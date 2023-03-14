США сообщили о крушении своего дрона после столкновения с российским Су-27

Европейское командование ВВС США сегодня заявило, что из-за «безрассудных и некомпетентных» действий экипажа российского Су-27 над Черным морем в международных водах сбит разведывательный беспилотный аппарат ВВС США MQ-9 Reaper. Об этом пишет Би-Би-Си.

В заявлении командования сказано, что сегодня в 7:03 по среднеевропейскому времени два российских самолета Су-27 совершили «небезопасный и непрофессиональный» перехват дрона.

Один из российских самолетов, говорится в заявлении, ударил по винту MQ-9, в результате чего американским силам пришлось сбить дрон.

«Наш самолет MQ-9 выполнял обычные операции в международном воздушном пространстве, когда он был перехвачен и сбит российским самолетом, что привело к падению и полной потере MQ-9. Это небезопасное и непрофессиональное действие русских едва не привело к падению обоих самолетов», – сказал командующий ВВС США генерал Джеймс Хекер.

Хекер добавил, что самолеты США и союзников продолжат совершать полеты в международном воздушном пространстве – в соответствии с международными законами. «Агрессивные действия» российского экипажа «опасны и могут привести к просчету и непреднамеренной эскалации», подчеркнул генерал.

Минобороны РФ инцидент не комментировало.

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби зяавил, что беспилотник не представлял угрозы. Он особо подчеркнул, что аппарат находился в международном воздушном пространстве. "Президент Байден проинформирован о произошедшем", - добавил Кирби.

MQ-9 Reaper ("Жнец") сейчас считается основным ударным беспилотником на вооружении США. Дрон способен развивать скорость более 400 км/ч и находиться в воздухе до 24 часов.