100 дней Мишеля, или Полный назад «Мечты»

Спустя 100 дней с момента подписания соглашения между правящей «Грузинской мечтой» и большей частью оппозиции партия власти отказывается от обязательств в рамках документа. Председатель политической организации Ираклий Кобахидзе объяснил решение выйти из соглашения деструктивными действиями оппозиции. Впрочем, этот шаг «Мечты» может иметь куда более серьезные последствия для страны, чем просто внутриполитические разногласия.

«Путь вперед», а именно так называлось соглашение от 19 апреля, более известное как соглашение Шарля Мишеля, привел Грузию назад в политический кризис. «Грузинская мечта» решила положить конец с таким трудом достигнутым договоренностям. Председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе в окружении соратников на специальном брифинге объявил о выходе из соглашения, обвинив в этом «вынужденном шаге» политических оппонентов:

«Односторонняя приверженность соглашению от 19 апреля оскорбительна для нашей партии, наши избиратели не простят нам этого. Соглашение от 19 апреля сыграло позитивную роль в развитии политического процесса в краткосрочной перспективе. Спустя 100 дней с его подписания очевидно, что документ выполнил свою миссию и исчерпал себя».

Отныне все, что будет делать «Мечта» в плане реформ, обещанных президенту Европейского совета, чьим именем было названо соглашение, будет «жестом доброй воли». Среди таких «жестов» Кобахидзе назвал избирательную и судебную реформы, законопроект об амнистии и распределение парламентских должностей. Правда, в последнем пункте подчеркивается: должности эти будут распределяться между «конструктивными оппозиционными депутатами». Что касается вопроса досрочных парламентских выборов, то, по словам председателя правящей партии, «Мечта» готова назначить их и на более выгодных для оппозиции условиях. Правда, для этого оппоненты должны будут выполнить встречное условие власти:

«Мы готовы добровольно назначить внеочередные выборы, не то, что в случае преодоления барьера в 43%, но и 53%. Однако в том случае, если мы увидим по действиям оппозиции, что наша политическая система созрела для эффективного коалиционного управления и такой режим не навредит стране».

Решение «Грузинской мечты» оппозиция назвала официальным заявлением об изменении внешнеполитического курса страны с Запада на Север. Независимый депутат Саломе Самадашвили сравнила этот шаг правящей партии с событиями 2013 года в Украине:

«Сегодня было официально подтверждено изменение внешнеполитической ориентации страны. По сути, это равноценно отказу Януковича от Соглашения об ассоциации. Соглашение Мишеля являлось способом обеспечить досрочные выборы и восстановить демократическую систему в стране. Вот почему Иванишвили отвернулся от Европы и Америки. Пора отказаться от позиции страуса. Главный противник Запада в Грузии сегодня – Иванишвили и его политический режим».

Не остался в стороне и экс-президент Грузии. Михаил Саакашвили, являющийся бессменным духовным лидером главной оппозиционной партии «Единое национальное движение», к слову, так и не подписавшей соглашение, из которого вышла «Мечта», призвал международных партнеров немедленно отреагировать на установление в стране диктатуры:

«Сегодня в Грузии уже окончательно и официально оформилась вечная диктатура необразованного, вонючего олигарха. Я жду быстрого реагирования политиков, гражданского сектора и активного вмешательства международного сообщества в ближайшие часы».

Но для США и ЕС решение «Грузинской мечты», судя по всему, тоже стало сюрпризом. Да и в самой правящей партии не скрывают, что консультации с Вашингтоном и Брюсселем по этому вопросу там посчитали излишними.

«У нас не могло быть предварительного обсуждения этого вопроса. Разумеется, после того как мы озвучили решение, у нас оно состоится. Подобные решения заранее не согласовываются», – заявил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.

Часть оппозиции уже говорит о том, что после отказа «Мечты» от соглашения Мишеля их участие в парламенте лишается всякого смысла. О своем решении покинуть законодательный орган уже заявил Зураб Джапаридзе из «Гирчи – больше свободы». Оппозиционеры считают, что истинной причиной столь радикального решения правящей партии является осознание того, что «Мечта» не сможет набрать на предстоящих местных выборах заявленных 43%, которые бы гарантировали ей нахождение у власти до 2024 года. А все остальное – лишь предлог.

Но сам демарш может иметь далеко идущие последствия. На заявление председателя правящей партии откликнулся и гражданский сектор. Более десятка авторитетных неправительственных организаций опубликовали совместное открытое письмо, в котором назвали решение «Грузинской мечты» выйти из соглашения «явным отказом от евроатлантического курса и мирного развития страны»:

«Решение является способом усиления предвыборного политического кризиса и поляризации и служит лишь тому, чтобы сохранить власть. Ради этого «Грузинская мечта» готова пожертвовать процветанием страны, западным курсом, демократическим развитием и дружескими отношениями со стратегическими партнерами».

Официальные Брюссель и Вашингтон пока хранят молчание, но реакция со стороны западных дипломатов уже есть. Бывший посол США в Грузии Уильям Кортни в своем Twitter припомнил недавние обещания премьера Гарибашвили на международной конференции в Батуми и задался вопросом:

«19 июля в Батуми Грузия пообещала «непоколебимую приверженность дальнейшему продвижению процесса интеграции» в ЕС. Подрывает ли выход из политического соглашения при посредничестве ЕС это обещание? Отходит ли Грузия от европейских амбиций?»

Политолог Гия Хухашвили считает вопрос риторическим. Но при этом уверен: за решением «Мечты» стоят не столько стратегические, сколько «шкурные» интересы:

«Они («Грузинская мечта») боялись потерять власть. Все их действия исходят отсюда. Есть ли у них какие-то государственные задачи, есть ли заботы, которые требует от них конституция? Их единственная задача – удержать власть любым способом. Они увидели, что порог в 43% окажется проблемой. И на этом основании сделали то, что делали уже много раз».

По словам эксперта, бывший премьер-министр Георгий Гахария отбирает у «Мечты» значительную часть электората, а надежды мобилизовать ту часть общества, которая выступает с антилиберальных позиций с привлечением к этому патриархии, не увенчались сколько-нибудь ощутимым успехом. Впрочем, теперь у «Мечты» проблем лишь добавится. Вряд ли Вашингтон и Брюссель позволят Тбилиси безнаказанно ставить под сомнение политические гарантии, под которыми их высокие представители поставили свои подписи.