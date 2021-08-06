В Тбилиси назвали «циничным» комментарий МИД РФ о Георгиевском трактате

Международное сообщество и международное право едины перед лицом агрессивных действий России, процессом оккупации и фактической аннексией, – говорят в МИД Грузии, комментируя заявления российских коллег в преддверии годовщины российско-грузинской войны 2008 года.

«В этом году Европейский суд по правам человека назвал своим именем Августовскую войну 2008 года и постановил, что Российская Федерация, как оккупационная сила и государство, осуществляющее эффективные контроль, несет прямую ответственность за грубые нарушения прав человека во время войны и в пост-оккупационный период. Страсбургский суд обвинил Российскую Федерацию в проведении этнической чистки и подчеркнул несоблюдение Москвой соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года, заключенного (при посредничестве) ЕС», – сказано в заявлении.

В Тбилиси прокомментировали и комментарий МИД России в связи с юбилейной датой Георгиевского трактата, назвав его «циничным и совершенно неприемлемым».

«Именно с нарушения этого соглашения Россия начала аннексию территорий Грузии, захват земель на Южном Кавказе и печально, что даже спустя века целью России остается аннексия чужих территорий», – отмечают в МИД Грузии.

4 августа МИД России опубликовал сообщение, приуроченное к годовщине подписания Георгиевского трактата в 1783 году. В Москве отметили, что «сближение России и Грузии отвечало интересам обоих государств».

«Согласно Трактату, Ираклий II признавал верховную власть русских императоров и частично отказывался от самостоятельной внешней политики – решения в этой сфере принимались при условии предварительного согласования с Россией. В то же время Грузии предоставлялась полная внутренняя автономия. Екатерина II, со своей стороны, выступала гарантом независимости и целостности Картли-Кахетинского царства. Протекторат Российской империи обеспечивал военную помощь грузинскому союзнику в случае агрессии. Для этих целей предусматривалась дислокация в Грузии двух русских пехотных батальонов. Заключение Георгиевского трактата способствовало укреплению позиций нашей страны на закавказском направлении и положило начало процессу собирания раздробленных на части грузинских земель», – заявляют в МИД России.

Замдиректора департамента информации и печати МИД России Александр Бикантов при этом заявил, что Москва готова к восстановлению отношений с Грузией – «в той степени, в какой к этому готова грузинская сторона».