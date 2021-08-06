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В Тбилиси назвали «циничным» комментарий МИД РФ о Георгиевском трактате
Международное сообщество и международное право едины перед лицом агрессивных действий России, процессом оккупации и фактической аннексией, – говорят в МИД Грузии, комментируя заявления российских коллег в преддверии годовщины российско-грузинской войны 2008 года.
«В этом году Европейский суд по правам человека назвал своим именем Августовскую войну 2008 года и постановил, что Российская Федерация, как оккупационная сила и государство, осуществляющее эффективные контроль, несет прямую ответственность за грубые нарушения прав человека во время войны и в пост-оккупационный период. Страсбургский суд обвинил Российскую Федерацию в проведении этнической чистки и подчеркнул несоблюдение Москвой соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года, заключенного (при посредничестве) ЕС», – сказано в заявлении.
В Тбилиси прокомментировали и комментарий МИД России в связи с юбилейной датой Георгиевского трактата, назвав его «циничным и совершенно неприемлемым».
«Именно с нарушения этого соглашения Россия начала аннексию территорий Грузии, захват земель на Южном Кавказе и печально, что даже спустя века целью России остается аннексия чужих территорий», – отмечают в МИД Грузии.
4 августа МИД России опубликовал сообщение, приуроченное к годовщине подписания Георгиевского трактата в 1783 году. В Москве отметили, что «сближение России и Грузии отвечало интересам обоих государств».
«Согласно Трактату, Ираклий II признавал верховную власть русских императоров и частично отказывался от самостоятельной внешней политики – решения в этой сфере принимались при условии предварительного согласования с Россией. В то же время Грузии предоставлялась полная внутренняя автономия. Екатерина II, со своей стороны, выступала гарантом независимости и целостности Картли-Кахетинского царства. Протекторат Российской империи обеспечивал военную помощь грузинскому союзнику в случае агрессии. Для этих целей предусматривалась дислокация в Грузии двух русских пехотных батальонов. Заключение Георгиевского трактата способствовало укреплению позиций нашей страны на закавказском направлении и положило начало процессу собирания раздробленных на части грузинских земель», – заявляют в МИД России.
Замдиректора департамента информации и печати МИД России Александр Бикантов при этом заявил, что Москва готова к восстановлению отношений с Грузией – «в той степени, в какой к этому готова грузинская сторона».
Другие новости дня
Саакашвили говорит, что «писк севера» не помешает ему вернуться в Грузию
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили говорит, что «писк севера» не помешает ему вернуться в Грузию. Таким образом политик прокомментировал слова представителя МИД России. Замдиректора департамента информации и печати Александр Бикантов заявил, что в России «никогда не ставили знак равенства между преступным режимом Саакашвили и народом Грузии».
«В Москве очень хорошо знают, что подавляющее большинство грузинского народа – на моей стороне и требует моего возвращения. Они не на шутку перепугались и сделали это заявление. Так вот, я хочу сказать всем: нет, никто не сможет мне помешать вернуться в свою родную страну, чтобы спасти ее от внутренних и внешних врагов и недоброжелателей. Я выполню свой исторический долг. Я слышу голос грузинского народа, и никакой писк севера не сможет мне помешать. Мы, грузины, – очень гордая и свободолюбивая нация, мы со всеми хотим иметь хорошие отношения, но не потерпим разговора в таком тоне», – пишет Саакашвили в своем Facebook-аккаунте.
Замдиректора департамента информации и печати МИД России Александр Бикантов также заявил, что Москва готова к восстановлению отношений с Грузией – «в той степени, в какой к этому готова грузинская сторона».
Аслан Бжания почтил память жертв бесланской трагедии
Сегодня начинается визит президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания в Цхинвали, приуроченный к 13-й годовщине августовской войны 2008 года.
Как сообщили в пресс-службе абхазского президента, по пути в Цхинвали делегация посетила Северную Осетию. В аэропорту Владикавказа Бжания встречали председатель правительства Северной Осетии Таймураз Тускаев и представитель МИД России во Владикавказе Алан Хетагуров.
Аслан Бжания и члены делегации посетили «Город ангелов» – мемориальное кладбище в Беслане, где захоронены дети, учителя и родители, погибшие в результате террористического акта в бесланской школе в 2004 году.
«Посещение «Города ангелов» и бесланской первой школы не может никого оставить равнодушным. Когда с памятников на тебя глядят сотни ангелов, ты смотришь в их добрые глаза и в голову приходит множество мыслей. Мне кажется, что они говорят нам – взрослым сделать все, чтобы подобное больше не повторилось, чтобы никогда не страдали и не погибали дети. Сколько бы времени ни прошло, забыть этот ужас, имевший место в Беслане в сентябре 2004 года, невозможно. Нет прощения такому варварству. Я преклоняюсь перед памятью тех, кто стал жертвой этого бесчеловечного теракта», – заявил Аслан Бжания.
В состав делегации входят вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, министр иностранных дел Даур Кове, министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния, начальник Управления госдачами Беслан Квициния, депутат Народного Собрания Рауль Лолуа.
