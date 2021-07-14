Четыре грузинских канала прекратили телевещание на 24 часа

Вслед за веерными отключениями электроэнергии в Абхазии могут начаться отключения интернета.

Как пишет «Апсныпресс», секретарь Совета безопасности самопровозглашенной республики Абхазия Сергей Шамба в целях экономии электроэнергии и сокращения уровня его потребления, предложил отключать ночью на несколько часов интернет, поскольку добыча криптовлют без него невозможна.

Идею Шамба озвучил на рабочем совещании, проведенном абхазским президентом Асланом Бжания с участием членов правительства и глав администраций городов и районов.

«Тему незаконной добычи криптовалют мы обсуждали не раз. Кое-что реализовано, но этого недостаточно. Сегодня мы сделаем промежуточные выводы, оценим вашу работу. У нас есть дело, за которое мы должны нести ответственность. В последнее время работу в этом направлении проводила СГБ. Более месяца назад им было дано поручение, и они накопили немало материалов», – заявил абхазский президент.



Первый заместитель председателя СГБ Тимур Ахиба представил информацию за период с 4-го по 12 июля. По его словам, выявлены и демонтированы 2450 аппаратов по добыче криптовалют, на складе находятся 1816 из них. Ахиба отметил, что наблюдается тенденция использования майнингового оборудования в частном секаторе, что создает дополнительное нагрузки на сети и подстанции.

Глава администрации Гальского района Константин Пилия заявил, что аппараты, которые были найдены в селе Алакумхара (Лекухона), ранее были отключены в селе Хумушкури. По информации Аслана Бжания, эта ферма была подключена к электросети, которая обеспечивает работу тоннеля «Ингури ГЭС». Он поручил СГБ проверить эту информацию.

Бжания также выразил возмущение тем, что в Ткварчели не предприняты необходимые меры по отключению от электросетей аппаратов по добыче криптовалют. Только за последнее время там обнаружено более 600 аппаратов. Бжания потребовал от гендиректора РУП «Черноморэнерго» освободить от занимаемой должности руководителя Ткварчельской РЭС.

Он также дал поручение руководителю администрации президента Алхасу Квициния и премьер-министру Александру Анквабу до конца недели провести совещание по вопросам незаконного майнинга и определить персонально виновных в положении дел.

«Там, где с завтрашнего дня будет обнаружено майниноговое оборудование, главы администрации могут сами написать заявление и уйти с работы», – добавил он.

Министру внутренних дел Дмитрию Дбар дано поручение обеспечить надежную охрану складов с демонтированным майниноговым оборудованием, а также подготовить еще один склад.