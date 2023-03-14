​Москва согласна на продление зерновой сделки, но ненадолго. Представители России дали понять: если Запад не перестанет препятствовать поступлению российских товаров на мировые рынки, соглашение утратит свою силу.

Россия не против продления зерновой сделки, но только на 60 дней. Сокращение сроков в два раза по сравнению с предыдущим периодом в Москве объяснили желанием посмотреть, как договоренности будут реализовываться «не на словах, а на деле». В частности, Россия будет настаивать на возобновлении работы аммиакопровода из Тольятти в Одессу и на «нормализации» российского сельскохозяйственного экспорта. В этом вопросе из-за санкций Москва испытывает самые разные трудности – от логистики до проведения платежей через западные банки. При этом в Кремле настаивают: согласие на продление – жест доброй воли:

«То, что мы называем сделкой, вот вторая часть сделки, которая касается нас, она до сих пор не выполнена. Мы ценим усилия, которые предпринимались по линии ООН, лично генеральным секретарем, но, несмотря на это, господину Гутерришу, к сожалению, не удалось пробить глухую стену коллективного Запада. Условия, которые согласовывались как неотъемлемая, интегральная часть сделки, выполнены не были. Поэтому в целом, как вы понимаете, сделка не может стоять на одной ноге. Поэтому в целом условия для продления такие относительные, это своего рода жест доброй воли со стороны Российской Федерации», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Зерновая сделка была заключена в прошлом году между Россией, Украиной, Турцией и ООН. Она предусматривает открытие коридора по Черному морю для экспорта украинской сельхозпродукции. Россия же в рамках сделки требует смягчения санкций.

Переговоры в Женеве прокомментировал и Вашингтон. Белый дом не раз указывал на то, что Россия использует зерновую сделку как инструмент давления, и в последние месяцы систематически и целенаправленно нарушала ее условия. Тем не менее официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс подчеркнул, что женевская встреча прошла в «критический момент», так как сроки текущего соглашения подходят к концу. И решить этот вопрос необходимо до 18 марта. По словам Прайса, мир нуждается в этой инициативе, которая позволила поставлять зерно в развивающиеся страны и помогла снизить цены на продукты питания:

«Позвольте мне просто сказать, что мы переживаем критический момент в этих переговорах. Расширение черноморской зерновой инициативы требует согласия всех сторон, и над этим работает генеральный секретарь ООН, в том числе и в настоящее время. Так что мы будем прислушиваться к генеральному секретарю ООН, мы будем прислушиваться к другим сторонам, которые непосредственно вовлечены в зерновую инициативу Черного моря. Миру это нужно, миру нужна черноморская зерновая инициатива. Мы считаем, что ее следует расширять».

Как отмечают в Вашингтоне, благодаря Черноморской зерновой инициативе непосредственно в развивающиеся страны было направлено более четырех миллионов тонн пшеницы.

На прошлой неделе генсек ООН Антониу Гуттериш побывал в Киеве для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Украинское правительство сейчас обсуждает поддержку агросектора в условиях боевых действий. Зеленский считает это одной из основных задач. Украине необходимо сохранить свои позиции среди основных стран-поставщиков зерна на мировые рынки:

«Началась вторая посевная за время полномасштабной войны. В прошлом году героические усилия наших фермеров, всех работников и работниц аграрной сферы позволили сохранить украинское аграрное производство – глобальную роль Украины как гаранта продовольственной безопасности. По состоянию на сегодняшний день более 170 тысяч квадратных километров нашей территории остаются опасными из-за неразорвавшихся вражеских мин и снарядов. Существенная часть этой территории – это земля наших крестьян, обрабатываемая земля».

Киев заявлял о намерении добиваться продления сделки как минимум на год и включения в нее еще одного черноморского порта – Николаева. Согласно заверениям украинского правительства, этому порту, на долю которого ранее приходилось 35% украинского сельскохозяйственного экспорта, для начала работы потребуется максимум две недели. Но с этим, очевидно, придется подождать.

При этом эксперты отмечают: зерновая сделка не предусматривает специальных механизмов продления. То есть она продолжит действие в нынешнем формате после 18 марта, если кто-либо из участников не выступит против. И с этой точки зрения не имеет значения, насколько продлевается сделка – на 60 или на 120 дней. Если Москва будет настаивать на 60-дневном варианте, то по истечении этого срока она просто может поднять вопрос о ее прекращении.

Всего до начала полномасштабного вторжения Россия и Украина обеспечивали около четверти мирового экспорта зерна.

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