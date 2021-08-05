Что изменит соглашение о двойном гражданстве?

Президент России Владимир Путин одобрил подписание соглашения о двойном гражданстве между Россией и Южной Осетией. Оно будет действовать на протяжении пяти лет и автоматически продлеваться на последующие пятилетние периоды, если одна из сторон за шесть месяцев не уведомит о своем желании приостановить его действие. Что изменится в жизни жителей Южной Осетии с принятием этого соглашения?

В распоряжении президента Путина говорится: «Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о подписании соглашения между РФ и Республикой Южная Осетия об урегулировании вопросов двойного гражданства. Одобрить предварительно проработанный с югоосетинской стороной проект соглашения, разрешив МИДу России вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера».

Министерству иностранных дел поручено подписать данное соглашение от имени России. Согласно первой статье документа, «граждане одной стороны вправе без отказа от имеющегося у них гражданства этой стороны приобретать гражданство другой стороны».

Собственно, и до этого никто не запрещал иметь одновременно российское и югоосетинское гражданство. Тогда что изменилось?

Ситуация, когда у одного человека есть два паспорта, называется «множественное гражданство». Существует два вида множественного гражданства: двойное и второе. Разница между ними в следующем. Если у государства, чьим паспортом вы обладаете помимо российского, нет с Российской Федерацией договора о двойном гражданстве, то вы считаетесь обладателем второго гражданства.

Это значит, что Российская Федерация рассматривает вас только как гражданина России и не учитывает ваше второе гражданство. Например, вам не зачтут службу в армии другого государства и призовут на срочную службу в российские вооруженные силы. То есть для России этого второго гражданства как бы не существует, правда, только до тех пор, пока вы не захотите на государственную службу. Граждане Российской Федерации, обладающие иностранным гражданством, не вправе занимать ряд государственных должностей, не могут быть членами избирательных комиссий с правом решающего голоса.

На сегодняшний день единственная страна, с которой у России есть договор об урегулировании вопросов двойного гражданства, – это Таджикистан. В этом случае особа, имеющая двойное подданство, может сама выбрать, в каком из этих двух государств ей проходить военную службу. А дети, родители которых имеют двойное подданство, при рождении получают документы сразу двух государств.

Скоро аналогичный договор появится у России с Южной Осетией.

Вопрос в том, что это дает жителям Южной Осетии. Что конкретно изменится для них с принятием соглашения о двойном гражданстве? Об этом «Эхо Кавказа» спросило югоосетинского юриста Тимура Кокойты:

«Соглашение упрощает получение российского гражданства. Что касается тех лиц, кто уже обладает вторым гражданством, – это соглашение никаких новых преимуществ не дает. Дело в том, что все те моменты, которые были проблемными, которые легализовывает сейчас это соглашение, в свое время были урегулированы соответствующими российско-югоосетинскими соглашениями по отраслям. Это касается и службы в армии, учебы в вузах, взаимной выдачи лиц, отбывающих наказание, и многого другого. Все это действовало, потому что по отраслям были заключены соглашения.

– Например, если парень отслужил в югоосетинской армии, потом переехал в Россию, окончил российский вуз, его призовут в армию?

– Его не призывали и не призовут. Единственный вопрос: желателен ли будет при поступлении в российские органы такой кандидат, который проходил службу в армии другой страны? Этот момент вроде бы тоже урегулирован новым соглашением.

– Из ваших слов следует: главное, чего вы ждете от этого соглашения, – это упрощенное получение российского гражданства?

– Сам проект я не читал, но выдержки из него попались на глаза, и там говорится, что лица, которые были гражданами Южной Осетии до момента признания 26 августа 2008 года, могут претендовать на ускоренное гражданство Российской Федерации. Это на самом деле большое подспорье, особенно для подрастающего поколения. Они не успели получить российское гражданстве вместе с родителями, потому что были еще в недееспособном возрасте. Сейчас молодым людям проблематично получить российское гражданство. Новое соглашение о двойном гражданстве снимает эту проблему».

Кроме этого, считает Тимур Кокойты, соглашение о двойном гражданстве упрощает жизнь южным осетинам в России, легализует их действительное положение как лиц с двойным гражданством. А еще это привилегия, которой Россия наделяет южных осетин.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетии