Адамур Цишба: «Они не понимают, что такое море, насколько оно опасно»

В Абхазии сегодня утром россиянка и трое ее детей упали в реку Бзыбь, их унесло в море. Мать и трехлетний ребенок погибли, двоих детей удалось спасти. За два дня в республике утонули в море еще два человека; несколько туристов, решивших искупаться во время шторма, были на грани гибели, но их удалось спасти. Местные власти проводят рейды, предупреждают об опасности, но туристы игнорируют запреты.

Ураган, налетевший на Абхазию 4 июля, сопровождался очень сильным штормом, высота волн доходила до трех метров. Некоторых туристов и местных людей шторм не испугал, они решили поплавать в бушующем море, такие ситуации закончились очень плачевно.

Сегодня утром в Гагре около 11.00 туристку Тамару Молчанову из Санкт-Петербурга и троих ее детей унесло в море.

Адамур Цишба, первый заместитель главы администрации города Гагры, принимал участие в операции по спасению Тамары Молчановой и ее детей и сообщил о деталях происшедшего:

«Эта бедная семья, уже можно так сказать, отдыхала в пансионате «Кудры». Там было организовано что-то типа детского лагеря. Им запретили выходить на море из-за шторма, и они всей группой решили выйти к реке Бзыбь. С какой целью они туда подошли, никто не знает. Но, когда мы уже достали детей, они были в спасательных жилетах. Тело матери еще не нашли. Течение реки было очень сильное, их унесло. Трое детей упали в воду и с ними мать тоже. Одного ребенка сразу удалось достать из воды, двоих детей унесло в море и мать тоже. Но за счет того, что на них были надеты жилеты, спасатели МЧС смогли их найти и достать. Один ребенок был здоровый, с ним было все нормально, а другого не получилось спасти. Мы начали ему оказывать первую помощь, делать искусственное дыхание, врачи подъехали, укололи адреналин, но ничего не помогло, потом его до больницы уже не довезли.

– А сколько лет этому ребенку, который погиб?

– Три годика.

– А другим детям?

– Пять и восемь».

К сожалению, это не единственный трагический случай. 4 июля поздно ночью утонул в акватории Гагры россиянин Павел Даньков, 1979 года рождения, житель Саратова. Он, по словам очевидцев, купался в море в 3-метровых волнах.

5 июля там же, в Гагре, около восьми часов утра едва не утонула Марина Кочеткова, российская туристка. По счастливой случайности ее вынесло волной к берегу, и девушку удалось вытащить из воды.

В этот же день утонул 21-летний Ростислав Петров из Пятигорска, который пытался спасти тонувшего местного жителя. Еще двое отдыхающих чудом выбрались из морской стихии.

Все трагические случаи произошли в городе Гагры, сейчас это место наибольшего сосредоточения отдыхающих.

Адамур Цишба говорит о том, что туристы проявляют удивительную беспечность, они отказываются понимать запреты на купание в штормящем море. Он также проинформировал о том, как погиб Ростислав Петров:

«Они прямо лезут в воду, наверное, и под воздействием алкоголя тоже находятся. Вчера сотрудники милиции и наше управление по туризму и курорту выходили совместно и пытались останавливать людей, чтобы они не лезли в шторм в воду. Но очень тяжело это получается, люди не хотят слушать, они говорят, что мы приехали на море, и мы должны купаться. Каждого проконтролировать не получается, тогда все службы должны выйти встать в цепочку и никого не пускать в воду. Вчера еще двоих удалось спасти, тоже тонули. Шторм вчера был очень сильный. Поступил сигнал, что кто-то тонет, но это был местный житель, как потом выяснилось, ему на помощь бросился наш гость, турист, парню был 21 год. Он за ним полез в воду. Местный житель смог выбраться, а тот не смог и утонул. Тело до сих пор не нашли, море штормит, это произошло прямо в городской черте».

На вопрос, что делать с людьми, которые, невзирая на смертельную опасность, принимают решение купаться во время шторма, ответа у Адамура Цишба нет, он заверил, что все городские службы делают все возможное, чтобы предупредить туристов об опасности, но их не слышат:

«Мы уже и обращаемся, и всех владельцев санаториев предупредили, работа информационная ведется. Мы вчера выходили, я с ними тоже был в этом, можно сказать, рейдовом мероприятии. К отдыхающим на пляже подходит начальник милиции и просит их не купаться, они не слышат. Вот просто не слышат и говорят: мы приехали, и мы будем купаться. Они не понимают, что такое море, насколько оно опасно. Ситуация правда сложная, как с этим бороться, непонятно. Огромный поток туристов, за всеми не проследишь. Сотрудники МЧС приезжали, совместно мы выезжали и всех директоров санаториев оповестили о том, чтобы категорически запрещали в шторм выходить на море. Но, видите, не работает это. Как мы можем еще себя вести? Что сделать? Не пускать людей на море, но как это можно сделать?»

МЧС Абхазии настоятельно просит граждан республики и гостей Абхазии быть крайне осторожными, находясь на берегу штормящего моря, и ни в коем случае не предпринимать крайне рискованных и опасных попыток купаться в шторм.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия