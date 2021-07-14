Туроператоров попросили не привозить нетрезвых туристов в Новоафонский монастырь

Священнослужители Ново-Афонского монастыря выступили с обращением к туристическим организациям Абхазии, в котором просят их предупреждать туристов о том, как себя вести в священных местах Нового Афона. В частности, в обращении говорится о том, что отдыхающих часто привозят в монастырь в нетрезвом состоянии.

Неоднократно туристам становилось плохо как внутри храма, так и в монастырском дворе, что обычно является либо следствием пищевого отравления, либо опьянения

«Одной серьезной проблемой, которая нашей страны является состояние, в котором некоторые туроператоры привозят туристов в Ново-Афонский монастырь. Как правило, из-за ограниченного времени на экскурсию по Абхазии, туристов стараются доставить во всевозможные места, но также и не забывают о «культурной» программе с абхазским застольем в усадьбах, или же дегустацией вин в изобилующих по всем маршрутам винных «маркетах» и дегустационных залах. К глубокому сожалению, определенное количество туристов в итоге доставляется в Новый Афон в нетрезвом состоянии, и они в таком виде посещают монастырь и Новоафонскую пещеру. Неоднократно туристам становилось плохо как внутри храма, так и в монастырском дворе, что обычно является либо следствием пищевого отравления, либо опьянения. В этой связи мы просим туристические организации проявить ответственность к тому, как и в каком виде туристов доставляют в святое место. Функционируют ли по всему маршруту бесплатные санитарные места, где туристы могли бы привести себя в порядок? Возможно ли предупреждать туристов заранее брать с собой специализированные пакеты, необходимые в случае пищевого отравления?» – говорится в обращении.

Священнослужители также просят заранее информировать туристов о недопустимости залезать на стену перед монастырём ради фотографирования, так как это чревато разрушением исторического объекта, а также представляет опасность падения для самих туристов.

«Все вышеизложенные факты просим принять во внимание Министерству по туризму и другим организациям, работающим в сфере туризма в Абхазии. Относитесь с уважением к гостям нашей страны и предупредите их о том, как себя вести в священных местах Нового Афона», – говорится в обращении, текст которого публикует «Апсныпресс».