Премьер Сент-Винсента и Гренадин получил ранение в ходе акции протеста
Премьер-министр карибского государства Сент-Винсент и Гренадины Ральф Гонсалвиш госпитализирован с травмой головы после атаки во время протеста против обязательной вакцинации медицинских работников от коронавируса нового типа. Предположительно, ему в голову попал камень, брошенный одним из участников протестного митинга. Об этом сообщает агентство Reuters.
Участники митинга собрались у здания парламента островного государства в четверг. Они бросали камни и бутылки с водой. Поводом для митинга стали планы правительства обязать большинство врачей вакцинироваться от COVID-19. На фотографии с места событий видно, как окровавленного Гонсалвиша уводят от протестующих. Он отвезён в соседнее государство Барбадос, чтобы там ему сделали МРТ.
74-летний Гонсалвиш, известный за левые убеждения прозвищем товарищ Ральф, руководит Сент-Винсентом и Гренадинами с 2001 года. Согласно официальной статистике, на островах зафиксированы 2298 случаев заболевания коронавирусной инфекцией нового типа, 12 человек умерли. Полностью вакцинированы 9 процентов населения.
Число жертв коронавируса в Грузии превысило 6000
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 30 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии выросло до 6016 человек.
За сутки в стране выявили 3780 новых случаев коронавируса. Накануне провели 41 907 тестов: PCR-тестов – 16 740, экспресс–тестов на антиген – 25 167.
Выздоровели еще 2052 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 440 353, выздоровевших – 395 505.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 9,02%, за последние 14 дней составляет 8,05%, за неделю – 8,98%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 19 067 человек, всего в Грузии применили 583 647 вакцин.
В Госдуме РФ призвали Великобританию вывести свои войска с Кипра
Россия помогает обеспечивать безопасность на территории Абхазии и Южной Осетии, а странам, которые называют это оккупацией, стоит сначала вернуть занятые ими иностранные территории, – заявил ТАСС председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.
«Мы обеспечиваем безопасность [Абхазии и Южной Осетии] так же, как обеспечиваем безопасность многим другим странам, когда-то жившим в одном доме, которым ее недостает, и будем делать это дальше», – сказал депутат, комментируя призыв ряда членов Совета Безопасности ООН вывести российские вооруженные силы из Абхазии и Южной Осетии, а также отменить признание их независимости.
По словам Калашникова, той же Великобритании, которая присоединилась к этому заявлению, сначала нужно вывести свои войска с Кипра (военные базы Акротири и Декелия, которые образуют отдельную заморскую территорию Великобритании), так как она «просто захватила территорию своей бывшей колонии, присвоила ее и сделала своей собственностью».
- Ранее члены Совета Безопасности ООН – Великобритания, Франция, США, Ирландия, Норвегия и Эстония, а также примкнувшая к ним Албания, которая займет свое место среди непостоянных членов Совбеза в 2022-23 гг., призвали Россию отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии и незамедлительно вывести войска с территории Грузии.
Украина рассекретит материалы о боях в «иловайском котле» в Донбассе
Генеральная прокуратура Украины рассекретит материалы уголовного дела о боях под Иловайском на востоке Украины в 2014 году. Тогда крупная группировка украинских войск оказалась в окружении и при попытке прорваться понесла тяжелые потери.
Во время встречи с родственниками погибших и без вести пропавших в "иловайском котле" генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что "общество должно знать правду" о тех событиях. Материалы уголовного дела о боях под Иловайском опубликуют в специальном разделе на сайте офиса генпрокурора. В ходе расследования были допрошены более 900 потерпевших и свидетелей, исследованы более 1600 документов. Материалы дела составляют больше 300 томов, из которых более 70 с грифом ограниченного доступа.
Как рассказала Венедиктова, расследование идет в двух направлениях. Во-первых, прокуратура расследует "вторжение российских войск" и убийство украинских военных. Во-вторых, речь идет о возможной халатности со стороны украинского военного руководства.
Подозреваемыми по делу проходят замначальника Генерального штаба ВС России и бывший начальник главного управления Генерального штаба ВС России, который сейчас занимает должность заместителя министра обороны России. Также подозреваемыми признали двух российских генералов: их обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в нарушении законов и обычаев войны, совмещенном с умышленным убийством.
В середине августа 2014 года украинские войска, состоявшие по большей части из добровольцев, сумели отбить у пророссийских сепаратистов город Иловайск в Донецкой области. Однако 24 августа оказались в окружении и понесли тяжелые потери. По официальным данным, в так называемом "иловайском котле" погибли 366 украинских военных и добровольцев, сотни были ранены. Власти Украины заявили, что в боях участвовали регулярные подразделения российской армии.
Россия готова к восстановлению отношений с Грузией – МИД РФ
«Мы готовы к восстановлению отношений между нашими государствами в той степени, в какой к этому готова грузинская сторона», – заявил на брифинге замдиректора департамента информации и печати МИД России Александр Бикантов.
По его словам, в России «никогда не ставили знак равенства между преступным режимом Саакашвили и народом Грузии».
«Надеемся, что здравый смысл возобладает в Тбилиси, и наши грузинские партнёры начнут строить отношения с соседями с учётом баланса интересов», – сказал Бикантов.
