власти Казахстана с такой оценкой не согласились.
РФ об обстреле Украины: «удар возмездия» за диверсию в Брянской области
Украина в ночь на четверг и ранним утром 9 марта подверглась новому массированному российскому обстрелу. Воздушная тревога объявлялась по всей территории страны.
Глава Львовской администрации Максим Козицкий написал у себя в телеграм-канале, что пять человек погибли в Золочевском районе Львовской области после попадания ракеты в жилой сектор. Спасатели продолжают разбирать завалы, возможно, по словам Козицкого, под ними ещё есть люди.
Глава администрации Днепропетровской области Сергей Лысак пишет, что после ночного удара один человек погиб и двое пострадали.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак написал о гибели трёх человек при российском обстреле утром 9 марта Херсона. По словам Ермака, в городе было попадание, в том числе, в остановку общественного транспорта.
Обстрел различных регионов Украины продолжался не менее шести часов, отмечает Русская служба «Би-би-си». Применялись крылатые, баллистические ракеты, а также иранские ударные беспилотники «Шахед-136». По информации пресс-службы Воздушных сил ВСУ, Россия выпустила 81 ракету различного типа, средствами противовоздушной обороны были сбиты 34 из 48 крылатых ракет.
Позднее информацию командования ВСУ подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Он выразил соболезнования семьям погибших.
«Все службы работают. Энергосистема восстанавливается. Ограничения были введены во всех регионах. Противник выпустил 81 ракету, пытаясь снова запугать украинцев, вернувшись к своей жалкой тактике», – сказал Зеленский.
В Харькове местные власти сообщили о повреждениях объектов энергетической инфраструктуры. Город остался без воды, власти организуют пункты по её раздаче. Как сообщил глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов, российские военные нанесли около 15 ударов по Харькову и региону. По предварительным данным, было попадание в частный жилом дом. Лёгкие ранения получили две пожилые женщины.
В Киеве мэр Виталий Кличко сообщил о по меньшей мере трех взрывах и двух пострадавших в Голосеевском и Святошинском районах. По словам Кличко, в Святошинском районе загорелись автомобили во дворе одного из жилых домов, пишет РБК-Украина.
В Одесской области глава региональной военной администрации Максим Марченко сказал, что в ходе российского обстрела были повреждены жилые дома и один объект энергетической инфраструктуры.
В целом местные власти и СМИ передают, что взрывы были слышны также в Николаеве, Житомире, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Тернопольской областях. Во многих регионах сработали системы ПВО. В ряде областей локальные отключения электричества.
«Энергоатом» сообщил, что в результате российских ударов утром была полностью обесточена Запорожская АЭС. Компания «Украинская железная дорога» проинформировала о задержке как минимум 15 поездов, обратило внимание издание «Медуза».
Минобороны России назвало ночной обстрел Украины «ударом возмездия» за диверсию в Брянской области
«В ответ на организованные 2 марта т.г. киевским режимом террористические акции в Брянской области Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар возмездия», – говорится в сообщении ведомства.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что по стране была выпущена 81 ракета. Под обстрел попали Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Николаев и другие города.
- О предыдущей массированной ракетной атаке по Украине сообщалось 16 февраля. Тогда со ссылкой на военно-воздушные силы Украины отмечалось, что российские самолеты и корабли выпустили 32 крылатые ракеты, 14 из них сбиты.
- Россия в последние несколько месяцев регулярно наносит массированные ракетные удары по украинской территории. Обстрелам подвергаются, как правило, объекты энергетической инфраструктуры, в результате чего по всей стране происходят отключения электроэнергии. Несмотря на ущерб, нанесённый энергосистеме Украины, полностью вывести её из строя в результате ударов не удалось.
Глава югоосетинского МВД: «Критической ситуации нет»
Глава МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия Валерий Газзаев прокомментировал решение властей перевести силовиков на усиленный режим несения службы из-за событий в Тбилиси.
«Вчера состоялось оперативное совещание Совета безопасности республики по поручению президента, в ходе которого было принято такое решение. Мы, как одно из силовых подразделений республики не можем не исполнить решение коллегиального органа», – сказал Газзаев.
Вместе с тем он отметил, что никакой критической ситуации нет.
«Это фактически превентивная мера, мы отслеживаем в усиленном режиме ситуацию в сопредельных, приграничных территориях во избежание каких-либо коллизий», – сказал он.
Ранее события в Тбилиси прокомментировал глава абхазского МИДа Инал Ардзинба. Он считает, что в марте текущего года американцы «будут пытаться совершить государственный переворот в Грузии».
- У здания парламента в Тбилиси 7-8 марта проходили многотысячные митинги и шествия, которые сопровождались стычками демонстрантов с полицией. Сотрудники МВД применяли против участников слезоточивый газ и водомёты. Демонстранты бросали камни, поджигали мусорные баки, строили баррикады.
- Правящая партия «Грузинская мечта» и движение «Сила народа» сегодня объявили, что решили отозвать из парламента страны законопроект об «иноагентах», принятый в первом чтении.
Кремль опроверг связь с грузинским законопроектом об «иноагентах»
Россия не имеет отношения к обсуждаемому в Грузии законопроекту об «иноагентах», из-за которого в этой стране происходят беспорядки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Ничего там Kремлем не вдохновлялось, здесь Кремль абсолютно ни при чем», – подчеркнул представитель Кремля.
