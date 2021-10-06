Угулава подтвердил, что Саакашвили «на пароме сидел между ящиками три дня»

Экс-мэр Тбилиси, кандидат в мэры Поти Гиги Угулава подтвердил, что третий президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся на родину, спрятавшись в трейлере. Угулава назвал возвращение Саакашвили очень отважным шагом, который войдет в историю.

«(Он вернулся) паромом Одесса-Поти, там он сидел между ящиками три дня. Сограждане и соратники Саакашвили впихнули его в трейлер, потом увезли в Батуми», – сказал Угулава в эфире программы «Котрикадзе иностранных дел» на канале «Дождь».

По словам политика, информацию он получил от адвокатов и депутатов парламента Грузии, которые посещают Саакашвили в руставской тюрьме.

Ранее СМИ писали, что Саакашвили провел весь путь из Украины в вентиляционной кабине машины. При этом в Грузии задержали отца и сына Зураба и Шалву Цоцория – сотрудников портового терминала в Поти. Против них следствие идет по двум статьям УК Грузии: «сокрытие тяжкого преступления», а также «незаконная перевозка мигрантов через государственную границу Грузии и создание им соответствующих условий для незаконного пребывания в Грузии». Также арестован Элгуджа Цомая, который предоставил в распоряжение Саакашвили свою квартиру в Тбилиси.

Главный редактор украинского издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов со ссылкой на источники сообщил, что служебное расследование после выезда Саакашвили начала и Украинская Госпогранслужба.