Москва призывает Тбилиси и страны Запада «отказаться от бесперспективной линии на реинтеграцию Абхазии и Южной Осетии в Грузию». В МИД РФ считают, что Грузия должна установить с Сухуми и Цхинвали «равноправный и взаимоуважительный диалог».
Бикантов на брифинге также заявил, что «Россия спасла народ Южной Осетии от уничтожения», а российско-абхазское и российско-югоосетинское сотрудничество, по его словам, «давно стало стабилизирующим фактором на Южном Кавказе».
- Ранее члены Совета Безопасности ООН – Великобритания, Франция, США, Ирландия, Норвегия и Эстония, а также примкнувшая к ним Албания, которая займет свое место среди непостоянных членов Совбеза в 2022-23 гг., призвали Россию отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии и незамедлительно вывести войска с территории Грузии.
В Абхазии выявлено 128 новых случаев коронавируса, 3 человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 446 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 128 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 176 пациентов. Состояние 42 человек оценивается как тяжелое, 68 пациентов – средней степени тяжести.
- В Гудаутском ковид-госпитале скончались 3 пациента: две женщины - 76 и 80 лет , а также мужчина 83 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходит лечение 41 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 18 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 23 пациента, в Гагрской ЦРБ - 40, в Ткварчельской ЦРБ - 13 пациентов.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 22 770 человек. Зарегистрировано 323 летальных случая. Выздоровели 18 205 человек.
Предвыборный штаб Кахи Каладзе возглавил Георгий Амилахвари
Мэр Тбилиси Каха Каладзе открыл в столице избирательный штаб для выборов в органы местного самоуправления 2021 года. Избирательный штаб возглавит Георгий Амилахвари, сообщает Общественный вещатель Грузии.
Сегодня главу штаба представил генеральный секретарь партии «Грузинская мечта», кандидат в мэры Тбилиси Каха Каладзе. По словам Кахи Каладзе, в рамках избирательной кампании любой гражданин сможет прийти в штаб и высказать свое мнение.
Как отметил Каладзе, Георгий Амилахвари имеет большой опыт работы в сфере образования, деловых отношений с молодежью и является хорошим менеджером.
«Я хотел бы познакомить вас с человеком, который возглавит мой избирательный штаб, станет другом и болельщиком каждого тбилисца. Это молодой, энергичный и выдающийся член нашей команды у которого много опыта работы в сфере образования и деловых отношений с молодежью. Георгий Амилахвари - хороший менеджер, активный прогрессивный и энергичный человек, с которым мы будем вести избирательную кампанию таким образом, чтобы победила не только одна политическая группа, не только я, как один кандидат, но победу одержали Тбилиси и тбилисцы», - заявил Каха Каладзе.
- Выборы в органы местной власти пройдут в Грузии 2 октября. На выборах жители районов и городов будут выбирать мэров, а также депутатов совещательных органов – сакребуло – по пропорциональной системе.
Месси ушел из «Барселоны». Он провел в клубе 21 год
Один из лучших нападающих в истории мирового футбола, аргентинец Лионель Месси, уходит из испанского клуба «Барселона», в котором он провел 21 год - фактически всю свою профессиональную карьеру.
В июле у Месси закончился контракт. Руководство клуба объявило, что несмотря на обоюдное желание подписать новый договор, «это невозможно из-за финансовых и организационных препятствий», связанных с нормами испанской футбольной лиги. «Официально оформить документ невозможно», - подчеркнуто в заявлении «Барселоны».
Издание Sports.ru отмечает, что уход 34-летнего нападающего из клуба произошел «из-за финансовых проблем «Барселоны» и строгости испанской лиги», в правилах которой существует жесткое финансовое регулирование: объем трат должен зависеть от заработков. В последние два года, то есть в период пандемии коронавируса, у каталонцев резко упали доходы, и если в прошлом сезоне «Барселона» тратила на зарплаты футболистов 671 миллион евро, то теперь клубу нужно ужаться до 383 миллионов.
Месси получал в команде, в которой выступает множество дорогостоящих мировых звезд, более 90 миллионов евро в год. В прошлом году он возглавил список самых высокооплачиваемых футболистов мира по версии Forbes. Сообщается, что ради продолжения карьеры в «Барселоне» нападающий был готов пойти на двукратное понижение зарплаты, но в новых условиях клуб не смог потянуть и этого.
- Лионель Месси попал в «Барселону» в 2000-м году, тогда ему было всего 13 лет. Через три года он дебютировал в основном составе команды. За свою клубную карьеру Месси провел 520 игр, забив в них 474 гола. Десять раз в составе «Барселоны» он становился чемпионом Испании, семь раз выигрывал кубок страны, и четырежды - главный клубный европейский футбольный турнир, Лигу Чемпионов УЕФА. Кроме того, Месси - обладатель бесчисленного количество личных призов, среди которых - «Золотой мяч», ежегодно вручаемый лучшему игроку мира. Выступая за «Барселону», Месси получал его шесть раз.
Кристина Тимановская выступила на пресс-конференции в Варшаве
Белорусская бегунья Кристина Тимановская, которую сняли с Олимпиады и пытались против ее воли вывезти из Токио после критики спортивных чиновников с ее стороны, выступила на пресс-конференции в Варшаве.
