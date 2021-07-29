Шарль Мишель планирует провести консультации с грузинскими политиками

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что начинает консультации с рядом политических деятелей Грузии после решения «Грузинской мечты» о выходе из соглашения от 19 апреля. Накануне Мишель уже встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

«Я принял к сведению решение «Грузинской мечты» по Соглашению от 19 апреля. Это соглашение продолжает предлагать европейский путь к укреплению демократии и верховенства закона в Грузии в интересах грузинского народа. Я также принял к сведению то, что «Единое национальное движение» по-прежнему не подписывает это соглашение», – говорится в заявлении Шарля Мишеля.

Президент Евросовета призывает все стороны «поставить интересы граждан на первое место и взять на себя обязательство продвигать политический дискурс Грузии в рамках демократических институтов страны».

«Я по-прежнему убежден, что это соглашение - лучший способ продвинуть программу реформ, которые укрепят демократические институты Грузии и помогут обеспечить процветание, рабочие места и рост - все, что так необходимо на благо народа Грузии.

Я не вижу альтернативы продолжению коренных избирательных и судебных реформ, а также свободным и справедливым выборам в местные органы власти», – сказано в заявлении.