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Политика

Грузинских журналистов отлучили от большинства

Свою готовность стать властью большинства «Грузинская мечта» подтверждает жесткой критикой СМИ, которые подверглись критике власти и ГПЦ даже в день похорон оператора «ТВ Пирвели» Лексо Лашкарава. Журналистов обвинили в политизированности и в насилии, на них же была возложена ответственность и за смерть коллеги.

Если бы полиция такими силами защищала офис «Тбилиси прайд» и журналистов от преследования радикалов 5 июля, как защищала накануне партийный офис правящей «Грузинской мечты», может быть, сегодня не пришлось бы хоронить оператора «ТВ Пирвели» Лексо Лашкарава. Но тяжелое время для грузинских журналистов продолжается и после его смерти. Накануне премьер-министр Ираклий Гарибашвили, заявивший, что власть будет защищать права большинства, обвинил прессу в антигосударственных, антихристианских действиях.

Видимо, таковыми полицейские сочли 12 участников акции протеста, собравшихся у офиса партии власти. Среди задержанных оказался и журналист Общественного вещателя Ираклий Абсандзе, которому при задержании сломали руку. Его освободили через несколько часов, но сегодня Абсандзе не смог общаться с коллегами. И хотя МВД заявило, что протест участников акции вышел за рамки свободы выражения и собраний, правозащитники в действиях силовых органов увидели попытку напугать журналистов.

Грузинских журналистов отлучили от большинства
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Грузинских журналистов отлучили от большинства
by Эхо Кавказа

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Сегодня коалиция в защиту СМИ из девяти НПО призвала власти не преследовать журналистов и не пытаться их запугать, что, по их мнению, она и пыталась сделать в случае с Ираклием Абсандзе. Глава НПО «Ассоциация молодых юристов» Ника Симонишвили обращает внимание на то, что на видеокадрах задержания Абсандзе не видно, что он оказывал сопротивление полицейским, хотя именно это они и назвали причиной задержания:

«Интересно, что укажет МВД в протоколе о правонарушении. Лично я мотив задержания не увидел в случае с Абсандзе. Было абсолютно не понятное предупреждение со стороны полицейских, и оно никак не могло стать причиной задержания. Ираклий Абсандзе последнее время особенно критичен по отношению к властям, и, возможно, факт его задержания связан с его заявлениями».

Между тем действия полиции как 5 июля, так и в последующие дни считает адекватными генсек «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе. Он пообещал, что все погромщики обязательно будут наказаны, что насилие вообще не приемлемо, но тут же обвинил в насилии представителей СМИ:

«Насилие не только физическое, друзья, насилие бывает и психологическим, и оно исходит со стороны конкретных телекомпаний. И на это нужно обратить очень серьезное внимание».

Обвинил сегодня журналистов и пресс-спикер патриархии Андриа Джагмаидзе. Несмотря на то что представители духовенства и сегодня вели себя с журналистами агрессивно и даже возложили ответственность на них за смерть оператора Лексо Лашкарава, представитель патриархии не считает, что ГПЦ несет ответственность за погромы и нападения радикальных гомофобов. Не по душе протоиерею Джагмаидзе акции протеста, организованные СМИ после смерти коллеги с требованием отставки премьер-министра Гарибашвили:

«Насилие мы видим в эти дни на митингах (СМИ). Вот там насилие, по отношению к патриархии язык ненависти неописуем. Я вам скажу: там, кажется, сегодня Лексо больше никого не интересует».

Депутаты «Грузинской мечты» сегодня также отмечали, что память Лексо используют в своих целях оппозиционеры и журналисты, которые забыли о беспристрастности и в одночасье ставшие политиками.

Представителей СМИ пытаются защитить представители оппозиции. В том числе и бывший премьер-министр, лидер партии «За Грузию» Георгий Гахария. Он считает недопустимым, чтобы в XXI веке представители духовенства призывали к насилию, но единичные случаи не стоит обобщать, сказал Гахария и назвал тех, кто несет ответственность за сложившуюся ситуацию:

«Пятого июля государство не смогло выполнить свою основную функцию, не защитило ни Лексо Лашкарава, ни других журналистов, ни других граждан Грузии. Этого для меня достаточно, и мне не требуются расследования – когда государство не может выполнить свою базовую функцию, это говорит об обвалившихся госинститутах».

Однако представители партии Гахария в парламенте считают бессмысленной попытку части оппозиции инициировать процедуру недоверия правительству. Этого добиваются ушедшие после вчерашних событий в бойкот фракции «Лело – партнерство для Грузии», «Группа реформ Шарля Мишеля» и «Нацдвижение – Сила в единстве». Для этого требуется пятьдесят голосов, которых нет у оппозиции, и даже при их наличии парламентское большинство «Грузинской мечты» не позволило бы, конечно же, довести процесс до конца. Хотя в «Грузинской мечте» обещали в связи с событиями пятого июля вызвать в парламент министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури.

Ему уже пришлось накануне объясняться с дипломатами, аккредитованными в Грузии. В эти дни от западных партнеров слышны многочисленные напоминания грузинским властям о том, что государство должно защищать права всех, а не только большинства. Слышны, в том числе, и от международной правозащитной организации «Репортеры без границ», которая требует тщательного, беспристрастного и прозрачного официального расследования обстоятельств смерти Лашкарава.

Сегодня многие представители СМИ и правозащитных НПО отмечали, что по делу Лексо только вчера задержали пятого подозреваемого, хотя известно, что его избивали около сорока нападавших. Полиция, недолго думая, занялась дискредитацией умершего оператора, а накануне у офиса «Грузинской мечты» задержала 12 критиков власти. Примечательно, что сегодня на суде по избранию меры пресечения один из обвиняемых в групповом избиении оператора Лексо Лашкарава Давид Куталадзе подверг критике журналистов и заявил, что «за цветным флагом ЛГБТ кроется сатана, что не жалеет о содеянном, что он сам «не насильник, а грузинский мужчина». Присутствовавшие на заседании суда журналисты еще раз убедились в необходимости проведения акций протеста, которые на проспекте Руставели с требованием отставки премьер-министра Гарибашвили и защиты прав СМИ возобновятся с завтрашнего дня.

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