Тимановская рассказала, что в Польше чувствует себя в безопасности. Вскоре в страну должен приехать ее муж, который ранее уехал из Беларуси в Украину, и тогда они смогут принять решение, как долго они останутся в Польше. Пока что Тимановская не думала о политическом убежище, одна из ее главных целей – продолжить спортивную карьеру. Спортсменка рассказала, что будет готова вернуться в Беларусь, если она будет уверена, что находиться там безопасно.
«Я очень переживаю за своих родителей, которые остались в Беларуси. Тем более что мой отец болен – у него проблемы с сердцем – и в последние дни его состояние ухудшилось. Но я надеюсь, что ничего плохого с ними не произойдет», – заявила Кристина Тимановская.
Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко, который участвовал в пресс-конференции вместе с Тимановской, рассказал, что 6 августа состоится рассмотрение вопроса о правомерности решения Беларуси отстранить спортсменку от участия в Олимпийских играх. Интересы Тимановской представляет японский адвокат и Белорусский фонд спортивной солидарности.
«Я очень расстроена тем, что у меня отобрали шанс на Олимпийские игры. Это были долгие пять лет подготовки, пришлось много пережить: и травмы, и ковид. Но все-таки я надеюсь на то, что в моей жизни это были не последние Олимпийские игры, я рассчитываю еще как минимум на два таких старта. Буду делать все возможное, чтобы как можно быстрее вернуться в строй и продолжить свою карьеру», – заявила Тимановская.
1 августа стало известно о том, что спортивные чиновники Беларуси сняли Тимановскую с Олимпиады и потребовали от нее вернуться в страну. Однако, приехав в аэропорт Токио, она попросила о помощи полицию, заявив, что ее хотят вывезти из страны насильно. Она заявила о намерении просить политического убежища за рубежом. На родине она опасается преследования.
После того, как дело получило огласку, Тимановской удалось остаться в Токио. Польша выдала ей гуманитарную визу. По заявлению польского МИДа, спортсменка сможет получить поддержку и продолжить карьеру в Варшаве. Международный олимпийский комитет начал расследование ситуации вокруг Тимановской. Страны Запада, включая США, обвинили власти Беларуси в давлении на спортсменов и нарушении олимпийских принципов.
2 августа Тимановская должна была участвовать на Олимпиаде в забеге на 200 метров. До этого она раскритиковала тренеров за то, что ее без каких бы то ни было обсуждений решили включить в эстафету 4 по 400 метров, на которой она не специализируется. Двух подруг Тимановской по команде отстранили от участия из-за недостаточного количества допинг-проб. Спортсменки обвинили руководство белорусской национальной сборной в ошибках, которые в итоге не позволили им выступить на их первой Олимпиаде.
В центре Тбилиси прошли две акции с призывом спасти от сноса здание музея
В сквере имени Пушкина в центре Тбилиси сегодня состоялись две акции с призывом спасти от сноса здание 19 века, в котором расположен Художественный музей имени Шалвы Амиранашвили, сообщают «Новости-Грузия».
Музей искусств Грузии расположен в здании бывшей духовной семинарии, построенном в 1835 году. Это одно из первых появившихся в Тбилиси зданий европейского образца.
Ранее в Министерстве культуры заявляли о необходимости сноса обоих флигелей Художественного музея, так как проведение работ по их восстановлению является «нерентабельным». В министерстве указывали на то, что здание пришло в негодность, так как рядом с ним проходит автотрасса.
Также следует отметить, что с другой стороны возле музея проходит стройка высотного здания бизнес-центра, принадлежащего миллиардеру и основателю правящей партии Бидзине Иванишвили, которое является частью проекта «Панорама».
«Здание, имеющее статус памятника культурного наследия национального значения, Художественный музей Шалвы Амиранашвили, хранящаяся в нем коллекция - это сокровище грузинской культуры, и менять его назначение недопустимо!» - заявили участники акции. Они подвергли критике министра культуры Тею Цулукиани, обвинив ее в кампании дискредитации сотрудников Национального музея Грузии.
Организаторы и участники акции предъявили к властям следующие требования:
- Проект укрепления и реставрации здания Художественного музея должен быть выполнен специалистами высокой профессиональной квалификации и безупречной репутации.
- Опубликовать подробный план эвакуации музейных фондов и экспонатов с указанием ответственных лиц, точного места временного размещения экспонатов.
- Министерству культуры следует обеспечить участие общественности в принятии решений, касающихся Художественного музея, и полную прозрачность процесса.
Требования поддержали несколько десятков известных деятелей культуры, искусствоведы, сотрудники Национального музея Грузии.
По решению министра культуры эвакуация Художественного музея должна начаться сегодня, 5 августа. В течение нескольких последующих месяцев из здания должны быть полностью вынесены все экспонаты. При этом в 10-страничном плане эвакуации не сказано, куда направляется Золотой фонд музея. Ранее Тея Цулукиани сообщила, что часть экспонатов из Художественного музея отправят в Музей истории Тбилиси имени Симона Джанашия, более известного как «Карвасла», а также в один из корпусов Музея искусств.
