Саакашвили в тюрьме: день пятый 

Михаил Саакашвили остается в центре внимания грузинской общественности и политических кругов. На пятый день нахождения в руставской тюрьме адвокаты экс-президента сообщили, что ему ограничили доступ к телефонной связи и свели к минимуму количество посетителей. Среди желающих встретиться с Саакашвили сегодня была и его новоявленная супруга, украинский депутат Лиза Ясько, приехавшая из Киева. Между тем среди политиков не прекращается острая полемика на тему длительности заключения Михаила Саакашвили.

Прибывшей сегодня из Киева новоявленной супруге Михаила Саакашвили Лизе Ясько после нескольких часов ожидания в приемной руставской тюрьмы №12 все-таки удалось под вечер увидеться с мужем. После встречи с Саакашвили она, как и обещала, поговорила с грузинскими журналистами, не отходившими от нее ни на час. Говорила она спокойно, воодушевленно, и все это время полуулыбка не сходила с ее лица, ведь, по словам молодой женщины, она гордится поступком своего супруга и счастлива за грузинский народ, потому что у него снова есть Саакашвили. А за счастье, как следует из слов Ясько, депутата Рады от партии президента Владимира Зеленского «Слуга народа», нужно бороться:

«Он (Саакашвили) на данный момент является политическим заключенным, и это нельзя принимать. Это очень плохо – то, что произошло с вашим президентом, и нужно с этим бороться.

– Но как, как?! – засыпали вопросами Лизу Ясько журналисты.

– Это решать грузинскому народу. Вам обязательно нужно защищать свое будущее и будущее Михаила Саакашвили, потому что это человек с большим сердцем и с большим умением делать большие изменения. Мы в Украине это очень сильно ценим и завидуем вам, что у вас в Грузии был такой президент. Он также является украинским политиком, и очень хочется, чтобы вы его тут защищали».

Не поделившись своими дальнейшими планами, Лиза Ясько покинула журналистов.

В отличие от нее, сегодня ее грузинские коллеги – оппозиционные депутаты, не смогли встретиться с Михаилом Саакашвили. Для этого нужно разрешение спикера парламента Кахи Кучава. Все предыдущие дни он отвечал на запросы депутатов.

От них впоследствии общественность и узнала о новых письмах Михаила Саакашвили, о том, что тот считает себя узником Путина и благодарит президента Украины Владимира Зеленского за поддержку. А также о том, что Саакашвили не намерен прекращать голодовку и даже в письменном виде отказался от помощи врачей, если потеряет сознание от голода. И все это делается, как следует из обнародованных его соратниками писем, для победы грузинского народа и процветания страны.

Сегодня оппозиционные депутаты не смогли получить новых писем от Саакашвили. Желающих проникнуть в тюремную камеру президента для выражения ему личной поддержки настолько много, что там выстраиваются очереди. Поэтому спикер парламента Каха Кучава предложил им определиться между собой, кто будет делегирован на такие встречи, а сам, по словам депутата от «Нацдвижения» Левана Хабеишвили, улетел с рабочим визитом в Киев. И хотя в официальной повестке дня об этом не говорится, нет сомнений, что разговор там пойдет о дальнейшей судьбе Михаила Саакашвили.

Сегодня адвокаты Саакашвили выразили недовольство тем, что процесс по отмене меры пресечения по одному из судебных дел против Саакашвили назначен только на 10 ноября. Соответственно, у него пока не будет возможности обратиться из судебного зала к обществу. Рассказал адвокат Бека Басилая еще об одном ограничении:

«Сегодня в администрацию тюрьмы поступило требование прокуратуры не давать Михаилу Саакашвили право на телефонный звонок. Но по закону осужденные имеют право на телефонные беседы. Власти так боятся Саакашвили, что прокуратура сегодня пошла на такое позорное решение».

Таким образом, как поясняют сторонники Саакашвили, власти стараются свести к минимуму возможность общения третьего президента с обществом, особенно до второго тура местных выборов.

Заключение Михаила Саакашвили стало темой острой полемики и на пленарном заседании парламента, которое состоялось сегодня впервые после местных выборов.

Торжеством справедливости спустя девять лет назвал заключение Саакашвили с трибуны парламента председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе. И хотя Кобахидзе - профессор юриспруденции, перечисляя преступления, в которых обвиняется сегодня Саакашвили, он назвал и те дела, которые возбуждены не были. По словам Кобахидзе, Саакашвили сидит, в том числе, и за августовскую войну:

«Одно из главных, если не главное преступление этого человека и его режима – это сдача Российской Федерации 20% территорий. Сегодня человек, совершивший эти преступления, патологический политик, – в тюрьме, что означает справедливость и исполнение закона».

А депутат «Мечты», бывший глава пенитенциарной системы Каха Кахишвили считает, что Саакашвили повезло, поскольку с ним обращаются не так, как в годы его правления с арестованными бывшими чиновниками президента Шеварднадзе. И еще:

«Когда говорим сегодня об объявлении голодовки, – это проявление воли личности. На протяжении многих лет в тюрьмах голодовка была обычным явлением, потому что там просто не было еды. А сегодня, когда и его коллеги заявили, что Михаил Саакашвили там в хороших условиях, – это именно наша заслуга».

Тем не менее убедительных доказательств, что в Грузии правосудие политизировано, а Михаил Саакашвили – политический узник, оппонентам власти и не надо. Депутат от фракции «Лело – партнерство для Грузии» Саломе Самадашвили раскритиковала правящую силу и за то, что поимка Саакашвили была преподнесена как подарок основателю «Грузинской мечты» Бидзине Иванишвили:

«Вы все, кто поклоняется идолу Иванишвили, – позорные люди, у которых нет ничего общего с современной страной, демократией, справедливостью и правосудием!»

В обществе многих не покидают сомнения в том, что приезд Михаила Саакашвили был организован в тесной координации с «Грузинской мечтой». Так считает и лидер «Гирчи» Яго Хвичия:

«Михаила Саакашвили привезли вы, вы и «Нацдвижение» с обоюдного согласия отняли у нас выборы. Сейчас Михаил Саакашвили сидит в тюрьме, а потом вы депортируете его в Украину или придумаете что-нибудь еще. Ваш трюк на этот раз сработал, поздравляю!»

А лидер «Альянса патриотов» Ирма Инашвили убеждена, что Саакашвили не будет сидеть в тюрьме все присужденные ему шесть лет:

«Я хочу, чтобы вы все запомнили этот день. Не пройдет и шести недель, как Михаила Саакашвили, бесспорно, выпустят из тюрьмы. А Иванишвили максимум через шесть-восемь месяцев полностью передаст власть «Нацдвижению».

Сегодня, наряду с оппозиционными политиками, многие наблюдатели отмечали, что власть «Грузинской мечты» своими заявлениями и угрозами в адрес Саакашвили добавить ему еще несколько статей, лишь усугубляет ситуацию, которая из-за заключения третьего президента увеличила степень поляризации в стране. А, как отметил бывший спикер парламента, независимый депутат Давид Бакрадзе, арестованный Михаил Саакашвили означает еще больше вопросов, возникших у западных партнеров к Грузии: появится еще больше скептиков в вопросе внешнеполитической ориентации страны и перспектив ее членства в НАТО и ЕС.