Утечка газа в Цхинвали – Маргарита Симоньян рассказала об «адовой провокации»

В Цхинвали, возможно, пытались отравить газом руководителя информагентства «Спутник – Южная Осетия» Виталия Денисова. О «дикой истории» рассказала главный редактор агентства «Россия Сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

По её словам, Денисов, командированный агентством из Москвы, обнаружил в арендуемом частном доме утечку газа в двух местах – на входящем уличном стояке и в котельной на первом этаже.

«Концентрация газа в котельной могла привести к взрыву при автоматическом включении горелки. Этого не произошло по случайности – в системе не было воды. Прибывшая аварийная служба ликвидировала неисправность. Через некоторое время Денисов осмотрел повреждения и обнаружил, что труба распилена.

И все мы тут же вспомнили, как погибла семья российского советника по здравоохранению Игоря Галя. Именно так она и погибла. В феврале 2020-го при странных обстоятельствах отравились газом», – пишет Симоньян.

По её словам, Денисову позвонил лично президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов и пообещал досконально во всем разобраться.

«Я знаю, как осетины относятся к русским и к России. У меня мало сомнений, что это адова провокация кого-то, кто хочет поссорить народы. Осталось выяснить, чья именно», – написала Симоньян.

В югоосетинском КГБ заявили, что оперативно-следственная группа ведомства выявила повреждение газового шланга отопительной системы в одном из частных домовладений.

«21 сентября в Комитет государственной безопасности обратился руководитель ИА «Спутник – Южная Осетия» Денисов Виталий Алексеевич в связи с предположением о возможных злонамеренных действиях неустановленных лиц, якобы вызвавших утечку природного газа в частном домовладении.

Выехавшая на место происшествия оперативно-следственная группа КГБ РЮО провела обследование домовладения, в ходе которого действительно выявлено повреждение газового шланга отопительной системы. При этом следов умышленной порчи данного оборудования не обнаружено», – говорится в сообщении пресс-службы.

КГБ отмечает, что в настоящее время с привлечением соответствующих экспертных структур продолжается работа по установлению всех обстоятельств произошедшего, отрабатываются различные версии, в том числе по умышленной порче газового шланга.