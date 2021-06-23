Украина и Грузия планируют усилить сотрудничество в сфере безопасности в Черноморском регионе

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Украина и Грузия намерены усилить двустороннее сотрудничество в сфере безопасности в Черноморском регионе.

«Одной из главных задач Украины и Грузии является усиление сотрудничества в сфере безопасности в Черноморском регионе. Черное море должно быть безопасной акваторией, свободной для судоходства», – заявил Зеленский на совместном брифинге с президентом Грузии Саломе Зурабишвили в Киеве.

Как отметил Зеленский, Украина уже активно работает над усилением сотрудничества в Черноморском регионе со странами-партнерами, в том числе с Грузией. «Я надеюсь, что вскоре мы увидим прогресс», – добавил президент Украины.

Также, по его словам, Украину и Грузию объединяет совместная цель по приобретению членства в Европейском Союзе и НАТО.

Как пишет «Интерфакс-Украина», Зеленский выразил надежду на активизацию сотрудничества по «Крымской платформе» и поблагодарил президента Грузии за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, добавив, что поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии.

Президент Украины также отметил, что обсудил с Саломе Зурабишвили вопрос возвращения на родину граждан, которые совершили преступление и были в судебном порядке признаны виновными.

По словам Зеленского, Украина и Грузия планируют активизировать торгово-экономическое сотрудничество и увеличить товарооборот между странами в 2021 году на 25%.