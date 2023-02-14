В Сухуми и Цхинвали собирают помощь пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии

В Тбилиси прошло заседание Священного Синода Грузинской православной церкви (ГПЦ). Какие именно вопросы были включены в повестку встречи высшего органа церковного управления, официально не сообщалось. Однако, как заявил митрополит Ахалкалаки и Кумурдо Николоз (Пачуашвили), всего обсуждалось три темы.

«Заседание Синода прошло очень мирно. Обычно мы много спорим, в том числе и я, но в этот раз ничего спорного не было. Во-первых, мы поздравили Патриарха с 90-летием и 45-летием Патриаршества, весь Синод поздравил его. Одним из вопросов было то, что мы направили письмо с соболезнованиями турецкому государству, но в первую очередь – Патриарху Константинопольскому, а также Антиохийскому в Сирии, где произошла эта ужасная трагедия. Мы поговорили об этом немного. Остальные вопросы были бытовыми», – сказал митрополит.

На вопрос журналистов, обсуждалась ли на встрече тема передачи полномочий Католикосом-Патриархом Илией Вторым, отец Николоз ответил, что такого никогда не случится: «Этот вопрос никогда не появится на повестке дня, и никому не приходило в голову говорить что-то подобное».

Как пишет СОВА, заседание Священного Синода, назначенное на 12:00 по тбилисскому времени, началось с пятичасовой задержкой – примерно в 17:00. Вероятно, это произошло из-за опоздания Католикоса-Патриарха, являющегося председателем Синода и по традиции открывающего заседания. Как заявил митрополит Николоз, Патриарх был слаб и пришел после того, как собрался с силами.

При этом встреча завершилась уже через 40 минут после начала. Стоит также отметить, что нынешнее заседание Синода состоялось после почти двухлетнего перерыва. Журналисты поинтересовались, является ли это нарушением церковных канонов, согласно которым, Священный Синод должен собираться два раза в год, на что отец Николоз ответил:

«Мы знаем законы! Мы имеем своего Патриарха и являемся автокефальной церковью. Мы не подотчетны никому. Мы сами решаем, как часто будем встречаться. Как решит Патриарх».