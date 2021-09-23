Анатолий Бибилов нашел путь в Россию через Евразию

В Южной Осетии самое обсуждаемое событие – интервью президента Анатолия Бибилова, в котором он подтвердил слухи о предстоящем повышении таможенных пошлин. Но при этом назвал их благом для народа.

На этой неделе президент Бибилов впервые прокомментировал предстоящее повышение таможенных тарифов для граждан Южной Осетии.

Информация о предстоящем повышении тарифов стала достоянием гласности в результате утечки. В минувшую среду оппозиционный депутат Давид Санакоев на своей странице в Facebook опубликовал фотокопию документа под называнием «План интеграции таможенных органов республики Южная Осетия и Российской Федерации». Это дорожная карта, утвержденная Анатолием Бибиловым 9 декабря 2020 года втайне от югоосетинской общественности. Она предполагает поэтапное слияние югоосетинского и российского таможенных постов и переход Южной Осетии на таможенное законодательство и тарифы ЕАЭС, а там, где это невозможно, – на российские тарифы.

Обращает на себя внимание тот факт, что комментарий президента появился после публикации Санакоева и однозначно негативной реакции общественности на публикацию. Вряд ли это можно считать простым совпадением, тем более что у президента было достаточно времени, чтобы предупредить граждан о предстоящих изменениях.

В своем комментарии по поводу предстоящего повышения тарифов президент заявил, что после недавнего повышения окладов госслужащим до уровня СКФО это необходимо сделать, чтобы не ставить местных жителей в более комфортные условия в сравнении с россиянами. Якобы у Москвы возникают вопросы. Что касается местных жителей, то у них, видимо, вопросов возникнуть не должно, после недавнего повышения окладов они уже обеспеченные граждане, повышение тарифов им вполне по карману.

Послушайте фрагмент интервью Анатолия Бибилова.

«Я считаю, что то, что мы делаем, мы делаем именно для народа. Именно для народа, и фактически без вот этих глупых заявлений, которые делают, если фактически посмотреть, это на самом деле так. Пытаться, чтобы в стакане была буря – вряд ли это у кого-то получится. В любом случае, люди видят, люди это материально ощущают. Это не виртуальность, это не Фейсбук. Это люди, которые получают конкретно деньги, и это люди, которые тратят эти деньги на свою семью, на своих детей. Ты им не объяснишь, что это неправильно. Повышение заработной платы есть? Есть. Перерасчеты, которые мы обещали, есть? Есть. Против фактов не попрешь».

Но, судя по публикациям в социальных сетях и комментариям под ними, люди против приведенных «фактов» все-таки «поперли».

Последствия повышения таможенных тарифов, по их мнению, будут тяжелые. Подержанные иномарки, на которых ездит подавляющее большинство населения, становятся недоступными. Растаможка на них вырастает в 29 раз – с 15 рублей до 5 евро за кубик.

Из-за требования Таможенного союза подорожает буквально все.

Увеличение зарплат госслужащим (пока это в среднем от 2 до 10 тысяч рублей) не перекроет повышения цен, разве что у приближенных президента, тех, кто сидит на пяти окладах. Но что делать тем, кто не госслужащий и не в обойме действующей власти? А их большинство.

По мнению депутата парламента от «Народной партии» Амирана Дьяконова, эти жертвы можно было бы оправдать, если бы речь шла о вступлении Южной Осетии в Таможенный союз. Это были бы лишения как плата за достоинство, за расширение признания. А так получается – бедность не за что, говорит Амиран Дьяконов:

«Нас принуждают исполнять решения по таможенному регулированию, в принятии которых Южная Осетия не будет принимать участия, то есть интересы республики не будут учитываться. Таможенное регулирование – это один из инструментов, стимулирующих развитие экономики, поддержки собственных производителей и так далее. Увеличивая пошлины, мы лишаемся этих возможностей.

– Новые пошлины и таможенное законодательство еще должен утвердить парламент. Перед интервью вы мне сказали, что пока не обсуждали эту историю с коллегами. И все-таки, как, по-вашему, согласятся депутаты с президентской инициативой?