Самый ценный экспонат музея – золотой крест царицы Тамары 12 века с надписью, украшенный изумрудами, рубинами, жемчугом. Еще один раритет - золотая чеканная чаша царя Баграта III (999 г.). В музее также хранится самая древняя в Грузии Анчийская икона Нерукотворного Спаса (Анчисхати) (VI в.). Сокровищница музея по праву гордится и своей коллекцией средневековых монет (VIII-XIII вв.).
Кроме того, в музее имени Амиранашвили собраны картины европейских мастеров, произведения китайского и японского искусства, памятники египетского, иранского и индийского искусства, шали из Индии, Турции, Ирана, персидские ковры. Картины русских художников И. Репина, В. Сурикова, В. Серова, И. Айвазовского, А. Васнецова и богатейшее собрание картин легендарного грузинского художника Нико Пиросмани.
Партия «Гирчи» вновь планирует разыграть среди избирателей автомобили Tesla
Оппозиционная ультралиберальная партия «Гирчи» перед выборами в органы местного самоуправления разыграет двадцать автомобилей Tesla. Об этом журналистам сообщил депутат от «Гирчи» Сандро Раквиашвили.
Впервые провести розыгрыш электромобилей «Гирчи» собиралась перед выборами в парламент 2020 года. Партия планировала купить автомобили на бюджетные деньги, которые «Гирчи» должна была получить по итогам выборов. Цель лотереи состояла в том, чтобы повысить активность избирателей. Для участия в розыгрыше избиратель должен был пройти регистрацию сайте партии, принять участие в голосовании на парламентских выборах 31 октября, снять селфи у избирательного участка и загрузить фотографию на своей странице в Facebook. При этом голосовать можно было за любую партию.
Однако после выборов «Гирчи» отказались устраивать розыгрыш. Свое решение в партии объяснили просто – официальные результаты выборов вызвали протест оппозиции, из-за чего парламенту десятого созыва был объявлен бойкот. В условиях, когда партия отказалась от государственного финансирования, в «Гирчи» решили не тратить деньги на автомобили.
По словам Раквиашвили, и в этот раз «Гирчи» собирается приобрести электромобили из средств, которые полагаются партии из бюджета, и от которых они отказываются. Он также сообщил, что партия запланировала несколько других предвыборных проектов для жителей Тбилиси, Батуми, а также других городов Грузии, где будут выбирать мэров и городские собрания.
Партия будет знакомить избирателей со своей программой через интернет-платформу для онлайн-конференций Zoom, которую назовет «зумдазум» (от «зума» к «зуму») по аналогии с кампанией «кардакар» (в переводе с грузинского «от двери к двери»), когда политики ходят по домам, чтобы рассказать избирателям о своей программе, сообщают «Новости-Грузия».
- Выборы в органы местного самоуправления пройдут в Грузии 2 октября. По итогам парламентских выборов 2020 года, «Гирчи» обеспечили себе четыре депутатских мандата в парламенте десятого созыва.
Семья Патаркацишвили официально продала телекомпанию «Имеди»
Семья покойного миллиардера и политика Бадри Патаркацишвили официально сообщила, что передала право собственности на телекомпанию «Имеди» международной компании Hunnewell Partners, управляющим в которой является бизнес-партнер семьи Ираклий Рухадзе.
Передача крупнейшей проправительственной телекомпании новому владельцу состоялась за два месяца до выборов в органы местного самоуправления, которыt назначены на 2 октября. Стоимость сделки составила 30 миллионов долларов.
«Сообщаем, что наша семья передала право собственности на телекомпанию «Имеди» компании, контролируемой Hunnewell Partners. Сделка была завершена в августе 2021 года, ей предшествовало одобрение Национальной комиссии по коммуникациям Грузии.
По условиям сделки 100% акций Georgian Media Production Group, владеющей холдингом Imedi Media Holding Georgian Media Production Group, были переданы Media Finance Group BV, входящей в группу компаний Hunnewell Partners In», - говорится в заявлении.
Семья Патаркацишвили отмечает, что одной из главных причин продажи телекомпании стало то, что последние годы они живут за пределами Грузии.
В 2018 стало известно, что вдова покойного грузинского миллиардера Бадри Патаркацишвили Инна Гудавадзе продает принадлежащую ей телекомпанию «Имеди». Будущим владельцем телекомпании уже тогда называли бизнес-партнера Патаркацишвили, гражданина США Ираклия Рухадзе, который является управляющим партнером в международной компании Hunnewell Partners.
До 2018 года Hunnewell Partners была организацией в отрасли управления активами и инвестициями, у которой были офисы в Лондоне, Майями, Тбилиси, Киеве, Малаге и на островах Вирджинии. Партнеры организации управляли активами в США, в странах Западной и Восточной Европы, а также на постсоветском пространстве. Портфели Hunnewell Partners в Грузии представлены крупнейшими и известными организациями, такими как оператор сотовой связи MagtiСom, Руставский металлургический завод, Heidelberg Cement, Liberty Bank и IDS Borjomi. Рухадзе является членом наблюдательного совета этих и других компаний как в Грузии, так и в других странах, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Рикотский тоннель закроют 6 августа в ночные часы
Движение автотранспорта через Рикотский тоннель будет закрыто в ночные часы 6 августа, сообщает департамент автомобильных дорог.
