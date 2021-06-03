Киев и Тбилиси поспорили об опыте Саакашвили

Вместе с американскими конгрессменами в Тбилиси из Киева прилетел и премьер-министр Украины. Денис Шмыгаль уже успел провести переговоры со своим грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили и спикером парламента Кахой Кучава, а также посетил Католикоса-Патриарха всея Грузии Илию Второго. На встречах обсуждались общие вызовы и евроатлантические перспективы обеих стран.

Евроатлантическая интеграция, российская угроза и развитие двусторонних отношений – лейтмотив встреч украинского премьера в Тбилиси. Денис Шмыгаль прибыл в Грузию с рабочим визитом. Его встретил грузинский коллега Ираклий Гарибашвили. После приветственной церемонии руководители правительств двух стран провели переговоры, по итогам которых дали короткий брифинг. Ираклий Гарибашвили обозначил основные детали встречи:

«Одним из главных вопросов встречи с украинским коллегой было наше стремление в Евросоюз. Обе страны определились с выбором стать членами ЕС, и мы об этом много говорили. Как известно, 17 мая Грузия, Украина и Молдова подписали меморандум о создании «Ассоциированного трио», что является очень важным политическим заявлением. Мы также обсудили интеграцию Грузии и Украины в НАТО. Обе страны очень заинтересованы в том, чтобы в ближайшее время стать полноправными членами Альянса. На саммите в Бухаресте союзники приняли решение, что Грузия и Украина станут членами НАТО, и с годами наши страны добились значительного прогресса на этом пути».

Денис Шмыгаль, со своей стороны, дал понять: Киев и Тбилиси – стратегические партнеры не только на словах, но и на деле. И нынешние отношения между странами в первую очередь основаны на совместных евроатлантических устремлениях:

«Несколько недель назад Украина, Грузия и Молдова сформировали «Ассоциированное трио», которое, с одной стороны, подчеркивает европейские стремления и амбиции наших стран по присоединению к Евросоюзу, а с другой – позволяет им эффективнее готовиться к саммиту Восточного партнерства в этом году. Убежден, что вступление наших стран в Евросоюз и НАТО – лишь вопрос времени. Со своей стороны, правительства Грузии и Украины делают все возможное, чтобы соответствовать необходимым критериям».

При этом, согласно украинскому премьеру, «фактор России» существует, но не в формате воздействий на принятие решений НАТО, а в осуществлении агрессии в отношении Украины и Грузии. И в этом контексте очень важны заверения в том, что двери НАТО открыты. По словам Шмыгаля, НАТО приветствует и поддерживает евроатлантические стремления Украины и Грузии и определяет обе страны как часть евроатлантического пространства, поэтому усиление поддержки и развитие сотрудничества с обеими странами постоянно находится на повестке дня Альянса.

Говоря об агрессии России, Шмыгаль отметил, что решение собственных проблем невозможно возложить на чужие плечи, однако если будет решительность в действиях и системная работа, то будет и международная поддержка.

Не обошлось и без внутренней политики. Глава МИД Грузии Давид Залкалиани, комментируя украинскую повестку, заявил, что если экс-президент Михаил Саакашвили вмешается в выборы в органы местного самоуправления, намеченные на осень текущего года, это станет темой обсуждения с украинскими партнерами:

«Наши украинские партнеры хорошо знают нашу позицию в связи с этой темой. Для нас очень важно, когда мы являемся стратегическими партнерами, уважать государственность и законы друг друга. Когда происходит вмешательство в деятельность другой страны, в том числе нарушение избирательного законодательства, разумеется, это недопустимо. Мы сказали это нашему стратегическому партнеру и другу».

После обвинений со стороны грузинской оппозиции, что правительство в отношениях с Киевом руководствуется не стратегическими интересами страны, а личной неприязнью к бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили, глава украинского правительства заверил, что руководитель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины господин Саакашвили никак не влияет на политику Киева. Лишь делится реформаторским опытом. Об этом Денис Шмыгаль заявил в интервью грузинскому агентству «Интерпрессньюс»:

«Мы находимся в постоянном диалоге с грузинскими политиками, членами правительственной команды, мой рабочий визит тому подтверждение. У нас исключительно добрососедские, партнерские отношения. Убежден, что так будет и впредь. Посол Грузии вернулся в Украину, состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и президента Грузии Саломе Зурабишвили, у нас взаимный интерес, который должен нас объединять. Это – европейская и евроатлантическая перспектива Украины и Грузии. Я считаю, что наши отношения – это общая история, масштабные перспективы в сфере экономического сотрудничества. Важно понимать, что, да, Михаил Саакашвили на сегодняшний день гражданин Украины, он занимает одну из должностей в консультативном органе в Украине. Он передает свой опыт реформ и консультирует, в том числе, и украинские команды. Но он не имеет отношения к правительству, не влияет на политику Украины и, тем более, на международную политику Украины», – отметил Денис Шмыгаль.

Ранее заявления Михаила Саакашвили стали причиной отзыва посла Грузии из Киева. В Тбилиси посчитали действия экс-президента, занимающего сегодня в Украине государственный пост, прямым вмешательством во внутреннюю политику страны. Впрочем, вопрос удалось урегулировать дипломатическим путем. Теперь же на встречах в Тбилиси украинскому премьеру, видимо, намекнули, что подобная активность Михаила Саакашвили грузинским правительством воспринимается как нежелательная.