– У оппозиционного меньшинства инициатива президента восторга не вызывает. Все прекрасно понимают, как это отразится на благосостоянии народа, поэтому мы будем противиться желанию Анатолия Бибилова и пропрезидентского большинства принять обязательства по выполнению таможенного законодательства и тарифов ЕАЭС.

– Вы не исключаете бойкота сессий, чтобы помешать этому?

– Пока говорить об этом рано. Еще правительство должно принять соответствующее постановление, прислать его в парламент и так далее».

И все-таки непонятно, зачем все это нужно. Среди возможных причин называют злоупотребления с оформлением автомобилей. Россияне обзаводятся югоосетинским гражданством, чтобы получить югоосетинские номера и ездить в России по правилам временного ввоза. То есть это такая возможность обойти непомерные таможенные пошлины России, из-за чего североосетинская таможня теряет миллиарды рублей. В последнее время российская таможня объявила войну югоосетинским автовладельцам, причем всем – и настоящим, и подложным. Не редкость, когда без полной оплаты причитающихся платежей автовладельцам с двойным гражданством запрещают выезд из России, а граждан только Южной Осетии не впускают в Россию.

Президент Бибилов предлагает довольно простой способ решить эту проблему, не напрягая ни себя, ни российских переговорщиков – за счет югоосетинского населения.

Говорит юрист таможенного дела Тимур Кокойты:

«Речь идет о том, чтобы мы со временем выровняли таможенные пошлины с Евразийским союзом. Не знаю, какие сроки они для себя определили. Когда пошлины сравняются, пропадет смысл оформлять иномарки в Южной Осетии, потому что ездить по российским регионам удобнее с местными номерами, чем с иностранными.

– Есть надежда, что после того, как югоосетинская пошлина сравняется с российской, таможенники перестанут цепляться к югоосетинским иномаркам, растаможенным по старым тарифам?

– Они представляют себе так: когда тарифы сравняются, проблема будет исчерпана. Но на самом деле я пока не слышал от российской стороны таких доводов, что после выравнивания пошлин и принятия права ЕАЭС в Южной Осетии они не будут создавать искусственные препоны, которые сейчас есть».

Из дорожной карты, опубликованной Давидом Санакоевым, следует, что все сроки указанных в ней мероприятий сорваны. Это, по мнению некоторых экспертов, дает надежду, что, может быть, дальше деклараций дело и не пойдет. Быть может, просто Анатолий Бибилов хочет перед предстоящими выборами президента понравиться кураторам как покладистый подопечный.

По мнению Давида Санакоева, подобные версии не являются реабилитирующими:

«Одно зло – это то, что он втихаря от населения принимает решения, которые будут ухудшать благосостояние людей. И другое – что он берет на себя обязательства перед Российской Федерацией и не выполняет их. То есть и внутри конфликт назревает, и отношения с Россией ухудшаются из-за того, что президент не выполняет принятые на себя обязательства».

20 сентября пользователь сети Роберт Гард вывесил на своей странице в Facebook интервью президента изданию «Sputnik Южная Осетия». 257 югоосетинских пользователей (это много для РЮО) посчитали необходимым выразить свое мнение под публикацией. В основном пользователи упрекали президента в безразличии к населению, говорили, что он явно не готов отстаивать их интересы перед лицом Москвы, и ставили в пример абхазское руководство.

«Слушая невнятную и абсолютно бездушную речь Анатолия Бибилова, поймал себя на мысли, что он больше обращается к чиновничеству России, чем к собственному народу. Явно старается показать, мол, видите какой я исполнительный и хороший, а народ, избравший меня, глупый, непонятливый и неблагодарный. Мы поднимаем «осетинам, гражданам Южной Осетии» зарплату на несколько тысяч, а они, неблагодарные, против повышения растаможки доступных им сегодня старых автомашин на сотни тысяч, а то и на миллионы рублей. Вижу на экране не руководителя государства, а черствого российского чиновника среднего звена», – написал под своим постом Роберт Гард.

По мнению местных экспертов, на предстоящих президентских выборах эти преобразования уж точно не прибавят очков Анатолию Ильичу.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия