Гарибашвили мирит Армению с Турцией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил встретиться президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Посредником выступил глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили. Насколько реальна встреча и, главное, дальнейшие перспективы армяно-турецкого диалога, а также какую роль может сыграть в этом процессе Грузия?

Спустя почти год после второй карабахской войны Ереван выразил желание начать диалог с Анкарой, недвусмысленно обозначившей свою позицию в ходе 44-дневного конфликта между Азербайджаном и Арменией. О том, что соответствующее предложение поступило от имени армянского премьер-министра Никола Пашиняна, сообщил сам турецкий лидер. Со слов Реджепа Тайипа Эрдогана, повесткой вероятного разговора станет вопрос пресловутого Зангезурского коридора, который, в случае открытия, свяжет Турцию с основной территорией Азербайджана сухопутным путем через Армению. При этом турецкий президент отметил, что предложение о встрече ему передал грузинский премьер:

«Это заставляет задуматься. Если вы хотите встретиться, то необходимо предпринять известные шаги. Мы не закрыты для встреч. Премьер-министр Грузии передал мне предложение премьер-министра Армении о встрече. Но для этого Армения должна предпринять позитивные шаги. Если эта встреча состоится, Турция могла бы установить дипломатические отношения с Арменией».

Очевидно, Никол Пашинян попросил Ираклия Гарибашвили о содействии в ходе визита в Грузию в начале месяца. Грузинский и армянский премьеры провели официальную встречу в Тбилиси, а затем еще одну, неофициальную, в Батуми. О чем говорили главы правительств двух стран, неизвестно, журналистов на встречу не допустили. Но то, что в Ереване готовы говорить с Анкарой, сам Пашинян не скрывал:

«Президент Турции публично затронул вопрос отношений с Арменией. В этих заявлениях мы видим возможность говорить о нормализации армяно-турецких отношений, возобновлении работы армяно-турецкой железной дороги. Мы готовы к такому разговору».

Что касается Грузии, то Ираклий Гарибашвили за последний год тоже не раз говорил о готовности выступить посредником в урегулировании карабахского конфликта. Более того, один раз даже успешно поучаствовал в качестве посредника в процессе обмена армянских военнопленных на карты минных полей в районах, занятых Азербайджаном по итогам боевых действий.

Дипломат, директор программ геополитических исследований Грузинского центра стратегических исследований Валерий Чечелашвили считает подобные дипломатические миссии очень полезными как для региона в целом, так и для Грузии в частности:

«Мы должны объяснять нашим партнерам, насколько естественно состояние сотрудничества, развития добрососедских отношений, мира, стабильности, интеграции в регионе. Насколько это хорошо в принципе для всех трех государств, потому что мы получаем в результате этого кумулятивный эффект. И вот это наша сильная сторона – именно дипломатическая последовательная, ежедневная принципиальная работа и с Баку, и с Ереваном. Вот здесь наш ресурс, и он, кстати, проявился в результате этой работы… я имею в виду обмен карт (минных полей) на военнопленных. И, кстати, все же были довольны. Единственная, кто сильно заревновала сразу к этой ситуации, – это была Москва. Поэтому здесь, в этой дипломатии наша сила. И не потому, что мы гениальные дипломаты и у нас такая гениальная дипломатическая служба. А просто по простой причине, что на нашей стороне историческая логика и принципы и нормы международного права. Общепризнанные. Сейчас тоже для этого есть потенциал. Никто нам не мешает работать в двусторонних форматах и проводить эти идеи в двусторонних форматах с Баку и с Ереваном. Насколько мы активно это будем делать и насколько это у нас получится, это зависит от нас самих».

Москва тем не менее на вероятность потепления отношений между Арменией и Турцией смотрит одобрительно. Во всяком случае, на официальном уровне. Представитель МИД России Мария Захарова, комментируя инициативу о возобновлении диалога между Ереваном и Анкарой, выразила заинтересованность Москвы в этом процессе:

«Готовы и сейчас всячески содействовать сближению двух соседних государств на основе взаимоуважения и учета интересов друг друга. Исходим из того, что, наряду с нормализацией азербайджано-армянских отношений в контексте реализации подписанных лидерами России, Азербайджана и Армении заявлений от 9 ноября 2020 года и 11 января, это работало бы на мир, стабильность и процветание в регионе».

При этом Захарова добавила, что в Москве также заинтересованы видеть развитие и другой инициативы Эрдогана – создание платформы 3+3, куда бы, помимо Азербайджана, Армении и Грузии, вошли бы Турция, Россия и Иран. По словам официального представителя российского МИДа, «формат отвечал бы интересам всех его потенциальных участников и мог бы внести вклад в укрепление мер доверия и стимулирование экономического сотрудничества на Южном Кавказе».

И в этом отношении дипломатические усилия Грузии, считают некоторые наблюдатели, могут сыграть с Тбилиси злую шутку. Если грузинские дипломаты четко не зафиксируют позицию относительно невозможности сосуществования в рамках общей с Москвой платформы, интеграционные процессы могут зайти слишком далеко.

Впрочем, директор Института Кавказа Александр Искандарян считает, что никакого прорыва в отношениях Армении и Турции ожидать не стоит. По словам политолога, диалог между Ереваном и Анкарой – не ноу-хау Пашиняна, попытки говорить о нормализации, открытии границ и т.д. уже предпринимались. В ход шла даже «футбольная дипломатия», но все они раз за разом заходили в тупик. Поэтому, считает Александр Искадарян, ни двустороннего потепления между Ереваном и Анкарой, ни поддержки Арменией пресловутой платформы 3+3 ожидать не стоит:

«Это не первый раз, об этом говорилось много раз и в разных редакциях и иногда с разными оттенками. Разговоры о том, что границы Турции с Арменией должны открыть без предусловий, идут уже 13 лет. Был в свое время процесс, и он был остановлен из-за позиции Анкары. Поэтому это не в первый раз. Об этом время от времени говорится. В переводе с общечеловеческого языка на постконфликтный – это способ давления: выполняйте условия, тогда мы посмотрим. Примерно так».

В Тбилиси настроены менее пессимистично. Саму возможность диалога в грузинском экспертном сообществе считают позитивным моментом. Что же касается возможностей Тбилиси создать некую переговорную площадку, то на этот счет существуют определенные сомнения. По мнению критиков, нынешние грузинские власти не могут даже обеспечить для собственной страны постоянное место в международной повестке. Чего уж тут говорить о серьезных посреднических функциях в урегулировании конфликтов. Но премьер-министр Ираклий Гарибашвили, очевидно, окрыленный успехом с передачей военнопленных, верит в успех грузинской дипломатии. И, что главное, соседи по региону посредническими услугами Тбилиси все же пользуются.