Как пишет ТАСС, он прокомментировал заявления из США о том, что такой законопроект вдохновлен Кремлем.
Песков говорит, что «первопроходцами» в таких законах стали США. Ранее об этом говорили президент России Владимир Путин, премьер Грузии Ираклий Гарибашвили, члены правящей партии «Грузинская мечта» и движения «Силы народа».
«И даже один из вариантов закoнопроекта, если мы правильно понимаем, oчень сильно был похож на аналогичный закoн США. Второй вариант был менее пoхож на закон США, был гораздо мягче по свoей сути. Но, конечно, ни к тому, ни к другoму мы не имеем никакого oтношения», – сказал Песков, повторив аргументы инициаторов законопроектов в Грузии.
Он добавил, что беспорядки в Грузии вызывают обеспокоенность Кремля, потому что РФ важно, чтобы по периметру ее границ было спокойно.
«Это все-таки соседнее нам государство, и, несмотря на то что у нас нет отношений с Грузией как таковых, все-таки, конечно, положение дел там не может не вызывать нашу обеспокоенность. Конечно, для нас важно, чтобы спокойствие было на периметре наших границ, здесь сейчас, конечно, ситуация оставляет желать лучшего», – отметил пресс-секретарь президента РФ.
Песков призвал россиян в Грузии быть осторожными на фоне последних событий в этой стране.
- Правящая партия «Грузинская мечта» и движение «Сила народа» сегодня объявили, что решили отозвать из парламента страны законопроект об «иноагентах», принятый в первом чтении.
- Власти удовлетворили требование демонстрантов, которые 7-8 марта проводили многотысячные митинги у здания парламента. Полиция применяла против участников акции слезоточивый газ и водометы, демонстранты бросали камни, поджигали мусорные баки, строили баррикады.
В «Грузинской мечте» рассказали, как отзовут законопроект об «иноагентах»
Один из лидеров правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе пояснил, как власти планируют отозвать законопроекты об «иноагентах».
По словам Мдинарадзе, движение «Сила народа» уже отозвало из парламента т.н. «американский» законопроект – «О регистрации иностранных агентов».
Что касается утвержденного в первом чтении законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», согласно процедуре, документ будет вновь вынесен на голосование. Во втором чтении правящая партия планирует провалить голосование, тем самым законопроект будет заблокирован.
Кроме того, Мдинарадзе сообщил, что спикер парламента Шалва Папуашвили уже отозвал оба законопроекта из Венецианской комиссии.
- Члены движения «Сила народа», формально объявившие о выходе из правящей партии «Грузинская мечта», внесли в парламент два законопроекта – «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов». Первый законопроект члены «Силы народа» называют «грузинским», второй – «американским».
- Утверждается, что второй документ – перевод американского закона о регистрации иностранных агентов (FARA), который внесли в парламент, чтобы показать, насколько он репрессивен по сравнению с «грузинской» инициативой «Силы народа». Документ, в частности, предусматривает для нарушителей не только административную, но и уголовную ответственность.
- Представители грузинской оппозиции, НПО и журналисты, страны ЕС и США считают, что власти Грузии хотят перенять российский опыт борьбы с «иноагентами» и создать в стране репрессивный механизм. В Брюсселе заявили, что принятие подобных законов несовместимо с выполнением рекомендаций для получения Грузией статуса кандидата в Евросоюз, с нормами и ценностями ЕС.
- «Сила народа» и правящая партия «Грузинская мечта» планировали утвердить в первом чтении оба законопроекта, затем отправить их в Венецианскую комиссию. В «Мечте» говорили, что если Венецианская комиссия выступит с неаргументированными замечаниями, они все равно утвердят документ.
- Законопроект «О прозрачности иностранного влияния» депутаты утвердили в первом чтении в ускоренном режиме, 7 марта – несмотря на то, что планировали обсудить инициативу 9 марта. За документ проголосовали 76 депутатов «Мечты» и «Силы народа».
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала, что использует свое право и наложит вето на закон об «иноагентах». При этом правящая партия могла преодолеть вето.
Японские учёные создали мышей от двух отцов
Японские учёные создали мышей от двух отцов, сгенерировав яйцеклетки из мужских клеток кожи. В будущем это может помочь бесплодным и однополым парам иметь своих детей.
Учёные под руководством Кацухико Хаяси превратили клетку кожи, несущую мужскую комбинацию хромосом XY, в яйцеклетку с женской версией XX. Полученные яйцеклетки оплодотворили сперматозоидами и вырастили около 600 эмбрионов. Их подсадили мышам, в результате чего родились семь живых мышат. Отмечается, что эффективность в 1% ниже, чем эффективность в 5% при использовании обычных яйцеклеток.
Мышата выглядели здоровыми, нормально росли и имели потомство во взрослом возрасте. Сейчас учёные пытаются повторить это достижение с человеческими клетками. По прогнозам Хаяси, для людей технология будет доступна уже через десять лет. Однако он отмечает, что этот вопрос не только научный, но и социальный.
- Эксперименты на животных критикуются зоозащитниками. Научное сообщество настаивает на необходимости таких опытов. Во многих странах правила обращения с лабораторными животными закреплены законодательно и направлены на максимальное уменьшение их страданий. Некоторые эксперименты на животных можно заменить альтернативными методами исследования.
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