Движение через тоннель, расположенный на 143-м километре центральной автомобильной трассы, соединяющей западную и восточную часть Грузии, будет запрещено с 02:00 до 5:00 в связи с осуществлением профилактических работ у села Хуневи (156-й километр).
Движение будет запрещено с 114 километра дороги (транспортная развязка у села Ахалсопели) до 194 километра (город Зестафони). Транпортный поток будет перенаправлен на объездную дорогу у Рикоти.
Движение будет контролировать патрульная полиция.
В Москве говорят, что никогда не отзовут признание Южной Осетии и Абхазии
Российские политики прокомментировали требование семи стран Запада к РФ отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии. В Москве говорят, что никогда не отзовут признание этих республик.
«Ясно, что Россия никакого признания отзывать не будет. И с этой точки зрения эти заявления не дороже той бумаги, на которой эти заявления написаны», – заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
Сенатор Алексей Пушков считает, что Западу необходимо отказаться от признания Косово.
«Иначе это выглядит не как принцип, а как защита геополитического клиента в лице Грузии. Не выйдет», – написал он в Twitter.
Народы Южной Осетии и Абхазии имеют право на самоопределение, говорит сенатор от Крыма Сергей Цеков.
«Это провокаторы. Не желают они установления мира в этом регионе», – сказал парламентарий.
Заявление членов Совета безопасности ООН прокомментировал и президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов.
«Это непонятный ход, нацеленный на подтверждение этой фантомной идеи – вывести войска, освободить «оккупированные» территории... Какая оккупация? Было бы хорошо, если бы те, которые сделали заявление, хотя бы в википедии или в словаре прочитали, что такое оккупация. У нас нет оккупации, у нас есть государство, которое строится, у нас нет какого-то внешнего управления, которое нами всеми тут управляет. У нас есть международные отношения со многими другими государствами. Конечно, стратегическим партнером в этих отношениях всегда была, есть и будет Российская Федерация», – говорит югоосетинский президент.
- Семь западных стран призвали Россию отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии. Соответствующее совместное заявление распространили члены Совета безопасности ООН – Франция, США, Великобритания, Норвегия, Ирландия и Эстония, а также Албания, которая будет непостоянным членом Совбеза в 2022-2023 годах. Заявление приурочено к годовщине российско-грузинской войны 2008 года.
- Россия признала Южную Осетию и Абхазию независимыми республиками 26 августа 2008 года, после пятидневной войны с Грузией. За исключением Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии, все государства мира рассматривают эти регионы как территории Грузии, находящиеся под оккупацией России.
Абхазское правительство повысило цены на нефтепродукты
Правительство самопровозглашенной республики Абхазия установило новые предельные цены на бензин «Регуляр»-92 и дизельное топливо.
Как пишет «Апсныпресс», оптовая цена одного литра бензина «Регуляр»-92 не должна превышать 51 рубль, а розничная – 53 рублей. Оптовая цена дизельного топлива должна быть не более 51 рубля, розничная – не более 53 рублей.
Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган отметила, что практически весь объем нефтепродуктов импортируется в Абхазию из России, в связи с чем цены в Абхазии напрямую зависят от уровня цен, формирующихся на российском рынке. По её словам, в этом году наблюдается стабильный рост цен – в связи с мировым ростом спроса на нефтепродукты по сравнению с 2020 годом, когда многие предприятия не работали во время карантинных мер.
«Рынок нефтепродуктов в Абхазии регулируется государством. Обладая механизмом сдерживания роста цен путем определения предельной цены, государство тем не менее напрямую зависит от ценовой конъюнктуры в России», – сказала Озган.
Она назвала непопулярным решение правительства по повышению цен на нефтепродукты.
«Но это вынужденная мера. Дальнейшее сдерживание цен может привести к образованию дефицита. Стоимость поставки нефтепродуктов в августе уже составляет 60-61 тыс. рублей за тонну, или 46-47 рублей за литр», – добавила Озган.
Сегодня же ситуацию, сложившуюся на топливном рынке Абхазии, прокомментировали в российском посольстве.
«Внимательно следим за сложившейся ситуацией на топливном рынке Республики, который сильно зависит от поставок нефтепродуктов из России, и поэтому чутко реагирует на колебания цен на энергоносители в нашей стране. По мнению аналитиков, нынешнее повышение оптовых цен на бензин в России вызвано ростом спроса на топливо из-за активизации внутреннего автотуризма, повышенного потребления в сезон сбора урожая и сокращением предложения на рынке, обусловленного плановым ремонтом ряда нефтеперерабатывающих заводов. Кроме того, в условиях рыночной экономики государству непросто диктовать свои условия частным предпринимателям. Свой негативный вклад в общемировую финансово-экономическую ситуацию вносит и коронавирусная пандемия, способствуя инфляционным процессам», – заявили в посольстве.
Ранее в российских СМИ появлялись публикации о том, что в правительстве России рассматривают вариант временного запрета на экспорт топлива. Информация вызвала обеспокоенность у части жителей Абхазии
Александр Лукашенко поручил «закрыть каждый метр границы»
Александр Лукашенко поручил силовикам усилить работу по охране государственной границы, передаёт информационное агентство “БЕЛТА”. Такое решение было принято на фоне миграционного кризиса.
