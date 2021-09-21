Тбилисскую телевышку подсветили в цвета флага Армении

Тбилисскую телевышку накануне подсветили в цвета флага Армении по случаю 30-й годовщины независимости соседней республики. Об этом сообщили в посольстве Армении в Грузии.

21 сентября 1991 года подавляющее большинство армян проголосовало на референдуме за выход Армении из состава СССР и создание независимой Республики Армения.

Власти Армении сегодня планируют проведение мероприятий на площади Республики в центре Еревана, заверяя, что они этим не оскорбят чувств семей тысяч военнослужащих, погибших в Карабахской войне менее года назад. Власти говорят, что мероприятия будут нацелены на увековечение памяти этих и других военнослужащих, которые отдали свои жизни за независимое армянское государство.

Оппозиция, между тем, критикует власти за то, что они планируют проведение «красочного шоу». Группа граждан заявила о намерении не допустить подобного «шоу» сегодня и с этой целью с субботы проводит акции протеста недалеко от центральной площади Еревана.