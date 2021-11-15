Протестное шествие сторонников Саакашвили завершилось у президентского дворца

Протестное шествие сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили завершилось у президентского дворца Орбелиани в центре Тбилиси. Там участники акции выразили протест из-за позиции президента Саломе Зурабишвили, заявившей ранее, что никогда не помилует Саакашвили.

Сторонники оппозиционного «Единого национального движения» собрались сегодня у станции метро «Авлабари». Они планировали перекрыть обе набережные реки Кура. Это обещание митингующие выполнили лишь частично. Они прошлись шествием от метро «Авлабари» к мосту Бараташвили, затем по правой набережной – к офису правящей партии «Грузинская мечта», а позже – к президентскому дворцу.

На месте была мобилизована спецтехника, в том числе водометы, однако шествие прошло без инцидентов и задержаний.

Ранее в МВД Грузии заявили, что в случае нарушения закона будут использовать «предусмотренную законом пропорциональную силу и специальные средства». В ведомстве пригрозили уголовной ответственностью организаторам акции.

Грузинская оппозиция требует перевести экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в гражданскую клинику. Среди требований также: освобождение Саакашвили и назначение досрочных парламентских выборов.