“С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна… Закройте каждый метр границы. Мы не зря вкладывали колоссальные средства в пограничные войска, в наши вообще силовые структуры. Народ наш должен чувствовать себя спокойно, он должен знать, что есть мужики, которые готовы их защитить”, – выступил Лукашенко на совещании по вопросам ситуации на границе.
Он также обвинил Литву и Польшу в провокациях на границе, добавив, что западные страны, когда у них не получилось провести в Белоруссии "семь или восемь этапов так называемой цветной революции", вернулись "к тактике шантажа и давления".
- Летом Литва сообщила о резком увеличении числа беженцев, которые бегут в ЕС через белорусскую территорию. Большинство мигрантов приехали в Минск из Турции и Ирака. Власти Литвы объявили режим ЧС и начали возводить стену с колючей проволокой на границе с Беларусью.
- Евросоюз утверждает, что структуры, которые участвуют в организации потоков мигрантов и переправке нелегалов, пользуются покровительством белорусских властей. По мнению литовского правительства, Минск использует беженцев как средство политического давления на ЕС из-за введённых санкций против режима Александра Лукашенко.
Байден отметил посредничество Грузии, призвал освободить всех армянских пленных
Соединенные Штаты были рады помочь в усилиях по освобождению армянских военнопленных из Азербайджана, – заявил президент США Джо Байден, отметив посредническую роль Грузии.
«Мы и далее будем призывать к безопасному возвращению всех военнопленных. Надеемся, что достигнутый нами при поддержке Грузии прогресс в этой области станет важной основой для дальнейшего регионального сотрудничества – в дополнение к обсуждениям, инициированным сопредседателями Минской группы», – написал Байден в письме Николу Пашиняну, в котором поздравил премьер-министра Армении с победой на парламентских выборах и формированием нового правительства.
Президент США также призвал Армению и Азербайджан как можно скорее приступить к предметным переговорам.
Передача 15 армянских граждан состоялась на границе между Азербайджаном и Грузией при участии представителей грузинских властей 12 июня. По сообщению официального Баку, Азербайджан в ответ получил от Армении карты, на которых отображены 97 тысяч противотанковых и противопехотных мин в Агдамском районе. К процессу также был подключен исполняющий обязанности заместителя госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филипп Рикер.
Никол Пашинян прибыл в Тегеран, встретился с Ибрахимом Раиси
Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл с рабочим визитом в Исламскую Республику Иран. Вечером он примет участие в официальной церемонии инаугурации избранного президента Ирана Ибрахима Раиси.
Как сообщает пресс-служба аппарата премьер-министра Армении, после официальной церемонии встречи в тегеранском аэропорту «Мехрабад» премьер-министр отправился в президентский дворец, где встретился с Ибрахимом Раиси.
В ходе встречи избранный президент заявил, что Иран придает большое значение постоянному развитию отношений с дружественной Арменией и в политической, и в экономической, и в гуманитарной сферах.
Никол Пашинян подчеркнул, что многостороннее сотрудничество с Тегераном, основанное на взаимном уважении и взаимопонимании, имеет для Еревана первостепенное значение.
«Многовековая дружба наших двух народов, тесные историко-культурные связи являются основой для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества. Мы готовы для дальнейшего обогащения повестки дня двустороннего сотрудничества совместными усилиями продолжить наш диалог. Тот факт, что я сегодня здесь, свидетельствует о нашей приверженности углублению отношений и укреплению сотрудничества между Арменией и Ираном на самом высоком уровне», – отметил Пашинян.
Как пишет Радио Азатутюн, лидеры Армении и Ирана обсудили широкий круг вопросов, связанных с укреплением торгово-экономических связей. В частности, обеспечение активной деятельности свободной экономической зоны «Мегри» и возможность применения режима свободной торговли Ирана с ЕАЭС в качестве стимула для развития сотрудничества в этой сфере. Стороны назвали приоритетом развитие региональных коммуникаций, где ключевое значение будет иметь развитие транспортной и кабельной связи от Персидского залива до Черного моря.
Никол Пашинян приветствовал интерес иранской стороны к проекту строительства автомагистрали Север-Юг, добавив, что правительство Армении готово обсудить участие иранских строительных компаний в международном тендере по участку Сисиан-Мегри вышеупомянутого проекта.
Никол Пашинян и Ибрахим Раиси коснулись и возможностей развития сотрудничества в энергетической сфере. В частности, стороны обсудили шаги, предпринятые для начала строительства 3-й высоковольтной линии электропередачи Иран-Армения, продление программы обмена газ-электроэнергия, увеличение объемов обмена газ-электроэнергию после ввода в эксплуатацию третьей высоковольтной линии.
Премьер-министр придал важность последовательным усилиям Ирана по установлению мира и стабильности в регионе. Ибрахим Раиси ответил, что поддержание мира в регионе имеет ключевое значение и для Ирана, добавив, что иранская сторона считает необходимым решать все вопросы путем диалога.
По информации пресс-службы, Никол Пашинян пригласил президента Ирана посетить Армению.
