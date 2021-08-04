Участки на выборах в Госдуму РФ не откроют в Грузии, Йемене, Ливии, «ДНР» и «ЛНР»

Почти 350 зарубежных избирательных участков в разных странах планируется открыть для голосования на выборах в Госдуму, заявила в интервью РИА Новости глава Центризбиркома России Элла Памфилова.

«У нас предполагается 348 зарубежных участков открыть в подавляющем большинстве стран, как обычно, за исключением буквально нескольких стран: Йемена – там сейчас война идет, Ливии и Грузии», – сказала Памфилова.

Она добавила, что россияне, проживающие в Грузии, смогут проголосовать в соседних странах.

Как пишет «Дождь», ЦИК также не откроет участки в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. На территории Украины россияне смогут проголосовать в посольстве в Киеве и в консульствах в Одессе, Львове и Харькове.

В июле стало известно, что ЦИК разрешила жителям ДНР и ЛНР с российскими паспортами проголосовать на выборах в Госдуму дистанционно через «Госуслуги».

Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября. В этом году ЦИК отказался давать доступ обычным гражданам и СМИ к трансляциям с избирательных участков. Они будут доступны только избиркомам, кандидатам и партиям.