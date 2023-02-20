На морском побережье Абхазии далеко не каждую зиму выпадает снег, а если выпадает, то чаще всего уже в конце зимы, а то и в начале весны, в феврале или марте. Вот и теперь выдалась именно такая, типичная зима. При этом на прошлой неделе в столице республики несколько дней подряд лежал снежный покров, что как раз нетипично, ибо обычно он тает к полудню.

Пару раз сухумцы – и дети, взрослые – просыпаясь утром, с восторгом смотрели в окна, а многие после этого отправлялись играть в снежки и лепить снеговиков. А в пятницу снег долго сыпал и днем. Социальные сети заполнились подборками снимков заснеженного города, которые с удовольствием делали и выкладывали пользователи. Среди восхищенных комментариев изредка попадались обеспокоенные – мол, не принесли бы нам эти снегопады и бед. Многим ведь памятно, как в былые годы случалось, что обильный влажный тяжелый снег валил деревья и приводил к серьезным авариям в энергосистеме. Но нынешние снегопады оказались, что называется, щадящими, снег шел главным образом ночью, когда температура воздуха на равнине опускалась до минус трех, и был не столь уж обильным.

В пятницу настоящий фурор в абхазском сегменте соцсети Фейсбук произвели видео и фотоснимки, выложенные председателем Союза журналистов Абхазии Русланом Хашигом. На них был длинный стол в окружении деревьев, тепло одетые мужчины, сидящие за ним и поднимающие стаканы с вином, а главное – крупные хлопья снега, которые падали с неба.

В интернет-комментариях высказывались самые причудливые версии происходящего. Ведь если это, скажем, поминки, которые, естественно, не отложишь, то для их проведения в сельской местности всегда устанавливают брезентовую палатку… Позвонив на следующий день Хашигу, услышал от него, что он специально не делал никаких пояснений к этой своей подборке, чтобы «сохранить интригу». А дело в том, что раз в пять лет представители его рода собираются в доме в селе Хуап и возносят молитву по канонам традиционной абхазской религии. Это моление проводил когда-то его дед Чиф (отец известного абхазского прозаика Никуалы Хашига). Ритуал проводится в саду, и это делалось на памяти Руслана уже более десяти раз, всегда зимой. Нынче на моление собралось человек 40-50 и как только сели за столы с мясом жертвенного животного, повалил снег. Но это только придало особый колорит ритуалу…

Конечно, нынешнее кратковременное похолодание не сравнить ни со знаменитым Большим снегом в Абхазии 1911 года, ни даже с суровой военной зимой тридцатилетней давности – 1992-1993 годов. Но все познается в сравнении. Сажем, как следует из российских СМИ, если в отдельных регионах этой страны морозы доходили до минус двадцати, то средние школы временно закрывались. Но поскольку в Абхазии учебные заведения гораздо хуже приспособлены для отопления (как правило, это электрообогреватели в классах) при утренней температуре воздуха около плюс пяти и гололедице на дорогах во многих семьях перестали отвозить детей в школы, а затем и в самих школах стали объявлять перерывы в занятиях. Больше того, даже Абхазский госуниверситет в середине недели объявил перерыв в занятиях до понедельника, то есть до сегодня.

Не обошлось, конечно, без аварий из-за перегруза в электросетях во всех районах. И еще, увы, с субботы в западной части Абхазии, где электроэнергия нынешней зимой обеспечивается перетоком из России и где в последние недели веерные отключения составляли в сумме два часа в сутки, к ним прибавился еще один час днем.

А ведь помимо людей, от веерных отключений страдают еще такие теплолюбивые существа, как более четырехсот обитателей Сухумского обезьяньего питомника при НИИ Экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии.

«Эхо Кавказа» связалось сегодня с директором института Зурабом Миквабия. По его словам, к зиме сотрудники НИИЭПиТ готовятся еще с начала ноября, так как в питомнике есть виды обезьян, которые сложнее других переносят холода. Их переводят в закрытые клетки. У остальных в вольерах есть небольшая закрытая отапливаемая пристройка сзади, куда они заходят, чтобы погреться. Кормят их специальным сухим кормом, яйцами, рисом. В дни похолодания в меню добавляют горячую кашу. Я поинтересовался:

«Из чего эта каша?

- По-разному. Из риса бывает, из перловки, из манки – разные крупы. Похолодание для обезьян приличное, особенно для некоторых видов, которым непривычна такая зима. Три раза в сутки отключение света – очень отрицательно влияет. Вот мы двух обезьян потеряли от воспаления легких.

- Это когда было, сейчас?

- Да, на днях.

- И какой вид?

- Макаки-резусы.

- А какие обезьяны особенно восприимчивы к холодам, как вы говорите?

- Капуцины, мангобеи, лемуры…

- Как называется – «мангобеи»? Я даже не знал про такой вид.

- Мы их приобрели несколько месяцев назад, по обмену. Очень красивые обезьяны. Они черные, как уголь, на голове такой чубчик. Обитают в Африке.

- А почему вот эти макаки-резусы не выдержали холодов?

- Они находятся в боксированном помещении, и в клетке там сидит одна обезьяна. То есть если другие обезьяны во время холода имеют возможность как-то сгруппироваться и этим согревают сами себя, то эти такой возможности не имели.

- Да, значит вот эти веерные отключения действуют там тоже?

- Да, очень действуют. Особенно вот сейчас. Я точно не знаю, но говорят, что вот сейчас выключили с одиннадцати до двенадцати, а потом отключат с часу до двух. Из-за этого парализована работа всех лабораторий. Анализы – их же нельзя делать вот так дробно.

- Да… А то вот некоторые решили, что в питомнике какое-то автономное электроснабжение, и даже позавидовали обезьянам!

- Нет, такого нету. Мы много раз насчет этого обращались. Нужно проводить дополнительные кабели большой протяженности. А если приобретать электрогенератор, то их несколько надо, потому что входы отдельные».

Вчера и сегодня целыми днями на побережье шли дожди. Больше того, синоптики прогнозируют, что они продлятся до конца рабочей недели. То есть снежный мини-сезон сменился мини-сезоном дождей. Но температура воздуха днем не будет подниматься выше плюс пяти-шести.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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