В Таджикистане проходят крупные военные учения с участием России
В Таджикистане начались совместные военные учения российских, узбекских и таджикских военнослужащих. Поводом стала резкая активизация радикального исламистского движения “Талибан” (признана в России террористической) в соседнем Афганистане.
Пресс-служба Центрального военного округа минобороны РФ сообщает, в маневрах будут задействованы более 2,5 тыс. человек и около 500 единиц вооружения и военной техники. В том числе свыше 1,8 тыс российских военнослужащих и до 420 единиц техники в основном из состава расположенной в Таджикистане 201-й военной базы. Также, чтобы усилить противовоздушную оборону, Россия перебросила из Киргизии в Таджикистан несколько истребителей Су-25.
Учения пройдут примерно в 20 км от афганской границе – на полигоне "Харб-Майдон" в Хатлонской области. Военные будут тренироваться отражать атаки противника танками и беспилотниками. Такие меры отрабатываются, чтобы не допустить проникновения боевиков с территории Афганистана.
- Военная миссия США и их союзников в Афганистане официально завершается 31 августа. В мае начался постепенный вывод войск США и НАТО из страны. После чего движение "Талибан" начало наступательные операции, захватив сельские районы, несколько пограничных переходов и участки важных автомагистралей. По данным СМИ, талибы контролируют более 100 районов Афганистана.
- Оценивая боеспособность сил обороны Афганистана, Американская разведка пришла к выводу, что правительство страны рискует пасть всего через шесть месяцев под натиском террористической группировки "Талибан". К такому выводу пришла американская разведка, оценивая боеспособность сил обороны страны после вывода оттуда войск США и их союзников.
Шанс на третье золото: Гено Петриашвили вышел в финал Олимпиады
Грузинский борец вольного стиля Гено Петриашвили вышел в финал олимпийского турнира в весовой категории до 125 кг. В полуфинале Петриашвили в напряженной схватке выиграл у иранца Амира Хоссейна Заре.
Финальный поединок состоится в Токио завтра, 6 августа. Соперником грузинского спортсмена будет американец Гейбл Стивенсон.
Гено Петриашвили может принести Грузии третью золотую медаль на Олимпиаде в Токио. В таком случае Грузия повторит достижение пекинской Олимпиады 2008 года.
При этом Грузия уже обновила рекорд по общему количеству медалей. На Олимпиадах в Пекине (2008) и Рио-де-Жанейро (2016) у Грузии было по семь медалей; золотая или серебряная медаль Гено Петриашвили будет для Грузии восьмой на Олимпиаде в Токио.
Золотые медали на Олимпиаде в Токио Грузии принесли дзюдоист Лаша Бекаури и тяжелоатлет Лаша Талахадзе; серебряные – Важа Маргвелашвили, Лаша Шавдатуашвили, Гурам Тушишвили (дзюдо) и Якоб Каджая (греко-римская борьба); бронзовую – тяжелоатлет Антон Плесной.
МИД Грузии осудил соглашение «О двойном гражданстве» между РФ и Южной Осетией
В МИД Грузии прокомментировали решение Москвы допустить двойное гражданство между Россией и самопровозглашенной республикой Южная Осетия.
«Утверждение президентом России т.н. соглашения «О двойном гражданстве и упрощенной процедуре получения российского гражданства» с оккупационным режимом Цхинвали является продолжением незаконной оккупации Москвой Абхазского и Цхинвальского регионов и политики де-факто аннексии», – говорится в распространенном сегодня заявлении МИД Грузии.
В Тбилиси отмечают, что «Российская Федерация начала незаконную принудительную паспортизацию населения Абхазии и Цхинвальского регионов Грузии еще в начале 2000-х годов, а в 2008 году тщетно пыталась оправдать военную агрессию против Грузии этим нелегитимным процессом».
«Международное сообщество едино в осуждении процесса незаконной паспортизации оккупированных территорий Грузии Россией и считает это грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также принципов международного права», – сказано в распространенном сегодня заявлении МИД Грузии.
- Президент России Владимир Путин одобрил предварительное соглашение о двойном гражданстве между Россией и Южной Осетией. Как сообщают российские СМИ, таким образом, россияне могут получать югоосетинское гражданство, а жители Южной Осетии могут беспрепятственно получать российское гражданство.
Аслан Бжания посетит Южную Осетию в годовщину августовской войны
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания 6-9 августа посетит Цхинвали. Как сообщили в пресс-службе югоосетинского президента Анатолия Бибилова, Бжания примет участие «в памятных мероприятиях, приуроченных к 13-й годовщине событий августа 2008 года».
«В рамках визита пройдут переговоры президентов Анатолия Бибилова и Аслана Бжания, а также расширенное совещание по вопросам взаимодействия Республики Южная Осетия и Республики Абхазия», – отмечает пресс-служба.
Отметим, что это первый визит Аслана Бжания в Цхинвали после его победы на президентских выборах 22 марта 2020 года.
- Россия признала Южную Осетию и Абхазию независимыми республиками 26 августа 2008 года, после пятидневной войны с Грузией. За исключением Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии, все государства мира рассматривают эти регионы как территории Грузии, находящиеся под оккупацией России.
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